Senator Grejem: Ko podriva demokratiju u Crnoj Gori, radi protiv SAD

Predvodnik grupe senatora američkog Kongresa Lindzi Grejem (Lindsey Graham) izjavio je, tokom posjete Crnoj Gori, da treba poraziti snage koje podrivaju napore Crne Gore na putu demokratije, a naredni parlamentarni izbori u Crnoj Gori 2020. godine biće test o tome, da li je Crna Gora – čvrsto uspostavljena demokratija.

Nakon razgovora sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem i predsjednikom Skupštine Ivanom Brajovićem, Grejem, koji je senator iz redova republikanaca, je poručio crnogorskoj javnosti da Sjedinjene Američke Države i Crna Gora imaju zajedničke protivnike:

“Snage koje žele da podrivaju napore Crne Gore na njenom putu ka demokratiji i koje su podrivale napore ka njenom putu ka NATO, takođe su snage koje rade protiv nas. I važno je da ih porazimo ovdje, ne samo zbog budućnosti Crne Gore već i zbog budućnosti cjelokupnog regiona”.

Dva izazova na EU putu

Na pres konferenciji u Podgorici, Grejem je saopštio da će naredni parlamentarni izbori u Crnoj Gori biti test koji će pokazati da li je u Crnoj Gori uspostavljena čvrsta demokratija. Rekavši da se nada da će Crna Gora biti uspješna na putu ka članstvu u Evropskoj Uniji, podvukao je da na tom putu postoje dva izazova od kojih je jedan uspostavljanje vladavine prava:



“Jedan izazov je u oblasti vladavine prava, što je neophodno kako biste imali više investitora iz Sjedinjenih Država i sa zapada. Na taj način biste imali i slobodne i živopisne medije. Sljedeći veliki test za Crnu Goru biće izbori koji će se održati 2020. godine. Svijet će gledati te izbore. Ako ti izbori budu dobri i dobro prođu, to će biti signal Evropskoj Uniji, SAD i ostatku svijeta, da je Crna Gora - čvrsto uspostavljena demokratija”, ocjenio je Grejem naglašavajući da su SAD partner i prijatelj Crne Gore.

"Kongres SAD je vaš saveznik i nadamo se da ćete 2020. godine moći da dokažete sebi i narodu Crne Gore i cijelom svijetu, da će demokratija u Crnoj Goti ostati zauvjek. Put koji vas čeka biće težak i naravno zahtijevaće kompromise što je vrlo teško”, naveo je Grejem.

Posjeta u vrijeme dijaloga

Podsjetimo, nakon dvogodišnjeg izostanka političkog dijaloga u Crnoj Gori, crnogorske parlamentarne stranke bi ovih dana trebalo da otpočnu pregovore o uslovima za održavanje fer i slobodnih izbora 2020. godine. Opozicione stranke insistiraju na punoj kontroli izbornog procesa kroz njihovo učešće u Vladinim institucijama, a što vladajuća koalicija odlučno odbacuje.

Upitan na pres konferenciji da li vlast u potpunosti isključuje formiranje takozvane tehničke Vlade na kojoj insistira opozicija, predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović je rekao da se do članstva u Vladi može doći samo na osnovu izbornog rezultata.

“Govorim u svoje ime, smatram apsolutno nepotrebnom bilo kakvu priču o tehničkoj Vladi. Sad je vrlo važno da svi uložimo napor da opravdamo povjerenje građana, da u privremenom Odboru za izmjenu izbornog zakonodavstva završimo tu priču, na plenumu usvojimo izmjene zakona i implementiramo sve ono što su od nas tražili međunarodni posmatrači, pogotovo misija ODHIR (Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava)”, naveo je Brajović.

Senator Grejem je još izneo očekivanja da zemlje Evropske Unije i SAD treba više da se uključe u razvoj ekonomije Crne Gore.

'Ne mogu kriviti Kinu'

Odgovarajući na pitanje Radija Slobodna Evropa (RSE), da li je administracija SAD zabrinuta zbog kineskih investicija u Crnoj Gori, koje prema procjenama dijela ekonomskih analitičara mogu prerasti u dužničko ropstvo Crne Gore prema Kini, senator Grejem je rekao:



“O kineskim investicijama sam razgovarao sa predsjednicima države i Skupštine i ono što sam zaključio je da SAD moraju biti konkurentnije. Jer Kina je zaista ponudila dobar paket (izgradnje autoputa kroz Crnu Goru) i dobre uslove i mislim da zemlje Evrope treba više da se uključe u razvoj ekonomije Crne Gore. To se odnosi i na SAD. Sa druge strane mislim da nije pošteno sa naše strane da očekujemo da Crna Gora plaća veću kamatu i da pristane na lošije uslove od onih koje su ponudili Kinezi. Tako da ono što smo saznali tokom naše posjete ovdje je, da je poslovanje Crne Gore sa Kinom poslovna odluka Crne Gore. A da Crna Gora svoju budućnost vidi sa nama, sa zapadom i vidi sa razvijenim demokratijama. Zaista se nadam da će zemlje EU i SAD, takođe biti u stanju da se integrišu sa vašom ekonomijom. U ovoj situaciji zaista ne mogu kriviti Kinu već nas, mi treba da budemo konkurentni”.

Posjeta grupe američkih senatora Crnoj Gori prethodi dolasku u Crnu Goru novoimenovanog specijalnog američkog izaslanika za Zapadni Balkan Metjua Palmera. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori je potvrdila dolazak Palmera u Podgoricu u objavi na svom tviter nalogu.



Komentarišući Palmerovo postavljanje i vraćanje snažnog diplomatskog prisustva Amerike u region, dugogodišnji diplomata Crne Gore i njen bivši Ministar inostranih poslova Branko Lukovac za RSE ocjenjuje da je prevashodni cilj Vašigtona konačno rješenje kosovskog pitanja, ali i uticaj na komplikovanu situaciju u zemljama regiona, posebno u Bosni i Hercegovini.

Lukovac: Zajednički interes SAD i EU

Lukovac vjeruje da će američka politika na Balkanu biti koordinisana sa politikom Evropske Unije (EU) u pravcu jačanja evropskih integracija ali i ograničavanja uticaja Rusije, Turske i Kine na Zapadni Balkan.

“Ja sam saglasan da je to nakon vremena kada je američka administracija uputila Ričarda Holbruka kao Specijalnog izaslanika za Balkan da pomogne u rješavanju problema Kosova, to sada imenovanjem Metjua Palmera najsnažniji pokušaj Vašingtona da to pitanje konačno riješi. Ali to neće biti jedini cilj Vašingtona. Tu su i druga pitanja u regionu, kao što je izuzetno teško pitanje Bosne i Hercegovine i funkcionisanje onoga što je rezultat Dejtonskog sporazuma. U fokusu će biti regionalni odnosi i interesi drugih činilaca kao što su Rusija. Ali ne samo Rusija, tu su i Kina, Turska itd. Sve to zajedno sa situacijom u kojoj se nalazi Evropska Unija, u kojoj je, na neki način, oslabio njen interes i mogućnost da dijalog Beograda i Prištine dovede do nekih rezultata, da su svi ti faktori uticali na odluku SAD-a da uputi svog Specijalnog predstavnika na Balkan. Sa druge strane smatram da je zajednički interes i EU i SAD-a da se ograniči mogućnost sve većeg prisustva i uticaja drugih spoljnih činilaca, u prvom redu Rusije, ali i sve većem angažovanju Kine i Turske u ovom regionu. Dakle, njihov interes je da Srbija sa Kosovom dođe do nekog rješenja, koje će ubrzati njenu integraciju u Evropsku Uniju, a ne da ona dalje jača svoje odnose sa Rusijom”, zaključio je Lutovac.



Govoreći o tome šta se može očekivati od predstojeće Palmerove posjete Podgorici, Lukovac ističe da će i tu prvenstveni cilj biti ograničavanje uticaja Rusije i njen interes da se destablizuje Crna Gora.

“I time onemogući njena dalja pozicija u evro-atlantskim strukturama. Istvremeno vjerujem, naravno, da je prilaz SAD-a da se doprinese da opozicija u Crnoj Gori učestvuje na izborima, odnosno da se stvore uslovi za reformu izbornog zakonodavstva, kako bi opozicija učestvovala na izborima. Tu su vjerovatno teškoće veće zbog odnosa unutar same opozicije, ali očekujem da će Metju Palmer djelovati i na jednu i na drugu stranu. Dakle, i na vlast i na opoziciju kako bi se došlo do nekog sporazuma i kako bi se stvorili uslovi za regularnost izbora sljedeće godine.”

Metju Palmer imenovan je krajem prošle sedmice za specijalnog predstavnika američkog državnog sekretara Majka Pompea za Zapadni Balkan. Kako je najavljeno iz Stejt departmenta on će predstavljati SAD na predstojećem sastanku direktora Kvinte za Balkan u Briselu i prisustvovati sastancima u Beču i Podgorici, od 4. do 10. septembra.