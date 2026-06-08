Rusija obustavlja vozove ka okupiranom Krimu posle ukrajinskog napada dronom; Nestašica benzina sve gora

Ruske vlasti su obustavile železnički saobraćaj za Krim nakon što je ukrajinski dron pogodio lokomotivu, dodatno ograničavajući trgovinu na okupiranom crnomorskom poluostrvu koje se muči s nestašicom goriva.

Napad u ponedeljak usledio je nekoliko dana nakon što su ruski zvaničnici naredili nova ograničenja komercijalnog i putničkog saobraćaja duž glavnih puteva koji vode do okupiranog ukrajinskog regiona.

Nedeljama je ukrajinska vojska pojačavala kampanju napada dronovima srednjeg dometa usmerenih na teretne kamione – pre svega cisterne za benzin i gorivo – koji snabdevaju Krim.

To, plus šira ukrajinska kampanja napada dronovima koja je pogodila ruske rafinerije nafte, cevovode i povezanu infrastrukturu, dovelo je do nestašice benzina na poluostrvu, čija je ekonomija u velikoj meri zavisna od ruskih turista.

Ukrajinski ministar odbrane rekao je da je kampanja napada srednjeg dometa "logistička blokada" ruskih snaga.

Krim, koji je Rusija okupirala i anektirala pre 12 godina, direktno je povezan s kopnenim delom Rusije preko milijardu dolara vrednog drumsko-železničkog mosta preko Kerčkog moreuz, na istoku poluostrva.

Trajekti takođe omogućavaju pristup poluostrvu, ali su njihovi kapaciteti ograničeni.

Most, poznat i kao Kerčki most i kao Krimski most, bio je meta ukrajinskog kamiona-bombe 2022. godine, što je navelo ruske vlasti da narede ograničenja kamionskog saobraćaja koja su ostala na snazi.

Ruta preko Kerčkog mosta je znatno duža za ruske turiste i mnogi se umesto toga odlučuju za vožnju putem R-280 dugim 700 kilometara, koji se proteže duž severne obale Azovskog mora – od granice s Rusijom, preko teritorija Ukrajine koje je okupirala Rusija, do Krima.

Šef okupirane Luganske oblasti, kojeg je postavila Rusija, u subotu je najavio ograničenja putničkog i komercijalnog saobraćaja duž puta R-280, kao i drugog glavnog puta koji prolazi kroz gradove Lugansk i Donjeck, do primorskog grada Mariupolja.

Taj dekret usledio je psole sličnog koji je 21. maja izdao drugi administrator koga je imenovala Rusija, a kojim je takođe ograničen kamionski saobraćaj duž puta R-280.

Situacija na autoputu R-280 je "katastrofalna", rekao je ukrajinski vojni analitičar Vladislav Seleznjov za RSE. "Prevoznici navodno nisu voljni da pošalju cisterne s gorivom na poluostrvo, čak ni za znatno veće isplate."

Ruske železničke vlasti su u ponedeljak obustavile putnički saobraćaj za Krim pošto je ukrajinski dron pogodio lokomotivu, ranio mašinovođu voza i ubio pomoćnika. Nekoliko vozova ide na poluostrvo, uključujući i one koji dolaze čak iz Moskve.

Na samom poluostrvu, zvaničnici su prošle nedelje ograničili prodaju benzina, uveli sistem kupona i dali prioritet javnom prevozu i drugim osnovnim uslugama. Postoje i izveštaji o dugim redovima ispred brojnih benzinskih pumpi.

Nestašice benzina su takođe prijavljene u Lugansku i Donjecku pod ruskom okupacijom.

Neke prodavnice prehrambenih proizvoda i hrane na Krimu takođe su prijavile nestašicu nekih osnovnih namirnica, iako nije jasno koliko su nestašice rasprostranjene i da li su direktno povezane s problemima sa snabdevanjem ili s paničnom kupovinom ljudi.

Jedan krimski aktivista, koji je govorio za RSE pod uslovom anonimnosti, rekao je da je putnički saobraćaj na putevima poluostrva znatno manji poslednjih dana.

Nasuprot tome, prošlog leta vozači automobila su morali da čekaju i do 10 minuta da bi izašli na glavni autoput koji se proteže u pravcu istok-zapad, rekao je aktivista.

"Obični Krimljani pate još više; mnogi od njih sada nisu u mogućnosti da vode svoje poslove, dođu na posao ili dođu u bolnice", rekao je aktivista.