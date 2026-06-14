Ukrajina dronovima napala ključno rusko naftno postrojenje i hemijsku fabriku

Rusija i Ukrajina u nedelju su nastavile razmenu vazdušnih napada, dok su mirovni pregovori Moskve i Kijeva pauzirani na neodređeno i izgleda pod senkom dešavanja na bojnom polju.

Novi talas ukrajinskih napada dronova unutar ruskih regiona bio je usmeren na ključno rusko naftno postrojenje i hemijsku fabriku, rekao je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, dodajući da su duboki udari Kijeva odgovor na "odbijanje Rusije da okonča ovaj rat".

"Ukrajina sprovodi svoj plan dugometnih sankcija protiv Rusije", napisao je Zelenski na X, gde je podelio video-snimke gustih stubova dima koji se navodno dižu iz naftnog postrojenja u Jaroslavskoj oblasti Rusije i hemijske fabrike azota u Tulskoj oblasti, jednog od najvećih snabdevača đubrivom u zemlji.

Iako su slični snimci objavljeni na ruskim i ukrajinskim Telegram kanalima, rusko Ministarstvo odbrane je izvestilo da je ukupno 249 vazdušnih objekata oboreno u različitim ruskim regionima tokom noći između subote i nedelje.

U gradu Orlov, južno od Moskve, jedna osoba je pogođena a devet je ranjeno kada je ukrajinski dron pogodio stambenu zgradu, rekao je regionalni guverner Andrej Kličkov.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin rekao je da je nekoliko napada dronova odbijeno, ali da je aerodrom Žukovski u prestonici morao biti zatvoren zbog uzbune za vazdušni napad, dok su letovi takođe ograničeni na aerodromu Domodedovo.

Rusija je dotle nastavila da gađa ukrajinsku železničku, energetsku i civilnu infrastrukturu, a napadi su, kako se navodi, oštetili železničku stanicu, poštu i stambene zgrade u regionima Harkiva, Mikolajiva i Dnjepra.

Nova razmena napada usledila je nedelju dana nakon retke javne razmene poruka između Zelenskog i ruskog predsednika Vladimira Putina.

Nakon što je Kijev poslednjih meseci povećao napade na ključne ruske industrijske lokacije, ukrajinski predsednik je objavio otvoreno pismo u kojem je pozvao Kremlj da zaustavi rat i predloži sastanak licem u lice s ruskim kolegom.

Putin je odbacio predlog za sastanak kao "besmislen", navodeći da je pismo Zelenskog – koje je između ostalog istaklo nedavne ukrajinske udare dugog dometa unutar Rusije – "nepristojno" i pozvao rusku vojsku da "obavi posao".

Diplomatski napori koje je predvodila administracija američkog predsednika Donalda Trampa (Trump) za okončanje rata u Ukrajini zastali su poslednjih meseci, dok između pregovaračkih uslova Kijeva i Moskve postoji veliki jaz – Kremlj se drži svog tvrdog stava i ne nudi nikakav kompromis oko kontrole nad ključnim istočnim regionom Ukrajine, Donjeckom.