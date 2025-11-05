Komikon u Rusiji zatvoren zbog 'satanizma'

Okruženi gomilom veštica, čarobnjaka i likova iz stripova, uniformisani ruski policajci upadljivo su odudarali na Nekrokomikonu.

Događaj najavljen kao dvodnevna proslava horora, fantazije i stripa, ruske vlasti su brzo zatvorile 1. novembra, u poslednjem primeru suzbijanja umetničkog i kulturnog izražavanja u toj zemlji.

Naglo zatvaranje događaja usledilo je pošto je Telegram kanal povezan s aktivistima Ruske pravoslavne crkve pozvao na istragu skupa, nazivajući događaj "satanskim" uz optužbe organizatora da pokušavaju da namame maloletnike u "zabranjeni međunarodni pokret".

Vrhovni sud Rusije u julu je "Međunarodni satanistički pokret" proglasio ekstremističkim i zabranio njegove aktivnosti, premda ne postoji organizacija pod tim imenom.

Pre otvaranja konferencije, druga grupa pravoslavnih aktivista iz pokreta Četrdeset puta četrdeset žalila se na Nekrokomikon. Četrdeset puta četrdeset je moćna pravoslavna nacionalistička organizacija, nazvana po 1.600 crkava za koje se smatra da su postojale u glavnom gradu Rusije, Moskvi, pre revolucije 1917. godine.

Organizator Nekrokomikona biće deportovan

Ruske vlasti su takođe podnele krivične prijave protiv organizatora Nekrokomikona Alekseja Samsonova i naredile njegovu deportaciju u rodni Kazahstan.

Istražitelji tvrde da je Samsonov, kazahstanski državljanin koji živi u Sankt Peterburgu dve decenije, policiji pokazao migracionu karticu s pečatom koji mu produžava boravak u Rusiji do 1. maja 2026. godine. Posle provere, vlasti su navele da su utvrdile da pečat ne odgovara zvaničnim uzorcima.

Sud je naredio pritvor Samsonova u pritvorskom centru za strane državljane do 29. januara 2026. godine, posle čega će biti deportovan u Kazahstan.

Pre početka događaja, Samsonov je rekao da je prodato oko 2.000 karata za festival, koji je trebalo da uključi takmičenje u kostimima, izložbu naučnofantastičnih knjiga i rok koncert.

Naziv konvencije je referenca na zbirku priča H. P. Lavkrafta (Lovecraft), čuvenog američkog pisca horora, fantastike i naučne fantastike.

'Moj mali poni' u sukobu sa zakonom

Ruska pravoslavna crkva se pozicionira kao branilac "tradicionalnih vrednosti" i posebno je neprijateljski nastrojena prema, kako smatra, zapadnim idejama kao što su LGBT prava i feminizam.

"30. oktobra, vlasti su sa nama razgovarale o nepoželjnosti održavanja ovog događaja", rekao je organizator Samsonov za sanktperburški Telegram kanal Rotonda pre početka konvencije. "To nije imalo osnova u zakonu. Oni su samo izrazili sumnju da će manifestacije satanizma biti dozvoljene na događaju."

Ruske vlasti su se i ranije sprovodile represivne mere u vezi sa sličnim događajima. U februaru 2024. godine, policija u Moskvi je zatvorila konvenciju za fanove crtanog filma "Moj mali poni", na kojoj su se učesnici oblačili kao njihovi omiljeni likovi iz serije. Iako policija nije uspela da pronađe nikakve dokaze o ilegalnim aktivnostima, navela je da su podnete žalbe da konvencija promoviše LGBT propagandu.

Prema ruskom zakonu o "gej propagandi", koji je proširen u decembru 2022. godine, nezakonito je objavljivati, deliti, prodavati ili promovisati bilo šta što "podstiče netradicionalne seksualne odnose".

Prošle nedelje, ruske vlasti su zabranile MyAnimeList, platformu za anime i mangu, pošto je državni regulator medija Roskomnadzor saopštio da je prekršila zakon.