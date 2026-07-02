Bosna i Hercegovina završila historijski nastup na Mundijalu porazom od SAD-a

Nogometna reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država plasirala se 2. jula u osminu finala Svjetskog prvenstva, nakon što je u San Franciscu pobijedila selekciju Bosne i Hercegovine sa 2:0.

Golove za pobjedu američkog tima postigli su Folarin Balogun u 45. i Malik Tillman u 82. minuti, a domaća selekcija je od 64. minute igrala s igračem manje zbog crvenog kartona Baloguna.

Veći dio prvog poluvremena protekao je u inicijativi selekcije SAD-a, koja je imala 62 posto posjeda lopte.

Prvi udarac u okvir gola uputio je bosanskohercegovački nogometaš Ermedin Demirović u 10. minuti, kada mu je loptu odložio Edin Džeko, a njegov šut sa ivice kaznenog prostora odbranio američki golman Matt Freese.

Minutu kasnije direktan udarac iz kornera uputio je Kerim Alajbegović, koji je pokušao da iznenadi golmana Freesea, ali je ovaj u posljednjem trenutku izbio loptu.

SAD je prvu ozbiljniju šansu imao u 15. minuti, kada je iz kaznenog prostora pored gola šutirao Balogun.

Dvije minute kasnije pred golom se našao Weston McKennie, čiji je centaršut za trenutak prekinuo golman BiH Nikola Vasilj, koji je loptu odbio na glavu Antoneeju Robinsonu, a on je iz neposredne blizine šutirao preko gola.

SAD je do vodstva mogao povesti u 31. minuti, kada je veliku grešku odbrane BiH iskoristio Balogun, ali je njegov pogodak poništen zbog ofsajda.

Domaća selekcija je ipak povela do kraja poluvremena, a strijelac je u 45. minuti bio upravo Balogun.

Historijski nastup BiH na Svjetskom prvenstvu završen porazom od SAD 1/12 Fudbaleri BiH na stadionu u San Franciscu nakon poraza od SAD. Poraz od domaćina označio je kraj najuspješnijeg nastupa reprezentacije Bosne i Hercegovine na Svjetskim prvenstvima, ali izabranici Sergeja Barbareza kući se vraćaju kao heroji. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine okončala je svoje učešće na Svjetskom prvenstvu. Izabranici selektora Sergeja Barbareza poraženi su u San Franciscu od domaćina Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2:0. Iako su ostali bez daljeg plasmana među 16 najboljih selekcija svijeta, Zmajevi su iza sebe su ostavili historijski nastup na Svjetskom prvenstvu u kojem je reprezentacija BiH učestvovala po drugi put.







2/12 Ovo je bio historijski nastup za bosanskohercegovačku reprezentaciju koja je na Svjetskom prvenstvu nastupala po drugi put. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine okončala je svoje učešće na Svjetskom prvenstvu. Izabranici selektora Sergeja Barbareza poraženi su u San Franciscu od domaćina Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2:0. Iako su ostali bez daljeg plasmana među 16 najboljih selekcija svijeta, Zmajevi su iza sebe su ostavili historijski nastup na Svjetskom prvenstvu u kojem je reprezentacija BiH učestvovala po drugi put.







3/12 Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine aplaudira navijačima nakon utakmice. Ovo je prvi put u historiji da je bh. reprezentacija izašla iz grupne faze Svjetskog prvenstva. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine okončala je svoje učešće na Svjetskom prvenstvu. Izabranici selektora Sergeja Barbareza poraženi su u San Franciscu od domaćina Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2:0. Iako su ostali bez daljeg plasmana među 16 najboljih selekcija svijeta, Zmajevi su iza sebe su ostavili historijski nastup na Svjetskom prvenstvu u kojem je reprezentacija BiH učestvovala po drugi put.







4/12 Kerim Alajbegović, mladi igrač reprezentacije koji je imao jednu od šansi tokom utakmice. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine okončala je svoje učešće na Svjetskom prvenstvu. Izabranici selektora Sergeja Barbareza poraženi su u San Franciscu od domaćina Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2:0. Iako su ostali bez daljeg plasmana među 16 najboljih selekcija svijeta, Zmajevi su iza sebe su ostavili historijski nastup na Svjetskom prvenstvu u kojem je reprezentacija BiH učestvovala po drugi put.







5/12 Golman reprezentacije Bosne i Hercegovine Nikola Vasilj tješi igrača Tarika Muharemovića nakon gubitka nad SAD-om 2. jula u Santa Clari. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine okončala je svoje učešće na Svjetskom prvenstvu. Izabranici selektora Sergeja Barbareza poraženi su u San Franciscu od domaćina Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2:0. Iako su ostali bez daljeg plasmana među 16 najboljih selekcija svijeta, Zmajevi su iza sebe su ostavili historijski nastup na Svjetskom prvenstvu u kojem je reprezentacija BiH učestvovala po drugi put.







6/12 Nakon utakmice selektor Sergej Barbarez naklonio se navijačima u San Franciscu. “Izraz lica govori koliko sam sretan iako je danas tužan dan da nismo još jedann historijski momenat napravili ali idemo dalje,” rekao je Barbarez nakon utakmice. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine okončala je svoje učešće na Svjetskom prvenstvu. Izabranici selektora Sergeja Barbareza poraženi su u San Franciscu od domaćina Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2:0. Iako su ostali bez daljeg plasmana među 16 najboljih selekcija svijeta, Zmajevi su iza sebe su ostavili historijski nastup na Svjetskom prvenstvu u kojem je reprezentacija BiH učestvovala po drugi put.







7/12 Selektor Sergej Barbarez sa igračem Dennisom Hadđikadunićem nakon poraza protiv SAD-a. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine okončala je svoje učešće na Svjetskom prvenstvu. Izabranici selektora Sergeja Barbareza poraženi su u San Franciscu od domaćina Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2:0. Iako su ostali bez daljeg plasmana među 16 najboljih selekcija svijeta, Zmajevi su iza sebe su ostavili historijski nastup na Svjetskom prvenstvu u kojem je reprezentacija BiH učestvovala po drugi put.







8/12 Fanovi Bosne i Hercegovine u američkom St. Louisu prate utakmicu. U SAD-u živi preko 350.000 ljudi porijeklom iz BiH. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine okončala je svoje učešće na Svjetskom prvenstvu. Izabranici selektora Sergeja Barbareza poraženi su u San Franciscu od domaćina Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2:0. Iako su ostali bez daljeg plasmana među 16 najboljih selekcija svijeta, Zmajevi su iza sebe su ostavili historijski nastup na Svjetskom prvenstvu u kojem je reprezentacija BiH učestvovala po drugi put.







9/12 Navijačica BiH u St. Louisu reaguje na ishod utakmice u kojoj je BiH poražena sa 2:0. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine okončala je svoje učešće na Svjetskom prvenstvu. Izabranici selektora Sergeja Barbareza poraženi su u San Franciscu od domaćina Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2:0. Iako su ostali bez daljeg plasmana među 16 najboljih selekcija svijeta, Zmajevi su iza sebe su ostavili historijski nastup na Svjetskom prvenstvu u kojem je reprezentacija BiH učestvovala po drugi put.







10/12 Navijači u Sarajevu prate utakmicu protiv SAD-a. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine okončala je svoje učešće na Svjetskom prvenstvu. Izabranici selektora Sergeja Barbareza poraženi su u San Franciscu od domaćina Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2:0. Iako su ostali bez daljeg plasmana među 16 najboljih selekcija svijeta, Zmajevi su iza sebe su ostavili historijski nastup na Svjetskom prvenstvu u kojem je reprezentacija BiH učestvovala po drugi put.







11/12 Kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko na ekranu u Sarajevu. Džeko se u 50. minuti povrijedio i morao napustiti utakmicu protiv SAD-a. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine okončala je svoje učešće na Svjetskom prvenstvu. Izabranici selektora Sergeja Barbareza poraženi su u San Franciscu od domaćina Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2:0. Iako su ostali bez daljeg plasmana među 16 najboljih selekcija svijeta, Zmajevi su iza sebe su ostavili historijski nastup na Svjetskom prvenstvu u kojem je reprezentacija BiH učestvovala po drugi put.







12/12 Sve utakmice reprezentacije pomno su se pratile širom BiH. Na fotografiji: jedan od organizovanih skupova u Sarajevu Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine okončala je svoje učešće na Svjetskom prvenstvu. Izabranici selektora Sergeja Barbareza poraženi su u San Franciscu od domaćina Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2:0. Iako su ostali bez daljeg plasmana među 16 najboljih selekcija svijeta, Zmajevi su iza sebe su ostavili historijski nastup na Svjetskom prvenstvu u kojem je reprezentacija BiH učestvovala po drugi put.







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Nakon loših reakcija odbrane BiH i odbijanja lopte od Stjepana Radeljića i Tarika Muharemovića, do nje je u kaznenom prostoru došao Balogun, koji je zatim lako savladao Vasilja.

Balogun je i u osmoj minuti nadoknade prvog poluvremena bio blizu pogotka, kada je Sergino Dest glavom poslao loptu pred gol, a Balogun je iz neposredne blizine pogodio prečku.

U 51. minuti utakmicu je zbog povrede butnog mišića završio bh. nogometaš Edin Džeko, koji je kapitensku traku prepustio Seadu Kolašincu.

Pet minuta kasnije sa preko 30 metara pokušao je igrač BiH Nikola Katić, ali je njegov udarac završio daleko preko gola.

U 61. minuti prekršaj nad Muharemovićem napravio je Balogun, a bh. nogometaš je tom prilikom iskrenuo zglob.

Tri minuta kasnije brazilski sudac Raphael Claus je poslije gledanja video-snimke pokazao crveni karton za Baloguna, pa je Amerika do kraja meča ostala sa desetoricom na terenu.

U 66. minutu Bosna i Hercegovina je imala priliku preko Demirovića, ali je njegov udarac iz kaznenog prostora odbranio golman Freese.

Uprkos igraču manje, SAD je u 79. minuti mogao da poveća rezultat, ali je pogodak Kristijana Pulišića nakon dobre akcije poništen zbog ofsajda.

Tri minute kasnije, pobjedu SAD-a potvrdio je Tillman, nakon što je prebacio "živi zid" i bio precizan iz slobodnog udarca sa ivice šesnaesterca.

Bosna i Hercegovina je do kraja pokušavala da stigne do pogotka, ali su u nadoknadi vremena u nekoliko navrata pored gola šutirali Alajbegović i Ermin Mahmić.

Sjedinjene Američke Države u osmini finala Svjetskog prvenstva 6. jula igraju protiv Belgije u Setattleu.