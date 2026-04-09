Trump kaže da vojska SAD ostaje blizu Irana dok se ne postigne 'pravi sporazum'

Predsednik SAD Donald Tramp (Trump) izjavio je da će američke snage ostati na svojim mestima "u i oko Irana" dok se ne postigne "pravi sporazum", dok krhko primirje između SAD i Irana visi o koncu uglavnom zbog, kako je naveo Vašington, "nesporazumom" oko toga da li primirje uključuje izraelsku ofanzivu protiv libanskog Hezbolaha kojeg podržava Teheran.

"Svi brodovi, avioni i vojno osoblje SAD, s dodatnom municijom, oružjem i svim ostalim što je prikladno i neophodno za smrtonosno gonjenje i uništenje već znatno oslabljenog neprijatelja, ostaće na svojim mestima u i oko Irana, dok se u potpunosti ne ispuni postignuti pravi sporazum", napisao je Tramp na svojoj mreži Truth Social kasno u sredu.

"Uprkos svoj lažnoj retorici koja govori suprotno – nema nuklearnog oružja i Ormuski moreuz će biti otvoren i bezbedan", dodao je on.

'Nesporazum' oko Libana

Krhko primirje sada se suočava s ozbiljnom neizvesnošću nakon što je Vašington opisao ključno neslaganje: da li sporazum obuhvata i izraelsku vojnu kampanju protiv meta Hezbolaha u Libanu, iranskog proksija kojeg je Vašington označio kao terorističku organizaciju.

Potpredsednik SAD Džej Di Vens (J. D. Vance) tokom posete Mađarskoj u sredu je rekao da veruje da je postojao "legitiman nesporazum" oko uslova primirja koje je prethodne noći objavio Tramp.

"Mislim da su Iranci mislili da prekid vatre uključuje Liban, a jednostavno nije", rekao je on, dodajući da "ni mi ni Izraelci nismo rekli da će to biti deo prekida vatre".

"Ako Iran želi da dozvoli da se ovi pregovori raspadu... oko Libana... to je na kraju njihov izbor", rekao je Vens novinarima, dodajući da je Izrael spreman da pokaže uzdržanost u svojim napadima u Libanu.

Portparolka Bele kuće Kerolajn Levit (Karoline Leavitt) rekla je novinarima da Liban nije uključen u uslove prekida vatre.

"O tome će se, sigurna sam, nastaviti razgovarati između predsednika i premijera (Izraela Benjamina) Netanjahua, Sjedinjenih Država i Izraela, i svih uključenih strana", rekla je ona.

U saopštenju koje je objavio Netanjahuov kabinet takođe se navodi da prekid vatre ne uključuje Liban, što je u suprotnosti sa ranijom izjavom pakistanskog premijera Šehbaza Šarifa, koji deluje kao posrednik između dve strane.

'Rast broja žrtava'

Libansko Ministarstvo zdravlja je u sredu saopštilo da je za 24 sata bilo najmanje 250 žrtava izraelskih udara u satima nakon objave prekida vatre, navodeći da će taj broj verovatno porasti.

Visoki komesar UN za ljudska prava Folker Tirk (Volker Turk) rekao je da su "razmere ubijanja i razaranja u Libanu danas ništa manje nego užasni".

Libansko Ministarstvo zdravlja saopštilo je da je od početka rata između Izraela i Hezbolaha 2. marta u Libanu ubijeno 1.739 ljudi, a ranjeno 5.873.

Uticajni predsednik iranskog parlamenta Mohamed Baker Kalibaf rekao je da su prekršena tri dela iranskog predloga rezolucije od 10 tačaka i da je u takvoj situaciji "nerazumni" bilateralni prekid vatre ili pregovori.

U objavi na X, Kalibaf je rekao da prekršaje obuhvataju napadi na Liban, ulazak drona u iranski vazdušni prostor i, kako je naveo, "uskraćivanje Iranu prava na obogaćivanje (uranijuma)".

Očekuje se da će Kalibaf zajedno s ministrom spoljnih poslova Abasom Arakčijem predvoditi delegaciju Teherana na razgovorima u Islamabadu koji počinju u petak, uz posredovanje Pakistana.

Iranski predsednik Masud Pezeškijan rekao je da je prekid vatre u Libanu suštinski uslov sporazuma njegove zemlje s Vašingtonom.

Vašington i Teheran su kasno u utorak postigli dogovor o dvonedeljnom prekidu vatre. Prekid vatre je tokom noći izgleda uglavnom održan u Iranu i širom Zaliva.

Tramp je na društvenim mrežama rekao da je dobio predlog od 10 tačaka od Teherana i da će se razgovori održati iza zatvorenih vrata. On je naveo a je "samo jedna grupa značajnih 'tačaka“ prihvatljiva za Sjedinjene Države", mada nije izneo nikakve druge detalje.

"Ovo su tačke koje su osnova na kojoj smo se složili oko primirja", rekao je on.

Uz spor oko situacije u Libanu, neizvesnost oko slobode plovidbe u Ormuskom moreuzu takođe zamagljuje izglede za trajni prekid vatre.

Iako nije naveo detalje iranskog predloga, Tramp insistira da Teheran mora da dozvoli slobodan prolaz brodova kroz moreuz, ključnu plovnu rutu kroz koju prolazi oko 20 odsto svetske nafte i gasa.

Minimalni saobraćaj Ormuzom

Prema podacima organizacije Marin trefik (Marine Traffic), koja prati pomorski saobraćaj, četiri broda su u utorak prošla kroz taj plovni put.

Visoki iranski zvaničnik rekao je da brodovima za prolaz moreuzom ipak trebaju dozvole iranskog Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC).

Rojters (Reuters) i drugi mediji su izvestilo da brodarske kompanije čekaju više pojašnjenja pre nego što nastave tranzit.

Rano u četvrtak, IRGC je objavila alternativne rute za brodove koji putuju kroz moreuz, navodeći rizik od morskih mina u glavnoj zoni plovnog puta.

"Svi brodovi koji nameravaju da prođu kroz Ormuski moreuz se ovim obaveštavaju da, kako bi se poštovali principi pomorske bezbednosti i bili zaštićeni od mogućih sudara s morskim minama... treba da izaberu alternativne rute za saobraćaj", preneli su državni mediji saopštenje IRGC-a, uz davanje instrukcija za alternativne rute ulaska i izlaska.

Taj plovni put je ključan za globalni transport nafte i prirodnog gasa i uglavnom je zatvoren od početka američko-izraelskih vazdušnih napada na Iran 28. februara. Teheran je uzvratio lansiranjem raketa i dronova protiv Izraela i američkih arapskih saveznika u regionu.

List Volstrit žurnal (The Wall Street Journal) je izvestio da je Iran rekao posrednicima da će ograničiti broj brodova koji prelaze moreuz na oko desetak dnevno i da će naplaćivati naknadu za tu dozvolu.

Pre rata, brodovi su se slobodno kretali kroz moreuz bez potrebe za koordinacijom s Iranom.

Volstrit žurnal je objavio da Iran naplaćuje neke naknade u kineskim juanima, za šta regionalni zvaničnici navode da preti smanjenjem uticaja Zapada i saveznika na tržišta nafte.

Izvori: Reuters, AFP i The Wall Street Journal