'Nema izlaza': Rusija vraća teško ranjene u bitke u Ukrajini

Jedan je imao rane na glavi i grudima i izgubio je levo oko i sluh na oba uha. Drugi je bio slep na jedno oko i kroz drugo je mogao da vidi samo mutne, zamagljene oblike. Treći je imao prelome kostiju, višestruke rane od šrapnela, pokidani radijalni nerv i "potpuno neupotrebljivu desnu ruku" koja "samo visi, klateći se".

Sva trojica Rusa, teško ranjenih u ratu protiv Ukrajine, vraćena su na front uprkos svojim stanjima, rekli su rođaci, prijatelji i aktivisti.

Dok se Rusija muči da zameni vojnike koji ginu i zadobijaju rane u ogromnom broju u petoj godini njene invazije na Ukrajinu, sve je više dokaza da vojska vraća ljude u rat uprkos teškim povredama i, u nekim slučajevima, medicinskim izveštajima koji kažu da nisu sposobni za dalju službu u borbi.

Ranjeni vojnici se izvlače iz domova i bolnica ili šalju nazad u bitku pre nego što su imali priliku da pobegnu iz ratne zone, kažu aktivisti.

Pavel Podgrušni (38) se prijavio 2023. i pušten je iz zatvora ubrzo pošto je osuđen na osam godina zbog smrtonosne saobraćajne nesreće, rekao je njegov rođak Dmitrija, čije puno ime nije objavljeno iz bezbednosnih razloga.

Do decembra, Podgrušni je poslat na front, a hospitalizovan je u aprilu 2024.

"Zadobio je povrede glave i grudnog koša. Izgubio je levo oko. Izgubio je sluh – pukle su mu bubne opne", rekao je Dmitrij, dodajući da je Podgrušni poslat kući na oporavak i proglašen privremeno nesposobnim za službu – ali da nikada nije dobio dokumenta koja potvrđuju taj status.

"Zašto toliko brineš? Stići će kasnije", citirao je Dmitrij glavnog lekara u bolnici u Volgogradu na jugu Rusije gde je lečen. "Ne mogu da ga vrate u vojsku bez oka."

Ipak, njegova porodica strahuje da se upravo to dogodilo.

'Za neverovati'

Prošlog septembra, Podgrušni je pozvan u regrutni centar. Kasnije je proglašen dezerterom i proveo je šest meseci boreći se da dobije formalni otpust. Jednog dana, iznenada, pritvoren je i oduzet mu je telefon, i njegova porodica od tada o njemu ništa nije čula.

"Prosto neće preživeti mesec dana (u borbenoj zoni)", rekao je Dmitrij. "To je za neverovati."

Slučaj Podgrušnog daleko da je jedini, rekao je Igor, aktivista za ljudska prava. On je naveo primer Mihaila, koji je odrastao u sirotištu i teško je ranjen tri meseca posle potpisivanja ugovora u junu 2024. s teško ograničenim vidom na preostalo oko.

Nakon što se mučio da dobije čak i osnovnu negu, lekarska komisija ga je "proglasila sposobnim za dužnost za pet minuta, pritvorila ga i sledećeg dana ga je poslala – slepog – na front", rekao je Igor, koji nije želeo da mu se objavi prezime iz bezbednosnih razloga.

Prema Igorovim rečima, sve su češći slučajevi da vojni oficiri dolaze u domove vojnika koji su otpušteni iz medicinskih razloga i da ih vraćaju u službu.

"Prisiljavaju ih da potpišu novi ugovor. Obično ih zaključavaju u stražarnici na nekoliko dana. Jednostavno ih ostave u kasarni, u ćeliji, bez hrane i vode. I prisiljavaju ih da potpišu papir u kojem se navodi da je poslednji nalaz vojno-medicinske komisije bio 'lažan'", rekao je on. "Posle toga, organizuju novu komisiju za njih. Ona će potom proglasiti otpuštenog vojnika sposobnim za službu. Nema izlaza."

"Ranjeni i njihove porodice su prosto zatečeni dok ih sopstvena vojska izvlači iz njihovih domova, slepe i na štakama. A situacija postaje sve gora", rekao je Igor – da bi izbegli potragu za otpuštenim vojnicima na adresama gde možda nisu registrovani, komandanti ponekad štede vreme tako što ih direktno dovlače iz bolnice.

'Do poslednje kapi krvi'

Upravo to se dogodilo Andreju Perevalovu (26), rekao je njegov prijatelj Sergej.

"Ima prelome, višestruke rane od šrapnela po celom telu", između ostalih povreda, a desna ruka mu visi pored tela, rekao je Andrej o Perevalovu, za koga je naveo da je dva puta teško ranjen i da je sada "jednostavno onesposobljen".

Ipak, rekao je Sergej, vojska ga je "odvela direktno na front, u borbenu zonu" blizu Pokrovska, grada u Donjeckoj oblasti koji je Rusija zauzela početkom ove godine posle višemesečnih smrtonosnih borbi. "Snima mi glasovne poruke – možete čuti eksplozije u pozadini."

"On nije borac u tom stanju, a oni daju naređenje da 'krene napred'", rekao je. "Šta se dešava? Da li samo bacaju tela po celoj Ukrajini? Cede nas do poslednje kapi krvi?"

Neki ranjeni vojnici čak ni ne stignu do bolnice, rekao je Igor, pre nego što im se naredi da se pridruže novom napadu na ukrajinske snage.

Ranjeni vojnici kontaktiraju svoje jedinice "iz rova ili uništene zgrade. Kažu vam svoje ime, starost, gde i kako su ranjeni. Komandanti prosto odbijaju da ih hospitalizuju, čak i ako su rane otvorene", rekao je on za RSE.

Igor je opisao nedavni slučaj iz ukrajinske Donjecke oblasti, gde su se odigrale neke od najsmrtonosnijih borbi pošto Rusija pokušava da osvoji celu tu oblast.

"Dvadesettrogodišnji momak, s pozivnim znakom 'Pesnik', po imenu Artjom Širokov. Posle još jednog napada, teško je ranjen – komad šrapnela u nozi, ruci i leđima. 'Hramlješ i krvariš, ali možeš da se krećeš? Ideš u juriš!'", rekao je aktivista. "Hoće li se takav 'borac' vratiti iz sledeće borbene misije? Malo verovatno."

Ljudstvo i mobilizacija

Vlada ruskog predsednika Vladimira Putina preduzela je brojne korake kako bi održala broj vojnika posle ogromnih žrtava: skoro 500.000 poginulih od početka opšte invazije, prema proceni britanske obaveštajne službe krajem maja.

Vojska je agresivno regrutovala zatvorenike, pijane muškarce i beskućnike, i obećavala visoke plate i bonuse za vojnike i porodice poginulih boraca.

Prošlog meseca, Putin je potpisao dekret kojim se novi regruti oslobađaju duga do 10 miliona rubalja (137.000 dolara). Dosad je izbegavao da naredi masovnu regrutaciju, pošto je mobilizacija velikih razmera koju je proglasio u septembru 2022. navela stotine hiljada Rusa da pobegnu iz zemlje.

Dok su mirovni pregovori uz posredovanje SAD obustavljeni i bez ikakvih naznaka da je kraja rata na vidiku, Rusija veoma sporo osvaja teritoriju u Donjecku i drugim delovima fronta, a tokom pojedinih perioda gubila je više teritorije nego što je zauzimala.

Bato-Munko Cibenov je služio u svom rodnom regionu Burjatije kada je Putin pokrenuo opštu invaziju. Kao pomoćnik nišandžije i operater na bacaču granata, ranjen je u eksploziji mine u martu 2024.

"Prvi put se oporavljao mesec dana i u aprilu 2024. su ga vratili (u Ukrajinu)", rekao je za RSE bivši komšija Dašima. "Šest meseci kasnije, ponovo se vratio (u Burjatiju)" posle ponovnog ranjavanja.

"Kažu da su mu amputirani svi prsti na desnoj nozi. Jedva je mogao da hoda po selu, sa štapom", rekao je Dašima, čije prezime takođe nije objavljeno. Međutim, "sledećeg aprila, ponovo su ga odveli. Umro je istog meseca, bukvalno nekoliko dana kasnije".