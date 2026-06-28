Primirje donosi smirenost dok se pojedini Iranci pitaju hoće li doći i do promjena

Izgleda kao da se život u Teheranu vraća ka normalnosti iz mirnodopskih uslova dok primirje traje i pregovori između Sjedinjenih Država i Irana se nastavljaju. Kafići koji su zatvoreni tokom zračnih napada ponovo su otvoreni. Ulice koje su nekada bile prazne ponovo su pune saobraćaja i pješaka. Prodavnice rade do kasno, a porodice su se vratile večernjim šetnjama.

Većina Iranaca kaže da im je laknulo što je bombardovanje prestalo i što svakodnevni život više nije isprekidan strahom od eksplozija. Ali ispod mirne površine, kod nekih i dalje postoji dublji osjećaj ljutnje i razočaranja.

Prema riječima nekoliko Iranaca koji su razgovarali sa Radio Farda, iranskim servisom Radija Slobodna Evropa, kraj borbi donio je mir, ali ne i promjene kojima su se mnogi nadali. Svi intervjuisani su tražili da se koriste samo njihova imena zbog straha od odmazde vlasti.

Maryam, kuharica koja živi u jednom od nebodera u Teheranu, prisjeća se kako je čula "ljude kako navijaju i plešu" ispred stambene zgrade kada je državna televizija objavila da je iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Khamenei ubijen u američkim i izraelskim zračnim napadima.

Maryam je rekla da su ona i drugi podnosili glad, zračne napade i smrt civila, vjerujući da će režim na kraju pasti.

"Tokom rata svi smo ostajali kod kuće, bez novca, bez posla, ali puni nade. Mislili smo da nemamo posao, ali to će se promijeniti, nemamo novca, ali ćemo zauzvrat dobiti slobodu", kaže Maryam.

"Čak i kada su naši prozori bili zatvoreni…i naši domovi uništeni, i to smo podnosili, govoreći da ćemo uskoro slaviti odlazak režima i onda zajedno obnoviti našu zemlju."

Maryam kaže da su ljudi mislili da "sloboda ima cijenu" i da oni plaćaju "cijenu slobode".

Ali kaže da sada neki ljudi imaju osjećaj izdaje i iscrpljenosti dok se Washington vraća pregovorima s Teheranom, a Islamska republika ostaje čvrsto na vlasti, osjećaj koji dijele i drugi Iranci koji su razgovarali s Radio Farda.

Američki predsjednik Donald Trump je inicijalno tokom sukoba rekao da želi ukloniti iransko rukovodstvo i podržati narod. Ali nastavak pregovora ostavio je neke Irance s osjećajem da su napušteni.

U sjeverozapadnoj provinciji Gilan, majka jednog djeteta, Haleh, kaže da su ona i njeni prijatelji vjerovali da će smrt Alija Khameneija 28. februara, prvog dana sukoba, označiti početak kraja iranskog establišmenta i da je politička promjena neminovna.

Umjesto toga, kaže, Iranci su se suočili s uništenim domovima i poslovima, još većim siromaštvom i inflacijom, te osnaženim režimom.

Haleh, koja živi sa sinom, radi dva posla, ali se i dalje bori da osigura hranu jer su cijene naglo porasle posljednjih mjeseci. Prema podacima Centralne banke Irana, inflacija je u maju dostigla 77,2 posto.

"Ima dana kada si ne mogu priuštiti ni da kupim mlijeko", kaže Haleh za Radio Farda.

No, dodaje da i ona i drugi Iranci "nisu izgubili nadu" i da će se nastaviti truditi za "bolju budućnost".

"Narod Irana je mnogo puta pokazao da ima otpornost da izdrži teškoće u nadi da će islamski režim na kraju pasti", dodala je.

Uživanje u mirnim danima

U glavnom gradu, Teheranu, Ava kaže da uživa u trenutnim mirnim danima koje je donijelo primirje i nada se da će to dovesti do trajnog mira.

Prisjeća se kako je gledala tamni dim kako se uzdiže u nebo iz njenog naselja dok su domovi pogođeni zračnim napadima i ljudi gubili živote.

"Još se nismo u potpunosti oporavili od šoka rata da bismo mogli pravilno oplakati naše gubitke", rekla je Ava. "Nadam se da moja zemlja više nikada neće doživjeti takve tragedije. Nadam se da ćemo od sada živjeti u miru."

Ali nekoliko osoba je opisalo rastući jaz između javnog privida normalnosti i privatnog očaja.

Stanovnik Teherana Nader rekao je da, iako se čini da svakodnevni život teče dalje, mnogi ljudi se iznutra osjećaju poraženo.

Nader je rekao da Iranci nisu zaboravili kako su hiljade ljudi ubijene, a desetine hiljada uhapšene u brutalnom obračunu vlasti s masovnim antivladinim protestima u januaru.

Dodaje da mnogi Iranci neće prihvatiti da njihove žrtve nisu ništa promijenile.

"Ljudi čekaju da vide šta će Amerika sljedeće uraditi…, da li će Amerika ponovo napasti Iran", rekao je. "U jednom trenutku, ljudi će ponovo izaći na ulice u milionima. Nema šanse da će ljudi ponovo prihvatiti ovaj režim."

Islamska republika je kroz historiju koristila periode deeskalacije da učvrsti vlast u zemlji. Nekoliko Iranaca reklo je da već vide znakove pojačane kontrole, hapšenja i zastrašivanja, čak i dok zvaničnici u inostranstvu govore o diplomatiji.

U jugozapadnoj provinciji Huzestan, Vahid je opisao režim kao "zmiju koja jede vlastiti rep".

Iako pozdravlja primirje, Vahid je rekao da i dalje postoji neizvjesnost o tome šta će se dalje dogoditi.

"Ja sam optimista, ali ne mogu reći da nemam zabrinutosti za budućnost, za sebe i svoju zemlju", zaključuje.