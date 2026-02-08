Zadavljena u Sibiru: Nasilni odjeci rata protiv Ukrajine duboko u Rusiji

U aprilu 2024. godine, Roman Mičurin je proglašen krivim za podmetanje požara u stanu svoje devojke – što je njegova makar treća krivična osuda, uključujući i jednu u slučaju ubistva 2009.

Izrečena mu je uslovna kaznu od 18 meseci. Međutim, kao i desetine hiljada Rusa osuđenih za krivična dela, on se oslobodio kazne dobrovoljno se prijavivši za rat u Ukrajini, gde snage Moskve napreduju sporo i uz ogromne žrtve. Više od milion ruskih vojnika je poginulo ili ranjeno otkako je predsednik Vladimir Putin pokrenuo opštu invaziju pre četiri godine.

Mičurin se pre oko godinu dana vratio u Irkutsku oblast i oženio.

Međutim, krajem januara – nakon što je pratio svoju suprugu i njenog sina, koji su potražili utočište u sigurnoj kući – on je navodno uzeo jednu ženu za taoca na autobuskoj stanici ispred tog objekta i zadavio je do smrti u iznajmljenom stanu dok su desetine policajaca pokušavale da pregovaraju o njenom oslobađanju, reklo je za RSE više ljudi upoznatih sa situacijom.

Nasilni zločini koje su počinili Rusi koji su se vratili s fronta, mnogi od njih osuđenici koji su oslobođeni da bi se borili u Ukrajini, predstavljaju problem koji je podjednako uporan koliko i jeziv.

Leta 2022, godinu dana pre nego što je poveo neuspelu pobunu i zatim poginuo u sumnjivoj avionskoj nesreći, šef plaćeničke grupe Vagner Jevgenij Prigožin počeo je da regrutuje zatvorenike za borbe u Ukrajini, gde su mnogi poslati u neke od najkrvavijih bitaka u regionu Donbasa.

Ministarstvo odbrane je ubrzo preuzelo tu praksu, želeći da spreči osipanje broja boraca na frontu dok je Rusija doživljavala neuspehe i kada je postalo jasno da se ciljevi invazije, za koju se Putin nadao da će brzo pokoriti Ukrajinu, neće brzo ispuniti.

'Izuzetno uplašena'

Putin je naredio, kako je to nazvao, "delimičnu mobilizaciju" u septembru 2022. što je dovelo do toga da gomile mladih Rusa odu iz zemlje, pa je Kremlj, u želji da izbegne da se tako nešto ponovi, tražio druge načine za odražavanje brojnosti ljudstva. Istaknuta aktivistkinja za prava zatvorenika Olga Romanova 2023. je za ruske zatvore rekla da su "neograničeni rezervoar plaćenika".

Putin je 2024. potpisao zakon kojim je proširena inicijativa za regrutovanje iz zatvora kako bi se uključili ne samo osuđenici već i optuženi u praktično svakoj fazi krivičnog postupka.

Nekoliko dana pre ubistva u Irkutsku, ruski list u egzilu Novaja gazeta Evropa objavio je da su sudske presude izrečene za oko 8.000 ljudi optuženih za krivična dela posle povratka iz rata, uključujući za oko 1.000 čiji su slučajevi vođeni pred vojnim sudovima, što znači da su još bili u službi.

Drugi ruski medij 7x7 objavio je prošlog februara da je identifikovao 271 slučaj u kome su ratni veterani proglašeni krivima u slučajevima koji uključuju ubistva.

Žrtve povratnika koji izvrše nasilne zločine su često osobe koje su im bliske, poput supruga ili devojaka, dece, roditelja, braće i sestara.

Ubistvo u Irkutsku odigralo se malo drugačije: žrtva je živela u sigurnoj kući u kojoj su boravili Mičurinova supruga i sedmogodišnji sin, a oteta je na autobuskoj stanici ispred te kuće.

Mičurinova "izuzetno uplašena" supruga je dva puta prošle godine, u avgustu i septembru, bežala s njihovim sinom u sigurnu kuću Obereg, rekla je za RSE Irina, koja tamo radi. Njeno pravo ime i imena nekih drugih u ovom tekstu su promenjena iz razloga bezbednosti.

"I u januaru je odlučila da potpuno prekine odnose s njim i nije imala kontakt s njim", rekla je Irina. "Zato je počeo da je proganja. Pretio joj je, nama i detetu. Pre toga joj je radio strašne stvari – bukvalno joj je sekao kožu, sekao ju je nožem, palio je: rođeni sadista."

Osoblje sigurne kuće i rođaci Mičurinove supruge Julije podneli su žalbe protiv njega i nastojali da upozore vlasti da je opasan.

Julija se "bojala da piše, bila je toliko zastrašena i slomljena stavom policije: Nisu odgovarali na žalbe ili pozive, a on je pretio da će nauditi njenom sinu ako podnese žalbu", rekla je Irina, dodajući: "Sada ona, jadna, krivi sebe za smrt (žrtve)".

'Zadavio ju je'

Žrtva, Alina koja je odrasla u sirotištu i odgajala dve ćerke, živela je u sigurnoj kući dok je čekala da joj država obezbedi stan.

"Bila je vredna, bistra, veoma ljubazna" i "savršeno sposobna, čestita, odgovorna majka", rekla je Irina. "I onda je pala u ruke ovog ludaka, koji je, iz razloga neshvatljivih normalnim ljudima, bio na slobodi. Desetine puta smo podnosili prijave protiv njega, ali policija nije ništa preduzela."

Alinin napadač ju je odveo u obližnji stan koji je iznajmio, rekli su zaposleni u sigurnoj kući. Kada se pojavilo osoblje kuće i zamolilo ga da otvori vrata, on je zahtevao da dovedu njegovu suprugu i njenog sina. Takođe im je rekao da donesu alkohol i hranu.

"Pozvali smo policiju", rekla je Irina. "Pregovarali su s njim do dva ujutru. Davali su mu votku, hranu – sve što je tražio. Prvih nekoliko sati, Alina je stalno odgovarala iza vrata: 'Da, da, živa sam, sve je u redu.' Sati su prolazili. Desetine policajaca i službenika hitne pomoći bile su svuda unaokolo".

"Gledali smo zbunjeni: kada će upasti na to mesto? Bio je sve pijaniji i sve iracionalaniji. Konačno, u 2.30 ujutru, sam je otvorio vrata, izašao i predao se", rekla je. "Ujurili smo unutra, ali Alina više nije disala. Zadavio ju je."

Regionalno odeljenje Istražnog komiteta Rusije saopštilo je 28. januara da se protiv Mičurina vodi istraga zbog sumnje na ubistvo i da je zatražilo od suda da mu naloži pritvor tokom istrage i suđenja. U saopštenju je navedeno da slučaj vode vojni tužioci i vojni sud, što ukazuje da je Mičurin još uvek u službi.

Jedan komšija je ispričao da je Mičurin pravio probleme otkako se uselio, pijano izazivajući tuče s ostalim stanarima i hvaleći se da nekažnjeno može da radi šta god mu je volja.

"'Ne možete mi ništa. Upravo sam došao iz SVO. Mogao bih da vas ubijem i ništa mi se ne bi desilo. Ako me dodirnete, bićete optuženi za klevetu'", citirao je njegove reči komšija, koristeći skraćenicu SVO za "specijalnu vojnu operaciju", kako Kremlj naziva svoj rat protiv Ukrajine.

'Ozbiljan problem'

Ubrzo pošto je pokrenuo invaziju na Ukrajinu u februaru 2022. godine, Putin je potpisao zakon prema kojem Rusi mogu biti zatvoreni zbog "diskreditacije" vojske i njegova vlada je to široko koristila u okviru napora da ućutka kritike rata i uguši drugačija mišljenja.

Posmatrači kažu da taj zakon i glorifikovanje – barem na formalnom nivou – onih koji se bore u ratu protiv Ukrajine doprinose osećaju kod nekih veterana da su iznad zakona.

"Poštujem i odajem počast braniocima naše domovine. Ali... ozbiljan problem nastaje u našem društvu", napisao je Aleksandar Soboljev, šef sigurne kuće Obereg i dobrotvornog fonda koji je vodi, u objavi na ruskoj društvenoj mreži VK 28. januara.

"Psihopate, silovatelji i ubice, skrivajući se iza svog učešća u SVO, sada redovno čine užasne stvari, osećajući svoju nekažnjivost", napisao je Soboljev. On je naveo da je Alinu, pre nego što je tražila spas u sigurnoj kući, njen suprug "tukao svaki dan i da je bio uveren da mu se ništa neće desiti osim da bude vraćen" u njegovu jedinicu.

"Ovo je šokantno pogrešan trend", napisao je on. "Društvo treba da zahvali herojima, ali ne bi trebalo da daje nekažnjivosti kriminalcima."

Soboljev je napisao da je Alinin muž pobegao iz svoje jedinice u Rostovu na Donu, gradu blizu ukrajinske granice i glavnoj tački za invaziju, premda Istražni komitet nije izneo detalje o Mičurinu, nazivajući ga samo "stanovnikom Irkutske oblasti".