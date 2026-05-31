Ukrajinski dronovi ciljali rusku rafineriju u najnovijem napadu duboko u Rusiji

Ukrajinski dronovi ciljali su rusku rafineriju nafte stotinama kilometara od ukrajinske granice, što je najnoviji u nizu kampanja dubokih udara čija meta je ruska naftna industrija.

Napadi koji su se dogodili 31. maja noću na objekat u centralnoj Saratovskoj oblasti, drugi od marta, izgleda da nisu prouzrokovali žrtve.

Međutim, veliki požar i gust crni dim su prijavljeni u postrojenju koje pripada državnoj naftnoj kompaniji Rosnjeft.

Ukrajinska vojska je saopštila da su njihovi dronovi ciljali rafineriju u Saratovu, zajedno sa nekoliko drugih lokacija širom Rusije.

Guverner Saratova Roman Busargin rekao je da je "civilna infrastruktura" pogođena, ali nije precizirao šta tačno.

Od početka godine, Ukrajina je značajno pojačala svoju kampanju dronova na ruska naftna i gasna postrojenja širom zemlje.

Čini se da je cilj na smanjenje mogućnosti Rusije da izvozi fosilna goriva i prikuplja prihode za finansiranje rata protiv Ukrajine.

Rusija je profitirala od skoka globalnih cijena energenata izazvanog američko-izraelskim ratom protiv Irana.

Napori Ukrajine, koji su takođe bili usmjereni na cjevovode i skladišta, primorali su na zaustavljanje ili smanjenje proizvodnje u praktično svim većim rafinerijama nafte u centralnoj Rusiji. Ovo je dramatično smanjilo proizvodnju nafte u Rusiji, prema procjenama agencije Reuters.

Pored toga, šef ruske organizacije za nuklearnu energiju Rosatom, Aleksej Lihačov, izdao je 30. maja saopštenje u kojem tvrdi da je ukrajinski dron navodno detonirao u blizini zgrade turbina jednog od šest nuklearnih reaktora u elektrani Zaporožje u Ukrajini.

Ukrajinske oružane snage odbacile su ovu tvrdnju kao dio ruske kampanje dezinformacija osmišljene da skrene pažnju sa sopstvenih ratnih zločina i gubitaka.

Zaporožka nuklearna elektrana je najveće nuklearno postrojenje u Evropi, ali je hladno obustavljena od 2022. godine kada je ruska vojska okupirala dio regiona i elektranu, primoravajući lokalno osoblje da upravlja elektranom pod njihovom komandom.

Kijev je od tada više puta optužio Rusiju za sabotiranje elektrane u pokušaju da Ukrajinu predstavi kao neodgovornog međunarodnog aktera.

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) posredovala je između strana kako bi se osigurala bezbjednost elektrane.

Agencija je saopštila da je primijetila prijavljeni napad dronom, ne pripisujući ga ni Ukrajini ni Rusiji, i istakla da bi "ovo bio prvi napad dronom unutar perimetra Zaporožja od aprila 2024. godine".