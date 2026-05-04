Dron pogodio neboder u Moskvi uoči parade povodom Drugog svjetskog rata

Dron je pogodio neboder nekoliko kilometara od Kremlja rekao je gradonačelnik Moskve, dok je guverner ukrajinske oblasti Harkiv izjavio da je ruski raketni napad ubio tri osobe i ranio još osam.

Napadi su uslijedili dan nakon što je Kijev objavio da su pogodili ključni izvozni naftni čvor na Baltičkom moru i dva plovila za koja je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da su dio ruske "flote iz sjene" tankera za naftu koji izbjegavaju sankcije.

Niko nije povrijeđen u napadu dronom na moskovski toranj 4. maja, rekao je gradonačelnik Sergej Sobjanin. Na snimcima se vide jedan ili dva uništena stana na visokom spratu, te krhotine na tlu ispred zgrade.

Još uvijek nema komentara iz Ukrajine o pogotku zgrade koja se nalazi oko šest kilometara od Kremlja. Ovo je bio najbliži udar sjedištu ruske vlasti otkako je u napadu dronom zapaljen krov zgrade unutar Kremlja prije tačno tri godine. Moskva je tada rekla da se radi o ukrajinskom napadu.

Incident se dogodio pet dana prije nego što ruski predsjednik Vladimir Putin treba da bude domaćin godišnje vojne parade povodom Dana pobjede, kojom se na Crvenom trgu ispred Kremlja obilježava poraz Njemačke u Drugom svjetskom ratu. Obim ceremonije je smanjen ove godine, navodeći ukrajinske napade, a nije planirano ni prikazivanje teškog naoružanja.

Moskva je snažno zaštićena sistemima protivzračne odbrane. Sobjanin je rekao da su odbijena još dva drona koja su ciljala prijestonicu.

Većina ukrajinskih napada dronovima bila je usmjerena na energetsku infrastrukturu i u nekim slučajevima na vojne ciljeve. Zelenski je 3. maja rekao da su udari Kijeva prouzrokovali značajnu štetu u baltičkoj luci Primorsk te da su pogodili i naftni tanker, mali ruski raketni brod i patrolni čamac u Baltičkom moru.

U istočnoj Ukrajini, ruski raketni napad ubio je tri osobe i ranio osam u gradu Merefa u Harkivskoj oblasti rekao je regionalni guverner Oleh Sinjehubov.

Rusija je pokrenula invaziju na Ukrajinu u februaru 2022. godine, osam godina nakon što je zauzela Krimsko poluostrvo i podstakla rat u istočnom području poznatom kao Donbas, i sada kontroliše gotovo petinu Ukrajine. Ali snage Moskve ostvarile su samo ograničene dobitke tokom protekle godine uz velike gubitke.

Nekoliko rundi razgovora u posljednjim mjesecima ostavilo je Kijev i Moskvu duboko podijeljene oko ključnih pitanja, uključujući teritoriju i sigurnost, a mirovni napori predvođeni SAD-om su zastali usljed američko-izraelskog sukoba s Iranom, pri čemu je susret uživo u februaru završen bez napretka.