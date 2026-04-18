Jedna pobjeda, drugačija BiH: Šta su uradili Zmajevi?

Jedna utakmica, ali mnogo više od rezultata. Pobjeda reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Italije i plasman na Svjetsko prvenstvo u fudbalu nije ostalo samo na terenu već je otvorilo pitanje može li se isti "pobjednički mentalitet" prenijeti i na društvo.

Na terenu, Zmajevi su slavili protiv velikih protivnika. Van terena, činilo se kao da je Bosna i Hercegovina, makar na kratko, postala bolja verzija same sebe.

"Ovo nije samo rezultat", kaže književnik i fudbalski znalac Marko Tomaš. "Ovo je početak stvaranja pobjedničkog mentaliteta, odbijanje da se izgubi."

Više od polovine igrača fudbalske reprezentacije odraslo je izvan Bosne i Hercegovine - u Njemačkoj, Austriji, Švedskoj ili Sjedinjenim Američkim Državama. Ta činjenica, smatra Tomaš, ima jako mnogo uticaja.

"Što su ta djeca rasla negdje drugo u kao razvijenijim sredinama, ali utoliko ima utjecaja što oni ne nose naše komplekse, ne nose naše traume," kaže Tomaš i pojašnjava dalje da su ti kompleksi i traume često bili presudni u raznim utakmicama bosanskih reprezentacija.

"Ta naša istraumiranost, ne možemo mi. Mi smo već unaprijed izgubili baraž ako ga igramo, mi već unaprijed sebi bacamo sihire, da tako kažem, naprosto takav mentalitet. Oni toga nemaju, nemaju tu vrstu opterećenosti."

Šta se promijenilo u reprezentaciji, ali i u načinu na koji mladi u BiH mogu prepoznati uspjeh kao nešto dostižno? Može li ovakav trenutak postati referentna tačka generaciji koja je odrasla bez osjećaja da se trud isplati? Sociolog Amer Osmić kaže da je fudbalska reprezentacija društvu donijela osjećaj mogućnosti.

"To nije zapravo samo sportski rezultat, nego ako gledamo sa simboličke strane, zapravo ono što su donijeli je kapital koji pokazuje da uspjeh na neki način nije rezervisan samo za neka druga društva, neke druge države," pojašnjava Osmić.

I on naglašava to da je većina reprezentativaca odrasla u razvijenim zapadnim zemljama. I oni donose, navodi, ne samo tehničko znanje, nego i radnu etiku, profesionalizam i kulturu odgovornosti.

"U tom smislu ja ih vidim kao jednu vrstu mosta između dva svijeta, koji pokazuje da je zaista moguće zadržati onaj bosanski identitet, a istovremeno usvajati ili usvojiti, standarde koji očigledno vode kao uspjehu," zaključuje Osmić.

Za Bosnu i Hercegovinu ovo definitivno nije samo sportski rezultat i uspjeh, nego prilično rijedak trenutak podizanja društvenog samopouzdanja i kolektivnog osjećaja pobjede. O tome kakav je efekat pobjeda nad Italijom imala na društvo pokazuju i brojke.

U pobjedničkoj noći pretrage za Bosnu i Hercegovinu na Googleu su eksplodirale. Nekoliko dana kasnije, 6. aprila objavljena je informacija da su ulaznice za sve BiH utakmice na Mundijalu rasprodate. Cijene idu od nekoliko stotina do nekoliko hiljada dolara.

Ono što je također važno naglasiti, dodaje Marko Tomaš u razgovoru za ZIP podcast jeste znanje, vještinu i autoritet koji ima selektor reprezentacije Sergej Barbarez, ali i drugi članovi stručnog tima.

"Ja mislim da je ova momčad uspjela između ostalog, ne samo zbog onoga na terenu, nego i zato što su ekipa iz stručnog stožera postavili zid, oni su bili zid između tih mešetarenja po našem savezu, tih naših spletkarenja u našem nogometu, vječnih rasprava, svađa, svega."

Šta stanovnici oba bosanskohercegovačka entiteta misle o utakmici i plasmanu reprezentacije Bosne i Hercegovine, po drugi put, na Svjetsko prvenstvo, slušajte u audio verziji podcasta pod nazivom "Kako su Zmajevi postali slika BiH kakvu bi svi voljeli vidjeti."

Za književnika Marka Tomaša, dogodila se jedna lijepa priča.

"Mislim da su oni postali ta neka slika, onoga kako bi ljudi voljeli, dobronamjerni ljudi, kako bi voljeli da Bosna i Hercegovina i izgleda i funkcionira."

Cijeli video razgovor sa njim pogledajte na Youtubeu pod nazivom "Zmajevi su uradili ono što politika ne može."

Svjetsko prvenstvo će se igrati od 11. juna do 19. jula u 16 gradova u SAD-u, Meksiku i Kanadi, a BiH je u grupi sa Kanadom, te Švicarskom i Katarom.

