SAD pucale na iranski brod i zaplenile ga, neizvesna sudbina prekida vatre i mirovnih pregovora

Američke snage su u nedelju pucale na brod pod iranskom zastavom i zaplenile ga u Omanskom zalivu pošto je pokušavao da izbegne američku pomorsku blokadu, saopštili su predsednik SAD Donald Tramp (Trump) i Pentagon, dok je iranska vojna komanda ljutito zapretila odmazdom.

S druge strane, i dalje vlada neizvesnost oko potencijalne druge runde direktnih razgovora između delegacija SAD i Irana u Islamabadu, koje organizuje Pakistan, pošto su iranski državni mediji naveli da Teheran neće poslati svoj tim na sastanak u ponedeljak.

Sve se dešava dok se 10-dnevni prekid vatre, koji su dogovorili Vašington i Teheran, približava kraju u sredu i dok Tramp preti novim napadima na "svaku" iransku elektranu i most.

Iranska zvanična novinska agencija IRNA izvestila je da je Teheran odbio novu rundu mirovnih pregovora, nekoliko sati pošto je Tramp rekao da će njegovi predstavnici stići u Islamabad na pregovore u ponedeljak.

"Iran je saopštio da njegovo odsustvo iz druge runde pregovora proizilazi iz onoga što je nazvao preteranim zahtevima Vašingtona, nerealnim očekivanjima, stalnim promenama stava, ponovljenim kontradikcijama i aktuelnom pomorskom blokadom, koju smatra kršenjem primirja", navela je IRNA.

Nije bilo zvanične izjave iranske vlade.

Glavni pregovarač Teherana, predsednik parlamenta Mohamed Baker Kalibaf, izdao je saopštenja koja ukazuju i na "napredak" i na preostale "velike razlike" u pogledu pregovora i nije direktno spominjao ponedeljak kao vreme sastanka.

Neizvesnost takođe okružuje sastav američke delegacije. Bela kuća je saopštila da će potpredsednik Džej Di Vens (J.D. Vance) predvoditi novu rundu pregovora, zajedno sa Trampovim izaslanikom Stivom Vitkofom (Steve Witkoff) i zetom Džaredom Kušnerom (Jared).

Međutim, Tramp je za pojedine medije rekao da Vens neće ići, navodeći bezbednosne probleme.

"To je samo zbog bezbednosti", rekao je Tramp za ABC News. "Džej Di je sjajan".

Tramp je takođe je naznačio da bi razgovori mogli početi u utorak.

Novinar Foks njuza (Fox News) preneo je da mu je Tramp rekao da ako Iran ne potpiše sporazum, da će "cela zemlja biti dignuta u vazduh".

Pakistanski premijer Šehbaz Šarif je u nedelju potvrdio spremnost da bude domaćin sledeće runde razgovora.

'Rupa' u iranskom brodu

Dotle su na plovnim putevima oko Irana tenzije porasle pošto su američke snage otvorile vatru na teretni brod pod iranskom zastavom i zaplenile ga kada je pokušao da izbegne američku pomorsku blokadu.

Sama blokada je jedna od prepreka za dalje razgovore, barem što se tiče Irana. Teheran je saopštio da neće učestvovati u pregovorima dok je blokada na snazi, dok je Tramp rekao da neće biti ukinuta dok se ne potpiše mirovni sporazum.

Tramp je objavio na Truth Social da je, nakon što je iranski brod "Tuska" (Touska) ignorisao upozorenja da se zaustavi, raketni razarač USS "Spruans" (Sprunce) zaustavio njegovu plovidbu "tako što je probio (projektilom) rupu u mašinskom prostoru".

Brod je "pokušao da prođe našu pomorsku blokadu i to nije prošlo dobro po njih".

"Trenutno, američki marinci imaju nadzor nad brodom... i gledaju šta se nalazi na brodu", napisao je Tramp.

Centralna komanda SAD (CENTCOM) saopštila je da su "američke snage koje deluju u Arapskom moru sprovele mere pomorske blokade protiv teretnog broda pod iranskom zastavom koji je pokušavao da plovi ka iranskoj luci".

"Američke snage su izdale više upozorenja i obavestile brod pod iranskom zastavom da krši američku blokadu", dodaje se u objavi koja je uključivala video koji, kako se navodi, prikazuje delovanje vojske SAD.

Iranska vojna komanda saopštila je da je pucanje na brod prekršilo primirje i zapretila da će odgovoriti i uskoro uzvratiti protiv "oružane piraterije", javili su državni mediji.

Iranski mediji navode da je brod išao iz Kine ka Iranu kada je pogođen, kao i da su iranske snage napale nekoliko američkih vojnih brodova dronovima. To nije moglo biti nezavisno potvrđeno.

Ranije ove nedelje postojala je nada da će se Ormuski moreuz, kroz koji obično prolazi oko petinu svetske trgovine naftom, otvoriti posle više od mesec dana zatvaranja, pošto je Teheran objavio da je otvoren za komercijalni brodski saobraćaj.

Međutim, iranske snage su pucale na najmanje tri civilna broda, od kojih su dva navodno bila indijska, a jedan brod pod francuskom zastavom, i najavile ponovno zatvaranje moreuza.

Izvori: Reuters i AFP