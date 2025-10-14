Ko regrutuje Kubance za borbe u Ukrajini? Turistička agentkinja iz ruske provincije

Kubanci – dva devetnaestogodišnjaka identifikovana kao Aleks Vega (Alex) i Andorf Velaskez (Velasquez) – ispričali su kako su završili ranjeni u bici zajedno s ruskim snagama u Ukrajini.

Govoreći iz, kako su naveli, vojne bolnice u ruskoj Kalinjingradskoj oblasti, njih dvojica su rekla da su otišli u Rusiju da "zarade nešto novca", na put za koji su rekli da su ga organizovale i unapred platile tri žene: dve Ruskinje i jedna Kubanka.

Kada su stigli u Moskvu, rekli su popularnom kubanskom video blogeru, bili su primorani da potpišu ugovor na ruskom jeziku koji nisu razumeli, a zatim su poslati u provincijski grad Rjazanj gde su bili smešteni u školskom domu.

Završili su na frontu u Ukrajini, kopajući rovove – i na kraju ranjeni, rekli su u videu iz avgusta 2023. godine.

Skoro 44 meseca posle početka opšteg napada na Ukrajinu, Rusija je angažovala skoro 700.000 ljudi za vođenje rata, navode ukrajinske i zapadne procene. I Moskva je široko bacila mrežu kako bi održala protok ljudstva: veruje se da se oko 12.000 Severnokorejaca borilo na strani ruskih snaga.

Sledeći po brojnosti? Kubanci.

Ukrajinske obaveštajne službe procenjuju da je regrutovano nekoliko hiljada Kubanaca, od kojih su mnogi nasamareni da se bore zajedno s ruskim jedinicama. Interna depeša američkog Stejt departmenta, u koju je Rojters (Reuters) imao uvid, navodi da je broj Kubanaca koji se bore u Ukrajini oko 5.000 i kubanska vlada ih, tvrde američki zvaničnici, aktivno podržava.

Prema rečima ukrajinskih zvaničnika koji su prošlog meseca bili u Vašingtonu da bi informisali kongresne lidere, najmanje ukupno 20.000 Kubanaca "čeka putovanje i raspoređivanje" u Rusiju.

Stotine, moguće hiljade, Kubanaca možda je regrutovala 41-godišnja turistička agentkinja iz Rjazanja koja govori više jezika: zapravo više od 3.000 stranaca, pokazuje pismo koje je napisao njen advokat, a koje je ekskluzivno dobila Sistema, istraživačka jedinica Ruskog servisa RSE.

I nije jedina.

'Kubanci u Moskvi'

Od početka ruske invazije, pojavila se mreža šema regrutovanja, ponekad uz formalno odobrenje države, a ponekad s manje zvanične podrške. Privatne plaćeničke kompanije poput Vagner grupe, na primer, izgradile su svoje odobrene regrutne kanale, usmerene na zatvorenike u Rusiji.

Detalji o tome kako su Vegas i Velaskez stigli u Ukrajinu su nejasni; nijedan od njih nije mogao biti pronađen za komentar.

Međutim, njihov opis putovanja ima nekoliko detalja koji se poklapaju sa šemom koju je organizovala Jelena Smirnova, Ruskinja koja je vodila svoju turističku agenciju u Rjazanju, gradu oko 200 kilometara jugoistočno od Moskve.

Njihova priča se takođe preklapa s pričom Franka Manfuge, 36-godišnjeg Kubanca koga su ukrajinske trupe zarobile u martu 2024. godine, tri meseca pošto se pridružio ruskoj vojsci. U intervjuima za Šeme, istraživačku jedinicu Ukrajinskog servisa RSE, tvrdio je da je na prevaru ukrcan u avion koji je leteo za Rusiju uz obećanje posla u građevinarstvu.

Negde početkom 2023. godine, Smirnova je počela da objavljuje oglase za posao na španskom jeziku na Fejsbuku (Facebook) i njegovom ruskom ekvivalentu VK u grupi na španskom pod nazivom "Kubanci u Moskvi".

Oglasi za posao, koji su u međuvremenu obrisani, nudili su bonus za potpisivanje ugovora, mesečnu platu od oko 200.000 rubalja (oko 2.000 evra) i na kraju rusko državljanstvo. Iznosi su bili znatno veći od prosečnih plata na Kubi.

Prema uslovima ugovora, detaljno opisanim u pismu advokata odbrane koje je Sistema dobila, Smirnova bi snosila troškove putovanja regruta od Havane do Moskve, smeštaja u Rusiji i povezanih troškova.

Po dolasku u Rusiju, osoba bi joj zatim nadoknadila te troškove posle potpisivanja ugovora. Smirnova ili njene kolege bi napravile kopiju bankovne kartice osobe i s nje podizali početnu uplatu da bi pokrili svoje troškove.

Članak iz maja 2023. u novinama Rjazanskije vedomosti detaljno je opisao kako je grupa novih regruta, iz Rusije, kao i sa Kube, potpisala nove ugovore. "Glavna motivacija je da pomognemo našoj domovini u ovim teškim vremenima za nju, a finansijska komponenta je lep bonus", citirao je list lokalnog vojnog regrutera.

'Izvrtanje činjenica'

Međutim, do leta 2023. godine, grupa od oko desetak kubanskih regruta počela je da odbija da plaća Smirnovoj. Nekoliko meseci kasnije, nekoliko Kubanaca je u intervjuima medijima tvrdilo da je ona skidala novac s njihovih bankovnih računa. Dve formalne prijave podnete su policiji 25. aprila 2024. godine, a treća sledećeg dana.

Istog meseca, Smirnova je uhapšena, optužena za krađu i zatvorena.

U pismu ruskom komesaru za ljudska prava, advokat Smirnove, Sergej Poseljagin protestovao je zbog krivičnog gonjenja i pritvora njegove klijentkinje, rekavši da istražitelji "izvrću činjenice" i da je ona žrtva zavere. Tražio je da se Smirnovoj odobri prevremeno puštanje na slobodu u zamenu za potpisivanje ugovora s Ministarstvom odbrane, da bude prevoditeljka u jedinici za obaveštajne signale.

Pismo je Sistemi dostavio ukrajinski poslanik Marijan Zablotski, koji je bio među onima koji su putovali u Vašington prošlog meseca. Rekao je da je pismo dobio iz izvora koje nije identifikovao.

U pismu, datiranom na 23. oktobar 2024, Poseljagin je napisao da je Smirnova učestvovala u regrutovanje više od 3.000 Kubanaca i drugih stranaca. Napisao je da je Smirnova svim regrutima rekla da će nadoknaditi svoje avansne uplate s njihovih bankovnih računa pošto potpišu ugovor.

On je tvrdio je da 11 ljudi koji su podneli žalbe bilo pod pritiskom službenika za sprovođenje zakona da to učine.

Poseljagin nije odgovorio na upite Sisteme poslate imejlom.

Tri osobe koje su potpisale žalbe protiv Smirnove su kubanski državljani, pokazuju informacije procurile baze podataka policijskih izveštaja koju je Sistema pregledala.

Jedan od njih, identifikovan kao Rene Fleitas, ima Fejsbuk nalog, gde je 11. marta 2025. objavio fotografiju na kojoj se vidi kako stoji u Moskvi s Kremljem u pozadini.

Čovek nije odgovorio na poruke poslate putem Fejsbuka. Međutim, osoba identifikovana kao Fleitasov rođak rekao je Sistemi putem Fejsbuk poruke da se žali da je Fleitas prevaren i da je završio na bojnom polju. Rođak je rekao da je Fleitas sada nestao.

Cveće od sapuna

U policijskim prijavama Kubanaca protiv Smirnove, druga žena po imenu Olga Šiljajeva takođe je imenovana kao navodna saučesnica u zaveri. Šiljajeva, 41-godišnja frizerka čiji muž služi u brigadi za održavanje vojne avijacije, tesno je sarađivala sa Smirnovom na radu na ugovorima za strane regrute.

Prema rečima zajedničke poznanice, koja je govorila za Sistemu pod uslovom da joj se ime ne spominje, Smirnova i Šiljajeva su stalno viđane u regrutnom centru u Rjazanju, gde su formalizovale ugovore za između 30 i 40 ljudi dnevno.

Kubanka koja je radila kao dadilja za Smirnovu, brinući se o njeno troje dece, takođe je pomagala, radeći na papirologiji, kupovini karata i sastajanju s pristiglim regrutima.

Smirnova, koja nije bila dostupna za komentar, puštena je iz pritvora ranije ove godine. Šiljajeva je takođe odbila da komentariše kada ju je Sistema kontaktirala preko njenih naloga na društvenim mrežama.

Međutim, druga poznanica te dve žene rekla je za Sistemu da su obe poslate u Ukrajinu negde u proleće 2025. Služile su u jedinici koju uglavnom čine bivši zatvorenici, pridruženoj brigadi ruske Prve tenkovske armije, rekla je ta osoba.

Neki od Kubanaca, kada su stigli u Rusiju, nisu znali da idu u rat, rekao je zajednički poznanik; verovali su da će raditi na gradilištima ili sličnim poslovima.

Taj poznanik je takođe lavovski deo krivice za prevaru Kubanaca pripisao 37-godišnjoj Kubanki koja živi u Rusiji po imenu Dajana Dijaz (Dayana).

Na VK stranici Dijaz nalazi se njena fotografija na kojoj nosi kapu sa slovom "V" i ruskom zastavom, dok joj je na rukavu zašivena kubanska zastava. Ona vodi Telegram nalog koji reklamira bukete napravljene od sapuna, detaljno izrezbarene u obliku cveća, između ostalog.

Broj telefona Dijaz se nalazi u oglasima za regrutovanje na Fejsbuku i VK-u koje je objavila Smirnova. U Fejsbuk grupi "Kubanci u Moskvi", neki pojedinci je optužuju da je obmanjivala njihove poznanike. Dva muškarca koja su se pojavila u Jutjub (YouTube) videu iz 2023. godine takođe pominju ženu po imenu Dajana.

Sistema je kontaktirala Dijaz preko njenog Telegram naloga i pitala je da li pomaže strancima da pronađu posao i potpišu vojne ugovore.

"Ne", odgovorila je Dijaz.

Turizam kao paravan

Nije jasno u kojoj meri je šema regrutovanja koju je navodno nadgledala Smirnova funkcionisala uz zvanično odobrenje. Sistema nije pronašla dokaze koji ukazuju na direktne veze između nje ili njenih navodnih saučesnika i obaveštajnih agencija ili vojske, osim regrutnog supruga Šiljajeve.

Međutim, dobijanje viza i putnih dozvola za desetine, ako ne i stotine, Kubanaca i drugih stranaca privuklo bi pažnju Ministarstva spoljnih poslova, Ministarstva unutrašnjih poslova ili drugih vladinih službi.

Ukrajinski poslanik Zablocki rekao je da veruje da je operacija Smirnove sprovedena uz znanje FSB-a ili GRU-a, dve glavne ruske obaveštajne agencije.

"Turistički operateri su tradicionalno služili kao paravan (Rusiji) za logistiku", rekao je on za Sistemu. "Konkretno, u slučaju Kube, oni nisu neophodni. Vidimo regrutovanje koja sprovode agenti FSB-a i GRU-a, čiji je identitet pouzdano poznat."

"Činjenica da je jedan od njih takođe imao turističkog operatera (kao deo šeme) nije nimalo iznenađujuća", rekao je Zablocki.

Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova pitanja Sisteme poslala je Ministarstvu odbrane, koje nije odgovorilo na imejlove.

U Havani, kubansko Ministarstvo spoljnih poslova osporilo je američke navode da se trupe iz te zemlje bore u Ukrajini.

"Kuba nije deo oružanog sukoba u Ukrajini, niti učestvuje sa vojnim osobljem tamo ili u bilo kojoj drugoj zemlji", navodi se u saopštenju od 11. oktobra.

Ministarstvo je saopštilo da ne zna koliko je državljana bilo uključeno na nekojoj strani sukoba, ali je navelo da ima "praksu nulte tolerancije prema plaćenicima, trgovini ljudima i učešću svojih državljana u oružanom sukobu u drugoj zemlji".