U glavnom gradu sibirske Zabajkalske Pokrajine – negde oko 6.300 kilometara od Ukrajine – red vozača koji očajnički žele da napune rezervoare svojih automobila bio je dugačak tri kilometra.

U nekim zabajkalskim okruzima, obustavljeno je odvoženje smeća jer nema goriva za kamione. Na drugom mestu u Sibiru, seljani se sami bore sa šumskim požarima jer vatrogasci nemaju gorivo za svoja vatrogasna vozila.

Jedna žena je rekla da kada je pozvala hitnu pomoć pošto je njen suprug dijabetičar pao u komu, dispečer rekao da sama pronađe prevoz jer je hitna pomoć ostala bez goriva.

Daleko od ukrajinskih bojišta, gde ruske snage i dalje napreduju sporim tempom, sve veća kriza goriva – izazvana ciljanom ukrajinskom kampanjom napadima dronova – uvlači se u živote običnih Rusa.

U Moskvi, kriza goriva se već direktno oseća. Kao centar gravitacije Rusije, taj grad ima veliki značaj, a nestašice goriva i pritužbe javnosti direktno su pred očima birokrata u Kremlju, poslovnih lidera, vojnih oficira i ključnih donosilaca odluka.

Međutim, posledice nisu ništa manje značajne u udaljenim regionima, gde se prosečni ljudi takođe žale i pate.

Ukrajini je to i cilj.

"Zapravo nisu pokupili (smeće) već nedelju dana. Smeće leži u dvorištima, truli; ima pacova, pasa lutalica. Koliko dugo bi trebalo da traje ova privremena situacija", navela je u privatnoj poruci za RSE Jekaterina, stanovnica Krasnokamenska, malog grada koji se nalazi nedaleko od granice s Kinom. "Još mesec dana i umrećemo od smrada".

Kao i drugi koji su govorili za ovaj članak, Jekaterina je tražila da iz bezbednosnih razloga bude identifikovana pseudonimom.

Kriza je izazvala zabrinutost u Kremlju: predsednik Vladimir Putin je poslednjih dana organizovao televizijske sastanke, gde je otvoreno diskutovao o problemu ukrajinskih napada dronovima i njihovom uticaju na kapacitete za preradu nafte – i pokušao da ga minimizira.

"Naravno, oni stvaraju probleme, to je očigledno", rekao je u intervjuu za državnu televiziju 28. juna. "Trenutno primećujemo neke nestašice, ali to nije kritično".

Putin "pokušava da zakrpi sve odjednom, koristeći svoj autoritet da to radi. Reći će da je sve u redu s gorivom i ljudi će se smiriti. Ako je Putin to rekao, onda će sve biti u redu", rekao je Dmitrij Oreškin, ruski politički analitičar u egzilu. "Ali, najverovatnije neće".

"Tada počinju glavni problemi", rekao je on za Ruski servis RSE.

'Morate sami da pronađete vozilo, ostali smo bez goriva'

Ukrajina već mesecima pojačava svoju kampanju napada dronovima, koristeći dalekometne udare kako bi pogodila postrojenja za izvoz nafte čak na Baltičkom moru, kako bi pokušala da spreči Rusiju da izvozi naftu i gas i zarađuje devize za finansiranje rata u Ukrajini.

U skorije vreme, kampanja se fokusirala na rafinerije, cevovode, cisterne za gorivo i povezanu infrastrukturu – sve s ciljem da se smanje isporuke benzina i dizela za automobile i kamione.

Zaključno s prošlom nedeljom, više od 55 od 83 ruskih regiona i federalnih gradova prijavilo je ili ograničenja koja je uvela vlada, ili nestašice zbog problema u snabdevanju među naftnim kompanijama.

"Ako Putin želi da žrtvuje još milion svojih vojnika da nastavi da udara u ovaj zid, onda milioni Rusa koji još nisu mobilisani u rusku vojsku i koji se svađaju u redovima za gorivo treba da razmisle o tome šta ih sledeće čeka", rekao je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski u podrugljivom video obraćanju 29. juna.

Na Krimu, ukrajinskom crnomorskom poluostrvu koje je Rusija anektirala 2014. godine, kampanja napada dronovima dovela je do postepenih nestanaka struje i široko rasprostranjene nestašice goriva, kao i do rasta cena na crnom tržištu i polulegalnih zaobilaznih rešenja.

Najveći pojedinačni snabdevač rafinisanog goriva u Moskovskoj oblasti ovog meseca su dva puta pogodili ukrajinski dronovi; zvaničnici su prošle nedelje rekli za Rojters (Reuters) da će postrojenje biti van upotrebe do kraja godine.

U Zabajkalskoj Pokrajini, koja se nalazi šest vremenskih zona istočno od Moskve, regionalne vlasti su prošle nedelje savetovale stanovnike da ograniče vožnju. Gradonačelnik regionalne prestonice Čite objavio je dnevna ograničenja za pojedinačne vozače. A lokalni stanovnici su se glasno žalili na teškoće u pronalaženju goriva.

Viktorija, stanovnica zabajkalskog sela blizu granice s Kinom, rekla je da je njen muž nedavno upao u dijabetičku komu jer nije mogla da mu da potrebnu dozu insulina. Kada je pozvala za kola hitne pomoći, dispečer joj je rekao da sama pronađe automobil.

"Nestalo nam je goriva", kazala je ona šta joj je rečeno. "Tako da sam prepešačila 15 kilometara do susednog sela kako bi ga muževljev prijatelj mogao da ga odveze. Oživeli su ga, ali još nije jasno kako će višečasovna koma uticati na njegovo stanje. Da je bio moždani udar, sigurno bismo ga izgubili".

"Stojimo u redu 12 sati ili više, sipamo naših 15 litara ", rekao je Nikolaj, takođe stanovnik Čite. "A onda pokušavamo da krišom donesemo dodatni kanister da bismo dopunili još 15 litara. Ali sada su počeli da paze na to".

"Ranije su moja deca išla autobusom do svojih klubova ili teretana, ali sada su ti gadovi ukinuli neke rute i moram sam da ih vozim", rekao je on.

Regionalna kompanija za upravljanje otpadom 25. juna je obustavila usluge sakupljanja smeća u četiri okruga. Razlog je što nema goriva za kamione za smeće.

Aleksej je rekao da je njegov autobus do kuće u predgrađu Čite ukinut pre neki dan bez ikakve najave i da je spavao na autobuskoj stanici "kao beskućnik". Cene autobuskih karata su naglo poskupele, što je opteretilo ljude s manjim primanjima.

"A ja moram da idem: Prosto u mom selu nema posla", rekao je on. "Imam sreće, makar i dalje skupljaju smeće."

Na nekim benzinskim pumpama su u nekoliko navrata izbijale tuče, rekli su neki stanovnici Čite.

Na jednoj benzinskoj pumpi severno od grada, vozači su poslednjih dana čekali oko tri sata, rekao je Grigorij, lokalni prodavac. Na obližnjoj pumpi, rekao je on, došlo je do svađe koja je prerasla u pravu tuču.

"Ne samo da možete ostati bez goriva, već možete biti i pretučeni", rekao je on, dodajući da ljudi prodaju prioritetna mesta u redovima automobila koji čekaju ispred druge benzinske pumpe: za 800 rubalja (oko devet evra) možete dobiti mesto među 20 prvih automobila.

Dok Moskva gori, kriza s gorivom se širi Rusijom 1/8 Dim se diže iz Moskovske naftne rafinerije posle ukrajinskog napada dronovima 18. juna.

Napad je izveden dok se nestašica goriva s ukrajinskih područja Krima i Donjecka pod ruskom okupacijom poslednjih dana proširila i na samu Rusiju. Veliki ukrajinski napad na moskovsku rafineriju nafte 18. juna mogao bi da pogorša sve veću nestašicu goriva koja se širi Rusijom.







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Prema izveštajima Vozači čekaju u redu na benzinskoj pumpi u Donjecku 16. juna.Prema izveštajima ruskih medija , brojni regioni širom Rusije i teritorije pod ruskom kontrolom uveli su ograničenja koliko goriva civili mogu da kupe. Veliki ukrajinski napad na moskovsku rafineriju nafte 18. juna mogao bi da pogorša sve veću nestašicu goriva koja se širi Rusijom.







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Taj ruski proizvođač nafte nedavno je Benzinska pumpa Tatnjeft u Moskvi 16. juna.Taj ruski proizvođač nafte nedavno je uveo racionalizaciju na stotinama svojih benzinskih pumpi širom Rusije, pri čemu svaki kupac može odjednom da kupi 30 litara goriva. Veliki ukrajinski napad na moskovsku rafineriju nafte 18. juna mogao bi da pogorša sve veću nestašicu goriva koja se širi Rusijom.







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Pre napada na Moskovsku rafineriju 18. juna, istraživačka organizacija iz SAD Energy Intelligence procenila je da je Automobili u redu na benzinskoj pumpi u Donjecku 16. juna.Pre napada na Moskovsku rafineriju 18. juna, istraživačka organizacija iz SAD Energy Intelligence procenila je da je oko trećine ruskih kapaciteta za preradu nafte uništeno u ukrajinskim napadima dronovima. Kapaciteti rafinerija u Rusiji su, prema tim navodima, na najnižem nivou u poslednje 21 godine. Veliki ukrajinski napad na moskovsku rafineriju nafte 18. juna mogao bi da pogorša sve veću nestašicu goriva koja se širi Rusijom.







5/8 Zatvorena benzinska pumpa u Jevpatoriji na Krimu 11. juna.

Na Krimu su zalihe goriva praktično presušile usled ukrajinske kampanje udara "srednjeg dometa" usmerenih na cisterne s gorivom i drugu logističku opremu na tom poluostrvu pod kontrolom Rusije. Veliki ukrajinski napad na moskovsku rafineriju nafte 18. juna mogao bi da pogorša sve veću nestašicu goriva koja se širi Rusijom.







6/8 Pešaci prolaze pored zatvorene benzinske pumpe u Jevpatoriji 11. juna.

U Krasnodarskom kraju Rusije, lokalne vlasti su primetile da su nestašice pogoršali vozači s Krima koji su navodno točili gorivo u tom ruskom regionu pre povratka na poluostrvo. Veliki ukrajinski napad na moskovsku rafineriju nafte 18. juna mogao bi da pogorša sve veću nestašicu goriva koja se širi Rusijom.







7/8 Pištolji za gorivo s natpisom da su u "remontu" na benzinskoj pumpi u Kazanju 16. juna.

Ruski predsednik Vladimir Putin bio je u Kazanju kako bi bio domaćin samita Asocijacije zemalja jugoistočne Azije (ASEAN) 18. juna i nije komentarisao napade u Moskvi. Veliki ukrajinski napad na moskovsku rafineriju nafte 18. juna mogao bi da pogorša sve veću nestašicu goriva koja se širi Rusijom.







8/8 Ruski predsednik Vladimir Putin i filipinski predsednik Ferdinand Markos Mlađi na samitu ASEAN-a 18. juna.

Savetnik u Kremlju Jurij Ušakov rekao je novinarima u Kazanju da je "kategorički netačno" da sukob u Ukrajini počinje da se okreće u korist Kijeva. Veliki ukrajinski napad na moskovsku rafineriju nafte 18. juna mogao bi da pogorša sve veću nestašicu goriva koja se širi Rusijom.







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Nema goriva za vatrogasce

U Irkutskoj oblasti, zapadno od Zabajkalske Pokrajine, cene standardnog benzina su porasle za skoro 10 odsto za jednu nedelju, rekao je Sergej, stanovnik Irkutska.

"Ako stignete posle devet ujutru, pumpa je već prazna. Pre dva dana, stajao sam u redu... 12 i po sati samo da bih sipao bednih 15 litara", rekao je on.

Gradonačelnik Irkutska ponudio je mali gest podrške za iznervirane vozače koji čekaju u redovima: prenosivi toaleti biće postavljeni na lokalnim benzinskim pumpama "kako bi se smanjile neprijatnosti".

Dalje na istoku, u pacifičkom regionu Habarovska, guverner Dmitrij Demešin izvestio je da je oko 40 odsto benzinskih pumpi u regionu ostalo bez goriva.

Stanovnici opisuju situaciju kao tešku; u okruzima regionalne prestonice, Habarovska, ljudi izveštavaju da nemaju benzina ili dizela i da moraju sami da se bore sa šumskim požarima.

"Ne samo da niko nije kopao rovove za požare, već oprema nije ni stigla", rekao je stanovnik Habarovska po imenu Anatolij. "Rekli su da nemaju čime da je prevezu ".

"Prvi put čujem obične radne ljude – ne samo intelektualce – kako psuju vrhovnog vođu", rekao je on, koristeći sarkastičan nadimak za Putina. "Gde god da odem – u kafić, prodavnicu, berbernicu – samo o tome pričaju.“