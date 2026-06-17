Rutte: KFOR će ubuduće imati do 3.500 vojnika

Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je da će mirovna misija Alijanse na Kosovu (KFOR) ubuduće imati između 3.000 i 3.500 vojnika.

Odluku o smanjenju trupa ocenio je pozitivnom, budući da se, prema njegovim rečima, situacija na Kosovu kontinuirano poboljšava.

"U ovom trenutku, KFOR ima oko 4.700 vojnika. Ono što ćemo uraditi jeste da se vratimo na nivoe pre 2023. godine. Naravno, u zavisnosti od okolnosti, videćete KFOR sa između 3.000 i 3.500 vojnika. Mislim da to odražava poboljšanu bezbednosnu situaciju, dok misija KFOR-a, naravno, ostaje apsolutno fokusirana na svoju osnovnu misiju", izjavio je generalni sekretar NATO-a na konferenciji za štampu u sedištu Alijanse.

NATO je 12. juna saopštio da će tokom naredne godine postepeno prilagođavati snage koje podržavaju KFOR.

U 2023. godini, zbog tenzija na severu Kosova, gde većinu stanovništva čine Srbi, NATO je rasporedio gotovo hiljadu dodatnih vojnika na Kosovu. To je sada okvirni broj smanjenja trupa KFOR-a.

"NATO i KFOR ostaju posvećeni bezbednosti na Kosovu", izjavio je vrhovni komandant savezničkih snaga u Evropi, general američkog ratnog vazduhoplovstva Alexus G. Grynkewich (Aleksus G. Grinkevič), prilikom potvrde da se ide ka "optimizaciji" mirovne misije NATO-a na Kosovu.

"Upravo je ta posvećenost dovela do povećanja stabilnosti, dok su bezbednosne organizacije na Kosovu postale sposobnije. Trenutni uslovi pružaju mogućnost za optimizaciju veličine i rasporeda KFOR-a", dodao je on.

Nakon saopštenja NATO-a, Sjedinjene Američke Države potvrdile su da očekuju promene u svom doprinosu KFOR-u.

Zvaničnik Evropske komande Sjedinjenih Država (EUCOM) rekao je za Radio Slobodna Evropa da se odluka zasniva na godišnjoj reviziji koju je sprovela Vrhovna komanda savezničkih snaga u Evropi (SHAPE), koja je preporučila prilagođavanje broja vojnika na terenu.

"Na osnovu najnovije godišnje revizije Vrhovne komande savezničkih snaga u Evropi, NATO će optimizovati raspored Kosovskih snaga (KFOR). Kao rezultat toga, Evropska komanda SAD izvršiće postepeno prilagođavanje američkog doprinosa KFOR-u, zasnovano na proceni rizika i u skladu sa ovom revizijom koju je predvodio SHAPE", rekao je zvaničnik za Radio Slobodna Evropa.

On je dodao da Sjedinjene Američke Države i dalje smatraju ovu misiju ključnom komponentom regionalne stabilnosti na Zapadnom Balkanu, ne iznoseći detalje o prirodi ili obimu mogućih promena.

Mirovna misija NATO-a na Kosovu uspostavljena je 1999. godine. Od približno 50.000 vojnika koliko ih je bilo raspoređeno nakon završetka rata, danas se na Kosovu nalazi oko 4.600 pripadnika KFOR-a iz 31 zemlje sveta.

Italija ima najveći broj vojnika, ukupno 907, zatim slede Sjedinjene Američke Države sa 590 pripadnika mirovnih snaga i Mađarska sa 408.

KFOR je treći bezbednosni odgovor na Kosovu, posle Policije Kosova i Misije Evropske unije za vladavinu prava, EULEKS-a.

Misija NATO-a takođe je odgovorna za bezbednost duž granice Kosova sa Srbijom.