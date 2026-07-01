Dok Zmajevi pišu historiju: 'Neka nam svaki njihov šut bude inspiracija'

"Trebali bi nam biti vjetar u leđa, da svako na individualnoj osnovi radi svoj posao. Što bi stari rekli da svako čisti ispred svog dvorišta", kaže Dženana Hadžić, pijanistica i vlasnica radnje na Baščaršiji. Dok Bosna i Hercegovina odbrojava sate do najveće utakmice u svojoj nogometnoj historiji, euforija u glavnom gradu se ne mjeri samo zastavama, dresovima i punim kafićima. "Zmajevi" su postali inspiracija i van terena.

"Znači ako smo na Čaršiji trenutno, da svako očisti ispred svoje radnje, da krenemo od mikrokosmosa i onda će se pokazati na makro", kaže Dženana.

Nogometna reprezentacija BiH igra u šesnaestini finala Svjetskog nogometnog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država. Od početka Mundijala, navijači BiH su u Sarajevu na otvorenom pratili utakmice i slavili uspjehe reprezentativaca. Formirane su "fun zone" na više lokacija u Sarajevu, kao i u drugim bh. gradovima. Sve dosadašnje utakmice i pobjede slavile su se kolektivno i do kasno u noć. U tom duhu funkcionira i gradski saobraćaj. Na autobusima, tramvajima i trolejbusima, umjesto naziva stanice, ispisana su imena bh. reprezentativaca.

Anđela je rođena u Austriji, njena majka je iz Bosne i Hercegovine, otac iz Srbije. Nada se pobjedi BiH.

"Baš očekujemo dobre vesti. Nadamo se, baš navijamo. Iako smo mi iz Srbije isto, navijamo za Bosnu. Ovo je super za Bosnu, da su se malo digli, to je predivno. Vidi se da su se svi spojili zajedno. Austrijanci isto obožavaju ovo. Svi su na našoj strani." Kim Fočić iz Švedske u Sarajevu je kupio dres reprezentacije i majicu benda Dubioza Kolektiv, čija je pjesma "I am from Bosnia, take me to America" postala bh. "himna" Mundijala.

"Moji baka i deda su iz Bosne i Hrvatske, tako da pričam malo hrvatski i bosanski." - I večeras? "2:1 za Bosnu."

Amerikanke Charlotte, Ria i Abby, Nura, rođena u SAD-u, porijeklom iz Bosne i Hercegovine i Neža iz Slovenije su prijateljice i zajedno studiraju. Spremaju se za slavlje, jer očekuju pobjedu Bosne i Hercegovine. - Pa, da pobjedimo, da. Naravno. - Da je zabavno, da smo... Da smo svi zajedno. Da slavimo.

Nura je iz Amerike, ali je njena familija iz Bosne i Hercegovine i kaže da navija za BiH. "Rođena sam tamo, odrasla sam tamo, ali osjećam se nekako da imam neku veću konekciju ovdje, nego tamo. I naravno, kada otišla sam na fakultet, nisam se vratila u Ameriku, već ima godinu dana i više." - I ne vuče te ništa da navijaš malo i za Ameriku? "Pa, ne baš. Ne, dok sam ovdje, ajde tako ću reći."

Ria (lijevo) je iz Sjedinjenih Američkih Država. "Živim u Sjedinjenim Američkim Državama i tamo idem u školu. Ovdje smo samo preko ljeta, na stručnoj praksi." Na pitanje hoće li slaviti BiH ili Ameriku večeras kaže: "Navijam za Bosnu, svim srcem. Zato što volim Bosnu." Njena prijateljica Charlotte je, također, iz Amerike, a zašto navija za BiH, objašnjava: "Svi navijamo za Bosnu. Volimo autsajdere i navijamo za njih. Želimo da Bosna dogura što dalje."

Tara Memić je iz Meksika. Njena mama je Francuskinja, tata iz BiH, baka i deda su živjeli u Meksiku. Ovo je njen poredak reprezentacija na Mundijalu za koje navija: 1. Bosna i Hercegovina 2. Meksiko 3. Francuska Jadranko iz Sarajeva nosi majicu sa stihovima pjesme Halida Bešlića, koja je, također, postala zaštitni znak navijača BiH. "Samo da ih hoćemo pobijediti. 2:1 eee, tri dana bih slavio. A ova majica je sretna."

Utakmica BiH i SAD-a igra se na stadionu San Francisco Bay Area u Santa Clari. Banja Luka bez euforije Za razliku od Sarajeva, u Banjoj Luci ni traga od mundijalske euforije. Bh. dresovi su rijetkost na ulicama drugog najvećeg grada u državi, ali ih ima. Banjalučani uglavnom nisu voljni da detaljnije razgovaraju o nogometu. Pojedinci samo u prolazu kažu da će večeras navijati za Bosnu, dok neki kažu da neće. Jedan od rijetkih koji je stao da razgovara s novinarom RSE je stariji Banjalučanin Darko, kojeg smo zatekli u reprezentativnom dresu BiH, ali ni on nije htio da se fotografiše. Kaže da će utakmicu gledati iako počinje u 2 ujutru po našem vremenu. Prognozira pobjedu od 2:1 protiv reprezentacije Sjedinjenih Država. Nosio je dres u Banjoj Luci više puta tokom ovog prvenstva, i kaže da niko nije obraćao posebnu pažnju. "Sve je u redu, nema niko ništa. Stvarno je u redu, nikakvih problema", rekao je on. Prema njemu, svi bi trebalo da navijaju za BiH, nezavisno od svoje nacionalne pripadnosti. "Svi za jednog, jedan za sve", poručuje Darko. Navijači u BiH će je gledati u dva ujutro prema centralnoevropskom vremenu. Zbog ovoga je i Vlada Federacije BiH najavila da će poslovnoj zajednici i lokalnim samoupravama predložiti da odluče o eventualnom neradnom danu i prilagođavanju radnog vremena. Radnice iz pekare u centru Sarajeva optimistično najavljuju svoj naredni dan.

"Slavit ćemo radno. Slavit ćemo s našim kupcima." Sarajevske ulice prepune su stranih turista i bh. građana koji žive van domovine. U starom dijelu Sarajeva skoro da se više čuju strani jezici nego domaći. A uspjesi bh. nogometaša, smatraju iz Turističke zajednice Kantona Sarajevo, predstavljaju snažnu promociju države.

"Sport je jedan od najjačih ambasadora turizma, jer budi emocije, stvara pozitivnu sliku o zemlji i motiviše ljude da je posjete", kažu iz Turističke zajednice. Zbog popularne pjesme Dubioze Kolektiv, kao i desetaka hiljada bh. navijača u američkim gradovima, koji su "osvojili srca" skoro cijelog svijeta, BiH je postala popularna na društvenim mrežama. Uspjeh reprezentativaca BiH, medijska pažnja, slavni nogometaši poput Zlatana Ibrahimovića i Thierryja Henryja koji sa simpatijama govore o BiH, ali i zajedništvo i radost navijača, učinili su da se država predstavlja u svjetlu na kakvo dosad niko nije navikao. "Oni su mikrokosmos, a makro nam je horor. Neka nam svaki njihov šut bude čista inspiracija da i mi 'šutamo' svako jutro", zaključuje Dženana s početka priče.