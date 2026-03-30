Sankcionisani ruski naftni tanker stigao u teritorijalne vode Kube uz dozvolu SAD‑a

Tanker pod ruskom zastavom koji prevozi rusku sirovu naftu stigao je na Kubu nakon što je Washington ukinuo sankcije za taj brod, što mu je omogućilo da prođe uprkos faktičkom američkom naftnom embargu prema karipskom ostrvu.

Odluka administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa da dozvoli brodu Anatoly Kolodkin da pristane na Kubu dolazi u trenutku kada zemlja prolazi kroz gotovo nezapamćene nestanke struje koji je gura ka potpunom kolapsu.

Ova odluka izazvala je negodovanje među kritičarima, koji tvrde da administracija time nagrađuje Moskvu i šalje pogrešnu poruku u trenutku kada Rusija, prema navodima, pruža osjetljive obavještajne podatke Iranu dok on odgovara na američke i izraelske vazdušne napade.

Napori uz podršku SAD-a da se okonča rat u Ukrajini, koji traje više od četiri godine, takođe su posustali, djelimično zbog čvrstog stava Moskve prema ukrajinskoj teritoriji.

Ova isporuka predstavlja prve uvoze nafte u više od dva mjeseca za karipsku državu, koja je uvela strogu racionalizaciju benzina usred masovnih nestanaka struje.

Ranije ovog mjeseca, Ministarstvo finansija SAD‑a izdalo je licencu kojom se Kubi izričito zabranjuje uvoz ruske nafte, dodajući je na listu zemalja s ograničenim pristupom.

Anatoly Kolodkin isplovio je iz ruske luke Primorsk nakon što je ukrcao oko 700.000 barela sirove nafte. Platforme za praćenje brodova primijetile su da se brod, koji je plovio prema Kubi, zaustavio usred Atlantskog okeana ranije ovog mjeseca, dok se čekalo da li će mu SAD dozvoliti pristajanje.

Odgovarajući na pitanja novinara 29. marta o tome da li će brod moći pristati, Trump je rekao:

"Nemamo ništa protiv da neko dobije pun brod… jer moraju preživjeti."

"Ako neko želi poslati naftu Kubi upravo sada, nemam ništa protiv toga, bila to Rusija ili ne", dodao je.

Ministarstvo saobraćaja Rusije saopštilo je 30. marta da je brod pristao na Kubi.

Administracija Donalda Trumpa traži načine da ublaži uticaj naglog rasta globalnih cijena energije izazvanog jednomjesečnim ratom s Iranom. Administracija je ranije ublažila neke sankcije Rusiji, koje su bile uvedene kako bi se Moskva kaznila zbog rata u Ukrajini.

Neki američki zakonodavci i evropski lideri – kao i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski – kritikovali su ovu odluku, tvrdeći da će ona pomoći Moskvi da finansira svoju invaziju na Ukrajinu.

Ukrajina je, u međuvremenu, prošle sedmice započela ciljanu kampanju dronovima protiv nekih od najvažnijih ruskih terminala za izvoz nafte u Baltičkom moru.

"Kuba je sljedeća"

Blokada isporuka nafte Kubi dolazi u trenutku kada Washington pojačava pritisak na vladu u Havani.

Na ekonomskom forumu u Majamiju 27. marta, Trump je pomenuo operaciju hapšenja venecuelanskog lidera Nicolasa Madura, koja je rezultirala velikim političkim promjenama u Karakasu.

Trump je rekao:

"Bili smo vrlo, vrlo uspješni. Znate, kada sam ušao u Venezuelu… izgradio sam ovu veliku vojsku, rekao sam im da je vjerovatno nikada neće morati koristiti, ali ponekad morate."

Zatim je dodao:

"A Kuba je sljedeća, usput. Ali pravite se da to nisam rekao, molim vas."

Trump je također sugerisao da će Washington "uskoro uraditi nešto s Kubom".

Ostrvska država, udaljena oko 145 kilometara od obale Floride, predstavlja izazov za američke administracije još od revolucije koju je predvodio Fidel Kastro, a koja je 1959. dovela do uspostavljanja komunističke vlade blisko povezane sa Sovjetskim Savezom.

Trump je rekao da je naložio američkom državnom sekretaru Marcu Rubiju da vodi razgovore s kubanskim zvaničnicima i govorio o "prijateljskom" preuzimanju ostrva.

Uz izvještavanje Reutersa i The Washington Posta