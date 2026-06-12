NATO najavio smanjenje broja vojnika na Kosovu

NATO je najavio smanjenje broja vojnika na Kosovu, uz obrazloženje da se bezbednosna situacija u zemlji kontinuirano poboljšava.

Kako se navodi u saopštenju Vrhovne komande savezničkih snaga za Evropu (SHAPE), odluka o smanjenju broja pripadnika KFOR doneta je nakon sveobuhvatne procene i obaveštajne analize bezbednosne situacije.

"Iako bezbednosna situacija na Kosovu ostaje uglavnom stabilna, NATO će optimizovati prisustvo KFOR na Kosovu i postepeno prilagođavati njegovu trenutnu veličinu tokom naredne godine", navodi se u saopštenju.

NATO trupe su raspoređene na Kosovu od juna 1999. godine, nakon postizanja Kumanovskog sporazuma, čime je okončano 78-dnevno bombardovanje vojnih ciljeva u Srbiji s ciljem zaustavljanja etničkog čišćenja na Kosovu.

Mandat NATO vojnika na Kosovu zasnovan je na Rezolucija 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.

Misija je uspostavljena nakon završetka rata na Kosovu sa oko 50.000 vojnika, a broj pripadnika je tokom godina više puta smanjivan kako se bezbednosna situacija poboljšavala.

Trenutni broj vojnika iznosi nešto više od 5.000.

Od 1999. godine do danas broj vojnika je redovno prilagođavan okolnostima na terenu.

Međutim, nakon nasilja na severu Kosova 2023. godine, taj broj je povećan za gotovo 1.000 dodatnih vojnika.

Za sada nije poznato koliko će vojnika biti povučeno sa Kosova, pošto NATO nije objavio detalje o obimu planiranog smanjenja kontingenta KFOR.

General Ratnog vazduhoplovstva Sjedinjenih Američkih Država Aleksus G. Grinkevič (Alexus G. Grynkewich), vrhovni komandant savezničkih snaga za Evropu (SACEUR), potvrdio je posvećenost NATO bezbednosti i stabilnosti na Kosovu.

"Upravo je ta posvećenost dovela do povećane stabilnosti, jer su bezbednosne institucije na Kosovu postale sposobnije. Trenutni uslovi pružaju priliku za dalju optimizaciju veličine i rasporeda KFOR", naveo je on.

General Grinkevič je takođe ponovio snažnu posvećenost NATO Zapadnom Balkanu, regionu od strateškog značaja za Alijansu, čija je bezbednost direktno povezana sa bezbednošću evroatlantskog prostora.

Dodao je da NATO neće dozvoliti stvaranje bilo kakvog bezbednosnog vakuuma u regionu.