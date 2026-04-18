Ruske influenserke s kozmetike prelaze na politiku, ali ne pominju rat

Koja je vaša omiljena nijansa ulja za usne?

Ruska influenserka Viktorija Bonja postavila je ove nedelje to pitanje svojim pratiocima na Instagramu, kojih ima 13 miliona, u objavi tipičnoj za njen profil.

Video o ulju za usne dobio je 45.000 lajkova. Međutim, ona je izazvala mnogo veću senzaciju veoma neobičnim sadržajem 14. aprila, u kojem se lično obratila ruskom predsedniku Vladimiru Putinu.

"Vladimire Vladimiroviču, oni vas se plaše. Ljudi vas se plaše; blogeri, umetnici se plaše; guverneri vas se plaše. A vi ste predsednik naše zemlje. Ne mislim da bi trebalo da vas se plašimo", rekla je Bonja u videu koji je brzo imao 20 miliona pregleda i više od milion lajkova.

U zemlji u kojoj su politička debata i kritike vlasti strogo kontrolisane, skoro 20-minutni video je izazvao uzbudljivu debatu na mreži – a ubrzo je usledio još jedan.

'Šale se strogo kažnjavaju u našoj zemlji'

Aiza, još jedna influenserka, rekla je svojim pratiocima, kojih ima četiri miliona, da Rusija pati od "mrtvog novinarstva, mrtvog pravosuđa (i) mrtvog humora – jer se šale strogo kažnjavaju u našoj zemlji".

Poređenja radi, Bonjin video je bio blaži, fokusirajući se na pitanja kao što su poplave u Dagestanu, zagađenje na obali Crnog mora, klanje stoke i blokirane ili spore internet veze. Oba videa su izbegla direktne kritike Putina, insistirajući umesto toga da ga zvaničnici ne informišu o stvarnim problemima. Rat u Ukrajini nisu ni pomenuti.

Video snimci su objavljeni u vreme kada para Putinova popularnost, na osnovu ispitivanja javnog mnjenja u Rusiji. Prošle nedelje, državni Ruski centar za istraživanje javnog mnjenja je izvestio da je Putinova popularnost pala na 67,8 odsto – najniži nivo otkako je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu 2022.

To je poslednja u nizu anketa koje pokazuju pad podrške Putinu, što može biti posledica rata, uz stalne žrtve i ekonomske poteškoće.

Ipak, ruski sociolog u egzilu Igor Eidman rekao je za Ruski servis RSE da su rezultati ankete verovatno povezani i s nizom ograničenja interneta, pošto ruske vlasti nastoje da dodatno uguše drugačija mišljenja.

"Doneta je politička odluka da se Rusija i ruski korisnici interneta izoluju od globalnog interneta, da se sledi kurs koji su preduzeli Kina ili pak Iran", rekao je on.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov 14. aprila je objavio da su isključenja mobilnog interneta, koja su zahvatila milione ljudi, privremena.

"Jasno je da ograničenja pristupa internetu izazivaju neprijatnosti mnogim građanima, ali... kada potreba za ovim merama prođe, pristup internetu će, naravno, biti u potpunosti normalizovan", rekao je Peskov.

Eidman je rekao da bi eventualna "povlačenja" verovatno bili privremeni "PR potezi".

Obračun s ratnim blogerima

U međuvremenu, obračun s proratnim blogerima koji izražavaju kritike o načinu na koji se vodi ruska vojna kampanja nastavlja se nesmanjenim intenzitetom.

Poslednji slučaj je bio 13. aprila, kada je Telegram kanal Aleksandra Vaskovskog objavio da je on pritvoren zbog "diskreditacije vojske" nakon što je pisao o korupciji unutar ruskih okupacionih vlasti u Donjeckoj oblasti Ukrajine.

Sledećeg dana je napisao da je pušten na slobodu, ali da će se suočiti s optužbama na sudu.

Prošlog meseca, Ilja Remeslo, bombastični pristalica Kremlja, pogodio je živac javnosti kada je izneo oštru kritiku o ratu i opštem stanju u zemlji. Takođe je napao i samog Putina, nazivajući ga ratnim zločincem i žaleći se da uništava Rusiju.

Manje od dva dana posle objavljivanja članka, Remeslo je primljen u psihijatrijsku bolnicu.

Bonja koja živi u Monaku ili Aiza koja je na Baliju, možda osećaju da su bezbedne i da neće biti uhapšene ili na udaru drugih represivnih mera.

Ipak, možda da bi se osigurala, Bonja je 15. aprila objavila video u kojem je rekla da odbija sve zahteve za intervju i dodala: "Nemam više ništa da kažem. Nisam neka vrsta opozicione figure. Nikada nisam bila i ne planiram da budem."

Ponovo se oglasila 16. aprila, ovog puta suzbijajući suze, kako bi svojim pratiocima prenela da je Peskov rekao da je njeno obraćanje Putinu viđeno u Kremlju i da se "radi" na problemima koje je spomenula.

Sada se, možda, ponovo može fokusirati na ulje za usne.