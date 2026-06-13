SAD i Iran na ivici dogovora dok region čeka na proboj

Posle više od tri meseca sukoba koji je potresao Bliski istok, poremetio energetska tržišta i povećao zabrinutost zbog regionalne stabilnosti, SAD i Iran izgleda se približavaju mogućem mirovnom sporazumu.

Usred intenzivnih diplomatskih napora u kojima je posredovao Pakistan, zvaničnici u Vašingtonu, Teheranu i Islamabadu su u petak naznačili da je pregovorima o preliminarnom Memorandumu o razumevanju postignut značajan napredak.

Predloženi sporazum bi se fokusirao na hitne mere za deeskalaciju, uključujući ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, okončanje američke pomorske blokade iranskih luka i obavezu Teherana da neće razvijati ili nabavljati nuklearno oružje.

Ako bude potpisan, Memorandum bi otvorio 60-dnevni period tehničkih pregovora za rešavanje širih pitanja.

Fazni pristup deeskalaciji

Analitičari kažu da očigledni napredak odražava promenu u pregovaračkoj strategiji Vašingtona, pri čemu zvaničnici odvajaju neposredne bezbednosne probleme od dugoročnih sporova.

Azim Ibrahim, direktor specijalnih inicijativa u vašingtonskom Institutu za strategiju i politiku New Lines, rekao je za RSE da je ovaj redosled povećao izglede za kratkoročni sporazum.

"Ono što izgleda značajno jeste da je Trampova administracija praktično razbila pregovore na odvojene, koloseke kojima se lakše upravlja, umesto da pokuša da reši sva pitanja odjednom", rekao je Ibrahim.

"Neposredni prioritet je izgleda obezbeđivanje ponovnog otvaranja Ormuskog moreuza i obnavljanje slobode plovidbe, što bi brzo ublažilo pritisak na globalna energetska tržišta i smanjilo rizik od šireg ekonomskog šoka", dodao je on.

Istovremeno, Ibrahim je upozorio da teža pitanja ostaju nerešena.

"Teža pitanja, posebno budućnost iranskog programa obogaćivanja uranijuma, mehanizmi verifikacije i dugoročna nuklearna ograničenja, odlažu se za kasniju fazu", rekao je on.

"Borbe se možda završavaju, ali pregovori o celoj arhitekturi trajnog rešenja verovatno će trajati znatno duže", dodao je on.

Evropski zvaničnici su takođe pozvali obe strane da iskoriste ovaj zamah.

Francuski ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro (Jean-Noel Barrot), posle telefonskog razgovora s iranskim ministrom spoljnih poslova Abasom Arakčijem u petak, pozvao je obe strane da nastave diplomatski put, navodeći da je trenutna situacija neodrživa.

Pitanja o uslovima i verifikaciji

Uprkos naznakama napretka, i dalje postoje značajne političke i tehničke prepreke.

Neizvesnost se povećala pošto su iranski državni mediji objavili, kako su naveli, nacrt predloženog sporazuma. Tekst je sadržao odredbe, uključujući i navodni zahtev za 300 milijardi dolara američke pomoći za obnovu.

Predsednik Donald Tramp (Trump) je odbacio procurili tekst, navodeći na društvenim mrežama da objavljeni uslovi "nemaju nikakve veze s uslovima koji su dogovoreni".

Kongresmeni u Vašingtonu su naglasili da su konačan sporazum neophodne stroge mere verifikacije.

Republikanski kongresmen Rajan Zinke (Ryan) rekao je novinarima da je administracija ostala fokusirana na tri prioriteta: sprečavanje Irana da dobije nuklearno oružje, ograničavanje nuklearnog materijala i obezbeđivanje slobode plovidbe u Ormuskom moreuzu.

"Đavo je ponovo u detaljima kako će se taj konkretni sporazum sprovesti", rekao je Zinke. "Kako će se verifikacija odvijati? Ko će biti telo za verifikaciju?"

Republikanski senator Ron Džonson (Johnson) takođe je izrazio sumnju u vezi s namerama Irana, navodeći da je Iran s nuklearnim oružjem ozbiljna pretnja.

Ričard Goldberg (Richard), bivši zvaničnik Trampovog Saveta za nacionalnu bezbednost, rekao je za RSE u petak da Vašington ne sme da skine nogu s papučice ekonomskog gasa tokom predstojećih 60-dnevnih tehničkih razgovora.

"Ključ je ovde minimizirati korist za režim, pronaći načine da se nastavi pritisak tokom tekućih razgovora i maksimizirati podrška narodu", rekao je Goldberg. "Tako ćemo postići sve naše ciljeve i, na kraju krajeva, obezbediti bolju budućnost bez pretnji ovog zlog režima svetu."

Pitanja o procesu potpisivanja ostaju

Visoki zvaničnik Bele kuće rekao je da posrednici i dalje razmatraju ceremoniju potpisivanja u Evropi u narednim danima.

Tramp je predložio da potpredsednik Džej Di Vens (J.D. Vance) prisustvuje ceremoniji potpisivanja. Njegova kancelarija nije odmah odgovorila na upite za komentar.

Iranski zvaničnici su, međutim, ponudili drugačije objašnjenje. Govoreći na državnoj televiziji, Arakči je rekao da će početni Memorandum o razumevanju biti potpisan daljinski korišćenjem digitalnih potpisa.

"Čim se završe završne faze naših pregovora, ovaj sporazum će biti potpisan i objavljen", rekao je Arakči. "Potpisivanje će se u početku obaviti digitalno. Svaka strana će potpisati daljinski."

Regionalni analitičari upozorili su da čak i ako se postigne sporazum, njegova trajnost ostaje neizvesna.

Ijan Ralbi (Ian Ralby), šef firme za pomorsku bezbednost Oksilijum vordvajd (Auxilium Worldwide), rekao je da obim nedavnih neprijateljstava naglašava krhkost primirja.

"Veoma je teško poverovati da je situacija na kraju, posebno imajući u vidu nivo neprijateljstava koji smo videli između strana ove nedelje", rekao je Ralbi za RSE, navodeći udare unutar Irana i širom zemalja Persijskog zaliva, uključujući Kuvajt, Irak, Bahrein i Jordan.

Ralbi je ipak dodao da svi mogu biti optimistični.

"Jer u ovom trenutku mislim da svi traže neki tračak nade usred inače veoma tužne, veoma teške i veoma skupe situacije", dodao je on.