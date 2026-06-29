Dogovor SAD i Irana da obustave napade i nastave pregovore, kaže američki zvaničnik

Sjedinjene Države i Iran su se složili da zaustave napade "oko za oko", ponovo se sastanu radi razgovora i omoguće bezbjedan protok brodova kroz Ormuski moreuz, rekao je američki zvaničnik za Radio Slobodna Evropa (RSE), a jedan medijski izvještaj navodi da će se razgovori održati u Kataru.

"Tehnički razgovori trebalo bi da se nastave o svim oblastima [memoranduma o razumijevanju]. Obje strane će za sada odustati od napada, a brodovi se mogu slobodno kretati [kroz moreuz]", rekao je zvaničnik kasno 28. juna.

Portal Axios, takođe pozivajući se na američkog zvaničnika, izvijestio je da dvije strane planiraju da se sastanu 30. juna u katarskoj prestonici, Dohi.

"Odlučili smo da zaustavimo svu kinetičku aktivnost", citirao je Axios američkog zvaničnika, koristeći termin koji se generalno odnosi na vojne udare.

Njemačka novinska agencija dpa, citirajući visokog zvaničnika američke administracije, izvijestila je da Vašington očekuje dalje razgovore u narednim danima. Nije navedena lokacija.

"Ništa nije otkazano", rekao je zvaničnik za dpa.

Teheran nije komentarisao, a njegov stav o nastavku razgovora nije odmah bio poznat.

Ove izjave dolaze nakon što je Iran, navodeći američke napade na zemlju i ono što je nazvao kršenjem nedavno dogovorenog memoranduma o razumijevanju, odbio da se sastane sa američkim pregovaračima kako je planirano 28. juna.

"Jedan od razloga je provjera da li imamo pristup odmrznutim sredstvima. Ako nema pristupa, onda ovaj uslov nije ispunjen", rekao je Mehdi Fazaeli iz kancelarije iranskog vrhovnog vođe.

Više detalja nije bilo odmah dostupno.

Udari 'milo za drago'

Iran je tokom vikenda otvorio vatru na komercijalne brodove u moreuzu, što je dovelo do toga da američke snage napadnu iranske radare na obali i vojne lokacije u nastojanju da zaštite brodove.

Iranski ministar inostranih poslova Abas Arakči tvrdio je 28. juna da je Teheran povratio isključivu kontrolu nad brodarstvom u Ormuskom moreuzu za narednih 30 dana, upozoravajući na svaki pokušaj zaobilaženja ruta koje je odobrio Iran.

"Bilo kakvo miješanje ili pokušaj stvaranja paralelnih struktura dodatno bi zakomplikovalo situaciju, stvorilo dodatne tenzije i odložilo ponovno otvaranje ovog strateški vitalnog plovnog puta", rekao je Arakči, ponavljajući tvrdnju da je odgovornost za moreuz isključivo na Iranu.

Ranije tog dana, Iran je lansirao rakete i dronove ciljajući američke vojne lokacije u Kuvajtu i Bahreinu, ubrzo nakon što je američki predsednik Donald Trump upozorio da bi Vašington mogao eskalirati svoju vojnu kampanju ako Teheran ne poštuje primirje.

"Možda će doći trenutak kada više nećemo moći da budemo razumni", rekao je Tramp u objavi na društvenim mrežama, dodajući da bi Sjedinjene Države mogle "vojno da završe posao" koji su započele 28. februara.

Eskalacija je uslijedila nakon američkih udara na iranske vojne lokacije nekoliko sati ranije, za koje je Vašington rekao da su izvedeni kao odgovor na iranske napade na komercijalne brodove u Ormuskom moreuzu.

Centralna komanda SAD saopštila je da su njene snage ciljale iranske objekte za skladištenje dronova, radarske instalacije i obalsku infrastrukturu za nadzor nakon što je tanker pogođen iranskim dronom 27. juna.

Trump i njegov iranski kolega, Masud Pezeškijan, početkom juna potpisali su privremeni memorandum o razumijevanju od 14 tačaka koji bi stranama dao 60 dana da pregovaraju o konačnom sporazumu kojim se teži okončanju rata.

Katar, zajedno sa Pakistanom, djeluje kao posrednik između Vašingtona i Teherana u trenutnoj rundi pregovora.

Privremeni sporazum je imao za cilj da zaustavi borbe koje su izbile nakon američkih i izraelskih udara na Iran 28. februara i da ponovo otvori Ormuski moreuz za komercijalni saobraćaj dok se širi pregovori nastavljaju.

Sljedeća sjednica, 30. juna, prvobitno je bila zakazana za Švajcarsku kako bi se razgovaralo o iranskom nuklearnom programu, ali je Axios izvijestio da je najnovija eskalacija napada sa obje strane dovela do toga da se sjednice premjeste u Katar i da će se sada fokusirati na Ormuski moreuz.

Tokom prethodnih pregovaračkih sesija, Vašington i Teheran su se složili da uspostave "vruću liniju" između američke vojske i tvrdokornog iranskog Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) radi koordinacije brodskog saobraćaja i drugih pitanja. Međutim, ta linija navodno nije bila operativna od 27. juna.

Izvještava dopisnik RSE Alex Raufoglu, Axios, dpa