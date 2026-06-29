Putin priznaje 'određene nestašice' energenata usred ukrajinskih napada

Ruski predsjednik Vladimir Putin priznao je ono što su inostrani stručnjaci, mnogi regionalni zvaničnici i obični građani već primijetili: Rusija se suočava sa nestašicom energenata, što uzrokuje velike probleme građanima i industriji.
"Svjesni da problemi za vozače i preduzeća i dalje postoje", rekao je Putin 28. juna. "Nažalost, i dalje postoje redovi na benzinskim pumpama".
"Moramo da smanjimo na minimum uticaj terorističkih napada na naše civilne ciljeve i infrastrukturu", rekao je očigledno misleći na ukrajinske napade dronova duboko unutar ruske teritorije na ključnu energetsku infrastrukturu.
Ukrajinski napadi dronova usmjereni su na naftne terminale, rafinerije i cjevovode. Najmanje 17 regiona je uvelo obavezna ograničenja na prodaju benzina i dizela, a desetine drugih prijavljuju nestašice ili ograničenja od strane privatnih kompanija za gorivo.
Putin je svoje posljednje komentare dao na sastanku visokih zvaničnika vladajuće stranke Jedinstvena Rusija, Putinovog instrumenta moći širom zemlje, i dao je slične komentare u intervjuu koji je ubrzo nakon toga objavio Kremlj, čak i dok je pokušavao da umanji ozbiljnost krize.
U intervjuu, koji će kasnije biti emitovan na državnoj televiziji, Putin je rekao: "Što se tiče udara na ključnu infrastrukturu uopšte, a posebno na energetsku infrastrukturu, naravno da ovi napadi na naše infrastrukturne objekte stvaraju probleme, to je očigledno".
"Trenutno primjećujemo određenu nestašicu, ali ona nije kritična", dodao je.
Video snimci objavljeni na internetu prikazuju ljute vozače u redovima na benzinskim pumpama, koji se često upuštajuc u žestoke rasprave sa drugim vozačima.
Pomoć za poljoprivrednike
Putin je pozvao na mjere za obezbjeđivanje snabdijevanja poljoprivrednog sektora, a vlasti su razmatrale zabranu izvoza dizela u zemlji koja je inače bogata energetskim resursima.
"Razmatra se potreba za uvođenjem potpune zabrane izvoza dizel goriva", rekao je na sastanku.
Putin je rekao da zemlja sada koristi rezerve benzina i obećao je da bi nivo proizvodnje u julu trebalo da bude iznad onog zabilježenog u junu.
Putin je tvrdio da radna grupa za snabdijevanje gorivom radi non-stop.
"Moramo da uložimo sve napore kako bismo osigurali da se svi sezonski rasporedi snabdijevanja gorivom poštuju za agroindustrijska preduzeća, jer žetva zavisi od toga", rekao je.
'Oslabiti sposobnost Rusije da vodi rat'
Nekoliko sati prije Putinovog govora, napad ukrajinskog drona ubio je jednu osobu i izazvao požar u rafineriji u Krasnodarskom kraju na jugu Rusije, napisao je regionalni guverner Venijamin Kondratjev na Telegramu.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nazvao je napad dijelom "operacija koje slabe sposobnost Rusije da vodi ovaj rat".
"Pogođena je rafinerija nafte u Slavjanskom kraju u Krasnodarskom kraju – oko 300 kilometara od linije fronta. Takođe smo stigli do rafinerije u Jaroslavskoj oblasti, otprilike 700 kilometara od naše granice", napisao je Zelenski na platformi X.
Zelenski je 25. juna rekao da je odobrio 40-dnevnu vojnu operaciju bezbjednosne službe zemlje kako bi "uticala na državu agresora kako bi se podstakao kraj rata", jer se čini da posrednički napori koje podržavaju SAD posustaju.
U intervjuu, Putin je rekao da očekuje da će tim američkih pregovarača otputovati u Moskvu kada Vašington postigne sporazum sa Iranom o ratu na Bliskom istoku.
"Spremni smo da nastavimo pregovore i razgovaramo o svim detaljima", rekao je Putin, koji do sada nije odustao od svojih tvrdokornih zahtjeva uprkos teškoćama sa kojima se ruske snage suočavaju od početka invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine.