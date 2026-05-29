Jedinica za dezinformacije koju podržava Kremlj povezana s prevarom o Zelenskom i stanu u Dubaiju

Priča je razotkrivena kao netačna, ali ne prije nego što je prošle godine postala viralna: ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kupio je svojoj majci stan vrijedan 3,2 miliona dolara koji je dizajnirao Armani u neboderu Burj Khalifa u Dubaiju, najvišoj zgradi na svijetu. Ovo je navedeno u videu koji je predstavljen kao legitiman medijski izvještaj.

Dok je skupio milione pregleda i širio se društvenim mrežama, utvrđeno je da je izvještaj lažan, ali pitanje ko stoji iza njega bilo je složenije. Dokumenti koji su sada procurili i koje je analizirala istraživačka jedinica Ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa povezuju ove dezinformacije sa Social Design Agency, ruskom organizacijom pod zapadnim sankcijama koja ima bliske veze s Kremljom.

Obiman set podataka potiče od kompanije za korporativne komunikacije koju koriste zaposleni i u Kremlju i u Social Design Agency, koju su Sjedinjene Američke Države 2024. opisale kao "ključnog aktera" u "trajnoj zlonamjernoj kampanji stranog uticaja" vođenoj po nalogu administracije ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Dokumente je pribavio estonski medij Delfi i podijelio ih sa Schemes, istraživačkom jedinicom Ukrajinskog servisa RSE i drugim medijskim organizacijama, a oni uključuju snimke ekrana privatne prepiske i interne izvještaje o projektima u različitim fazama planiranja ili realizacije.

Materijal pokazuje širok opseg djelovanja Social Design Agency i njenih kampanja uticaja i podjela u Evropi i drugdje, uključujući vandalizam u Njemačkoj i Francuskoj, miješanje u izbore u Armeniji, te širenje proruskih narativa kroz kreatore stavova u zapadnim zemljama.

Procurjeli materijal uključuje interni izvještaj koji dokumentuje pokušaj diskreditacije Zelenskog tvrdnjom da je kupio luksuzne nekretnine u inostranstvu dok ukrajinska ekonomija trpi usred ruske invazije, koju je Putin pokrenuo 2022. i koja uključuje neprekidne napade na infrastrukturu.

Meta podaci pokazuju da je izvještaj kreiran 9. juna 2025., nekoliko dana nakon što se laž o Burj Khalifi prvi put pojavila na društvenim mrežama.

Centralni dio kampanje bio je video koji je predstavljan kao prilog saudijske mreže Al Arabiya. Interni izvještaj procjenjuje da je materijal o Zelenskom mogao doseći 86 miliona pregleda širom svijeta, uključujući 21 milion među publikom koja govori engleski.

Ove brojke nije bilo moguće nezavisno potvrditi. Također se navodi da je Centar za borbu protiv dezinformacija, dio Vijeća za nacionalnu sigurnost i odbranu Ukrajine, na kraju razotkrio tu tvrdnju.

'Strani blogeri sa milionskom publikom'

Interni izvještaj također dokumentuje širenje lažne tvrdnje, navodeći da ju je 19 "izvođača projekta" podijelilo u inostranstvu, što je rezultiralo s više od deset miliona pregleda. Izvještaj posvećuje posebnu pažnju širenju izmišljene vijesti.

Ne navodi imena izvođača, ali sadrži informacije o "velikim stranim blogerima sa milionskom publikom" koji su distribuirali lažni video o Zelenskom "nakon što je počelo objavljivanje materijala".

Lažni izvještaj počeo se širiti putem ruskih Telegram kanala 5. juna 2025., a istraživačka grupa Vox Ukraine utvrdila je da je postavljen na internet 4. juna.

Među nalozima koji su dijelili video nalazi se i nalog Jima Fergusona, britanskog političara koji se bezuspješno kandidovao za mjesto u parlamentu 2019. godine.

Njegova objava od 5. juna 2025., koja je prikupila oko dva miliona pregleda i nije uklonjena, navodi: "Dok Ukrajinci pate zbog rata i racionalizacije, Zelenski je tiho poklonio svojoj majci stan od 3,2 miliona dolara u Burj Khalifi, 11. sprat, Armani Residences."

Ferguson nije odgovorio na zahtjev za komentar.

Objava o ovom izvještaju i dalje se nalazi i na profilu X naloga Concerned Citizen, gdje je prikupila oko 1,5 miliona pregleda.

U septembru 2024. Schemes je izvijestio o curenju podataka koje je otkrilo detalje napora Social Design Agency da diskredituje Ukrajinu i zapadne vlade.

U sudskom dokumentu podnesenom istog mjeseca, američka vlada optužila je Social Design Agency i druge ruske kompanije da koriste "domene koje imitiraju legitimne medijske subjekte" i druge metode "kako bi prikriveno širile propagandu ruske vlade".

Navodi se da se ovaj napor provodi najmanje od 2022. "pod upravom i kontrolom" Putinove administracije i "posebno" Sergeja Kirijenka, visokog zvaničnika Kremlja koji je već deceniju prvi zamjenik šefa administracije.

Američko Ministarstvo finansija uvelo je sankcije Social Design Agency u martu 2024., a isto su učinile i Evropska unija i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Pored tvrdnje o Burj Khalifi, procurjeli podaci ukazuju na uključenost Social Design Agency u niz akcija koje izgledaju kao zločini iz mržnje, uključujući incident u kojem su svinjske glave ostavljene ispred devet džamija u Parizu.

Jedan procurjeli dokument otkriva očigledan plan agencije da utiče na parlamentarne izbore u Armeniji 7. juna, koji se održavaju usred nastojanja vlade premijera Nikol Pašinjana da ovu zemlju udalji od sfere uticaja Moskve i učvrsti veze sa Zapadom.