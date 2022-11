Kultura i vjera s ruskim predznakom u službi pravdanja agresije na Ukrajinu

Manastir je izgrađen 2010. godine, otkad traje i gradnja kompleksa Udruženja.

Za Gajića nije sporno to što Rusija okupira dijelove Ukrajine i što ne jenjavaju ruski napadi na ovu zemlju.

"Zapadni mediji ne pišu istinu. Nema tu ruskog uticaja. Zapadni svijet je najveće zlo i zavađaju narod", mišljenja je Gajić.

Mještanin Šešlija blizu Ritešića Zoran Đurić za Manastir kaže da je "nešto idealno".

"Dvaput sam bio otkako je izgrađena. Ali oduševljen sam jer lijepo izgleda", rekao je Đurić.

Za Đurića, Rusija je emotivno bliža narodu u RS-u, iako većina mladih koji napuste BiH odlaze u zemlje Europske unije.

"Ja ne bih išao. Napravili smo glupost, Evropa komplet. Mi uvodimo nekom sankcije ko ima sve. I on sad nama treba dati. Evropa uvela Rusiji, ali to je nama, nije to Rusiji. Pogledajte cijene goriva, gasa… I šta će još biti, to se ne zna", smatra.