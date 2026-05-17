Tri osobe poginule u najvećem napadu Ukrajine na Moskovsku oblast u poslednjih godinu dana

Tri osobe su poginule u nedelju u Moskovskom regionu koji bio pod najvećim ukrajinskim napadom u poslednjih godinu dana, dok je jedna osoba poginula u Belgorodskoj oblasti koja se graniči s Ukrajinom, saopštile su ruske vlasti.

Rusko Ministarstvo odbrane je saopštilo da je 556 dronova oboreno iznad zemlje tokom noći i u nedelju ujutro u najmanje desetak regiona.

Guverner Moskovske oblasti Andrej Vorobjov potvrdio je broj žrtava i dodao da spasilački timovi u ruševinama tragaju za makar jednom osobom, pošto je nekoliko stambenih zgrada i infrastrukturnih objekata oštećeno u napadima.

Ruska protivvazdušna odbrana uništila je 81 dron koji se kretao ka Moskvi od ponoći, javila je agencija TASS, citirajući gradonačelnika prestonice Sergeja Sobjanjina.

Sobjanjin je dodao da je 12 ljudi povređeno, uglavnom u blizini ulaza u jednu od moskovskih rafinerija nafte, dok sama rafinerije nije oštećena.

Najveći aerodrom u Ruski, moskovski Šeremetjevo, takođe je saopštio da su ostaci drona pali na tlo aerodroma, mada nije pričinjena nikakva šteta.

Ukrajinski dronovi su takođe oboreni u Kaluškoj, Brjanskoj, Smolenskoj i Pskovskoj oblasti, kao i na Krimu, ukrajinskom poluostrvu koje je Rusija anektirala 2014. godine.

Napad se dogodio dva dana pošto je ruska raketa pogodila stambenu zgradu u Kijevu, kada su poginule 24 osobe, uključujući troje dece, tokom jednog od najjačih baražnih napada Kremlja na ukrajinsku prestonicu ove godine.

Posetivši mesto ruskog raketnog napada u petak, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je da "Ukrajina neće dozvoliti da bilo koji od agresorskih udara koji oduzimaju živote naših ljudi ostane nekažnjen", dodajući da je razgovarao o udarima odmazde na Rusiju sa svojim najvišim vojnim i obaveštajnim zvaničnicima.