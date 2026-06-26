Iranski tvrdokorni propovjednici podijeljeni oko sporazuma sa SAD

Debata o potencijalnom sporazumu Irana sa Sjedinjenim Državama proširila se izvan političke strukture zemlje i ušla u vjerske institucije i ulična okupljanja koja su dugo služila kao najlojalnija baza podrške Islamske republike.

Od izbijanja rata i smrti vrhovnog vođe ajatolaha Alija Khameneija u američko-izraelskim napadima, svećenici i propovjednici povezani s državom igrali su nesrazmjerno veliku ulogu u mobiliziranju javne podrške Islamskoj republici i oružanim snagama kroz noćna okupljanja na trgovima u Teheranu i vjerskim propovjedaonicama širom zemlje.

Ali kako je počeo da se oblikuje preliminarni memorandum o razumijevanju s Washingtonom, ta ista baza počela je pokazivati pukotine, a značaj tih podjela ide dublje od spora oko jednog sporazuma.

Godinama su vjerska propovjedaonica i ulična okupljanja bili među najpouzdanijim instrumentima političke mobilizacije dostupnim Islamskoj republici.

Sada, usred ključnog diplomatskog procesa, ti isti instrumenti pojačavaju unutrašnje kontradikcije države, u trenutku kada se novi vrhovni vođa još nije pojavio u javnosti niti se uopšte oglasio pred kamerama.

Poznati na perzijskom kao "maddahan", propovjednici predvode komemorativne ceremonije i dugo su služili kao ključni mobilizatori za Islamsku republiku.

Linija podjele se zaoštrila nakon što je Mojtaba Khamenei, koji je naslijedio svog oca kao novi vrhovni vođa Islamske republike, izdao saopštenje u kojem je rekao da je "u principu imao drugačije mišljenje" o sporazumu, ali da je dao dozvolu nakon što je predsjednik Masud Pezeshkian preuzeo ličnu odgovornost za ishod.

Tvrdolinijaši su to protumačili kao signal da je samo rukovodstvo u najboljem slučaju nevoljko i iskoristili su to da opravdaju sve otvorenije protivljenje.

Direktna prijetnja Pezeshkianu

Neki propodvjednici idu dalje od kritike. Na snimku koji je kružio internetom, "maddah" po imenu Mohammad Ali Bakhshi uputio je direktnu prijetnju Pezeshkianu, upozorivši da, ako se ne ispune uslovi koje je postavio vrhovni vođa, "znamo šta da radimo s oštricom i tvojim grlom."

Prijetnja je izazvala oštru javnu osudu visokog portparola predsjednika, koji ju je nazvao "uvredom za glasove miliona Iranaca."

Reza Narimani, još jedan propovjednik blizak establišmentu, iskoristio je nedavnu propovijed da napadne Pezeshkiana zbog izjava u kojima je predsjednik rekao da je vlada obezbijedila 20 miliona barela nafte vazduhoplovnoj diviziji Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) kako bi joj omogućila da se bori. Narimani je takvo predstavljanje nazvao uvredom za oružane snage.

"Da li će vlada ići okolo s vrećom za prikupljanje priloga na komemoracijama i tražiti od ljudi da doniraju za vojsku?" upitao je. Također je tvrdio da je vrhovni vođa izričito rekao da se protivi pregovorima i sporazumu, tvrdeći da je "jasno" da nikakvog angažmana nije trebalo biti.

'Upravo ono što kontrarevolucija želi'

Nisu svi propovjednici zauzeli takav stav.

Meysam Motiee, jedan od najistaknutijih propovjednika povezanih s državom, usmjerio je kritiku ne na pregovarački tim već na one koji napadaju vojne komandante zbog pristajanja na privremeni sporazum s Washingtonom.

"Kako neko sebi može dozvoliti da sjedi pod klimom, prekriženih nogu, i da se najgorim riječima obraća komandantima Garde, vojske i sigurnosnih snaga?" rekao je. "To je upravo ono što kontrarevolucija želi."

Njegov stav odmah je kritikovao tvrdolinijaški medij Raja News, koji ga je optužio da napada proteste na ulici umjesto da poziva zvaničnike na odgovornost.

Iza kulisa, navodno se vrši pritisak odozgo.

Propovjednik Mohammad Taheri tvrdio je na jednom nedavnom noćnom okupljanju u Teheranu da je Khamenei lično naložio vjerskim figurama da poruče okupljenima da izbjegavaju govoriti bilo šta što bi moglo oslabiti vladu ili pregovarački tim, što je tvrdnja koja, iako neprovjerena, ima političku težinu.