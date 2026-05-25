Zvaničnici SAD kažu da je sporazum s Iranom završen 95%, ali da nije spreman za potpisivanje

Administracija predsednika Donalda Trampa (Trump) navodi da su SAD i Iran bliži nuklearnom sporazumu nego u bilo kom trenutku poslednjih nekoliko godina, premda visoki zvaničnici insistiraju da do konačnog sporazuma ima još nekoliko dana i da ključni detalji nisu rešeni.

Visoki zvaničnici administracije u razgovoru s novinarima, uz uslov da im se ne objavljuje ime, rekli su da su pregovori s Teheranom otprilike "90-95 odsto" završeni, uokvirujući novi sporazum kao fundamentalno drugačiji od nuklearnog sporazuma iz doba predsednika Baraka Obame (Barack) koji je Tramp napustio tokom svog prvog mandata.

"Čak još nije ni skroz ispregovaran. Zato ne slušajte gubitnike, koji su kritični prema nečemu o čemu ne znaju ništa", objavio je Tramp na Truth Social. "Za razliku od onih pre mene koji je trebalo da reše ovaj problem pre mnogo godina, ja ne sklapam loše sporazume."

Zvaničnici administracije su više puta isticali da sporazum neće biti odmah potpisan, uprkos značajnom pomaku u razgovorima tokom vikenda.

"Još nismo stigli do cilja", rekao je jedan visoki zvaničnik u nedelju. "Nećemo potpisati sporazum danas ili sutra."

Čini se da Iran popušta oko zaliha uranijuma

Najveći proboj izgleda da se odnosi na iranske zalihe visoko obogaćenog uranijuma, za koje se dugo smatralo da su glavna prepreka u pregovorima.

Prema rečima jednog visokog zvaničnika Trampove administracije, Teheran je sada "u principu" pristao da se reši svojih rezervi uranijuma koji su gotovo na nivou za oružje, iako se pregovarači još pogađaju oko mehanizama implementacije i verifikacije.

"Pitanje je kako", rekao je zvaničnik, odbacujući tvrdnje da je Iran odbio da preda materijal.

Iran trenutno poseduje više od 440 kilograma uranijuma obogaćenog do 60 odsto čistoće, pokazuju podaci Međunarodne agencije za atomsku energiju. Taj nivo daleko prevazilazi civilne energetske potrebe i samo je na kratki tehnički korak od obogaćivanja do nivoa potrebnog za oružje.

Iranski izvori sugerišu da bi moguća rešenja mogla da uključuju razblaživanje uranijuma pod međunarodnim nadzorom nuklearnog organa UN.

Drugi visoki zvaničnik administracije rekao je da pregovarači razgovaraju o okviru koji bi obezbedio 60-dnevni rok za finalizaciju sveobuhvatnog sporazuma.

'Nema prašine, nema dolara'

Trampovi zvaničnici rekli su da je novi okvir osmišljen oko stroge uslovljenosti i sprovođenja – što je, kako kažu, direktno u suprotnosti sa Zajedničkim sveobuhvatnim planom akcije (JCPOA) iz 2015. godine.

Zvaničnici su više puta koristili frazu "Nema prašine, nema dolara" za strukturu predloženog sporazuma.

Prema tom okviru, Iranu bi postepeno bile ublažene sankcije tek pošto ispuni određene obaveze, uključujući eliminisanje zaliha obogaćenog uranijuma i zaustavljanje ometanja pomorskog saobraćaja kroz Ormuski moreuz.

"Neće biti ublažavanja a da Iranci prvo ispune svoj deo dogovora", rekao je jedan zvaničnik.

Zvaničnici su takođe naglasili da Iranu neće biti poslate direktne isplate novca iz SAD, što je očigledna referenca na dugotrajne kritike republikanaca upućene Obaminoj administraciji.

"Ako ne ispune svoje obaveze, onda ne dobijaju ništa", dodao je zvaničnik. "Uspostavili smo mehanizme sprovođenja."

Administracija navodi da je Iran takođe "u principu" pristao da osigura da Ormuski moreuz bude otvoren bez uznemiravanja ili nameta za prolaz za komercijalne brodove, dok bi Vašington zauzvrat ublažio svoju pomorsku blokadu.

Ipak, zvaničnici su podvukli da vojne opcije ostaju otvorene ako diplomatija propadne.

"Imamo mogućnost opcija", rekao je jedan zvaničnik. "Možemo nastaviti vojne napade ako se ne postigne dogovor."

Regionalne računice, unutrašnja iranska politika

Zvaničnici administracije su pregovore predstavili ne samo kao nuklearni sporazum, već kao deo šire strategije usmerene na preoblikovanje unutrašnjeg balansa moći u Iranu.

"Širi sveobuhvatni cilj je osnažiti umerene elemente Irana da nadvladaju uticaj tvrde linije", rekao je jedan zvaničnik, dodajući da američke obaveštajne službe veruju da su umereni "u usponu", iako tvrda linija i dalje zadržava značajnu kontrolu.

Zvaničnici su odbili da definitivno kažu da li su vojni pritisak ili ekonomske sankcije više odgovorni za promenu pregovaračke pozicije Teherana. Oni su ipak priznali da iranski pregovarači razgovaraju o ustupcima – posebno o obogaćivanju uranijuma – koje su ranije odbijali da razmatraju.

Zvaničnici su takođe otkrili da je Tramp nedavno vršio pritisak na regionalne lidere, uključujući iz Saudijske Arabije, Katara i Pakistana, da podrže širi regionalni proces normalizacije koji uključuje Izrael – zahtev koji je navodno iznenadio neke učesnike.

"Na liniji je vladala tišina, a Tramp se našalio i pitao da li su još uvek tu", ispričao je jedan američki zvaničnik.

Bela kuća zasad pokušava da projektuje uzdržani optimizam dok upravlja očekivanja. Zvaničnici insistiraju da je preostalo mnogo posla pre nego ceremonije potpisivanja.

"Nemamo dogovor dok ne bude dogovora", rekao je jedan zvaničnik.