Rusija vojnim vežbama 'Zapad' nastoji da testira NATO

Rusija i Belorusija su započele velike zajedničke vojne vežbe dok su tenzije u regionu porasle pošto su ruski dronovi ušli na teritoriju Poljske, što je navelo Varšavu i saveznike NATO-a da pokrenu svoju odbranu.

Vežbe "Zapad-2025", koje su počele 12. septembra, održavaju se u Belorusiji i Rusiji do 16. septembra.

Ruski zvaničnici su rekli da će vežbe simulirati odbijanje neprijateljskog napada, a analitičari kažu da je centralni cilj vežbi da se pokaže da je ruska vojska i dalje moćna posle tri i po godine iscrpljujućeg rata u Ukrajini, za koji se procenjuje da je Moskvu koštao više od milion žrtava.

"Mislim da je svrha da (ruski predsednik Vladimir) Putin pokuša da pokaže da je i dalje jak, da ih rat u Ukrajini nije zaista pogodio", rekao je za RSE Lens Landrum (Lance), penzionisani general-potpukovnik američkog vazduhoplovstva, koji je sada viši saradnik u Centru za analizu evropske politike (CEPA).

Ovogodišnji manevri su takođe namenjene vežbanju donošenja odluka o upotrebi ruskog nuklearnog oružja i raketa srednjeg dometa sposobnih za nošenje nuklearnog oružja, za koje je Moskva obećala da će isporučiti Minsku. Rusija nije saopštila koliko je taktičkog nuklearnog oružja rasporedila u Belorusiji, ali je Lukašenko u decembru rekao da njegova zemlja ima nekoliko desetina.

"Mislim da je ovo demonstracija za nacije i svetske medije kao deo njihove kampanje uticaja", rekao je Landrum.

Vežbe su već izazvale zabrinutost Ukrajine i drugih zemalja koje se graniče s Belorusijom – poput Letonije, Litvanije i Poljske – koje će pažljivo pratiti situaciju pošto su poslednje vojne vežbe "Zapad" iz 2021. godine delimično korišćene kao pokriće za premeštanje ruskih trupa u Belorusiju, odakle su potom ušle u Ukrajinu u februaru 2022. godine.

Portparol NATO-a je za RSE rekao da alijansa pažljivo prati ruske vojne aktivnosti i da poziva "Rusiju i Belorusiju da deluju na predvidljiv i transparentan način u skladu sa svojim međunarodnim obavezama" tokom vežbi "Zapad", ali da NATO "ne vidi nikakvu neposrednu vojnu pretnju" protiv neke svoje članice.

"Kremlj je dosledno pokazivao nedostatak transparentnosti, uključujući i u pogledu veličine i obima svojih vežbi", rekao je portparol za RSE. "Poznata je istorija korišćenja vojnih vežbi za sprovođenje politike prinude".

Koliko će vojnika biti na vežbama 'Zapad-2025'?

Usred rata Kremlja u Ukrajini, ovogodišnje vežbe "Zapad" bi mogle biti najograničenije dosad.

Beloruski odbrambeni zvaničnici su ranije ove godine izjavili da će oko 13.000 vojnika učestvovati u vežbama blizu zapadne granice zemlje. Međutim, u maju je taj broj revidiran i prepolovljen, čime je verovatni ukupan broj oko 7.000-8.000 ljudi.

U tom saopštenju je takođe navedeno da će se glavni manevri održati dublje u Belorusiji. Beloruski ministar odbrane Viktor Hrenjin rekao je da će se veći deo vežbe održati oko grada Borisova, oko 74 kilometra severoistočno od Minska, iako će neke "male jedinice obavljati praktične zadatke odbijanja hipotetičkog neprijatelja" u područjima blizu granice s Poljskom i Litvanijom.

Takođe se predviđa da će Moskva poslati samo oko 2.000 vojnika u Belorusiju, dok će ukupna vežba obuhvatiti i ruske vojne okruge Moskve i Lenjingrada, Kalinjingradsku eksklavu, arktički region i Baltičko i Barencovo more.

Rusija, međutim, takođe sprovodi tri druge odvojene vežbe sa zemljama iz Organizacije dogovora o kolektivnoj bezbednosti (ODKB) – vojnog bloka koji uključuje Jermeniju, Belorusiju, Kazahstan, Kirgistan, Rusiju i Tadžikistan, što bi moglo da prikrije pravu veličinu vežbe "Zapad".

Ipak, očekuje se da će vežba "Zapad" biti daleko manja po obimu od procenjenih 200.000 vojnika koji su učestvovali u poslednjim verzijama vojnih vežbi 2021. godine.

Zašto su ovogodišnje vežbe 'Zapad' značajne?

Iako će ovogodišnje vežbe biti manje nego prethodnih godina, one označavaju povratak na strateške vežbe za Rusiju i Belorusiju od potpune invazije na Ukrajinu.

"Ovogodišnja vežba će vrlo verovatno pokazati kako Moskva očekuje da će se odvijati rat protiv NATO-a", napisao je Nemački savet za spoljne odnose u nedavnom izveštaju o vežbama. "Iako ne postoji akutna opasnost od eskalacije, vežba će pružiti NATO-u važne lekcije o ruskom konceptu budućeg rata."

"Zapad" je poslednja verzija vojnih vežbi koje su počele 1970-ih godina pod Sovjetskim Savezom i koje su trajale do njegovog raspada 1991. Obnovljene su 1999. godine, a kasnije proširene pod Putinom kao deo četvorogodišnjeg ciklusa vojnih vežbi koje se rotiraju širom Rusije i njoj susednih zemalja.

Kremlj se u prošlosti nije ustručavao od provokacija u svojim vojnim vežbama.

Pored vežbi iz 2021. godine koje su prikrivale vojno raspoređivanje pre ruske invazije na Ukrajinu, zapadni zvaničnici su izjavili da veruju da su vežbe "Zapad" iz 2009. i 2013. uključivale simulirane nuklearne udare na Varšavu i Stokholm.

Fokus na Belorusiju i nuklearno oružje

Beloruski autokratski lider Aleksandar Lukašenko i Putin su u decembru potpisali sporazum kojim se daju bezbednosne garancije Belorusiji, uključujući moguću upotrebu ruskog nuklearnog oružja za odbijanje agresije.

Sporazum je usledio posle izmene nuklearne doktrine Moskve, koja je prvi put stavila Belorusiju pod ruski nuklearni kišobran usred tenzija sa Zapadom.

Hrenjin, ministar odbrane Belorusije, rekao je da će na vežbama "Zapad" trupe vežbati "planiranje upotrebe" ruskog nuklearnog oružja, ali vežba neće uključivati njihovo fizičko raspoređivanje.

Iako će zapadni vojni posmatrači pažljivo pratiti razvoj događaja, vojne vežbe su usledile i pošto je Lukašenko nedavno signalizirao spremnost da popravi svoje odnose sa Zapadom, koji su godinama bili ozbiljno zategnuti zbog njegovog brutalnog suzbijanja neistomišljenika i podrške ruskom ratu u Ukrajini.

Lukašenko "promoviše narativ o deeskalaciji, obećavajući da će uticati na Putinove postupke i napraviti ustupke poput puštanja političkih zatvorenika", rekao je Rihor Astapenija, direktor Beloruske inicijative u Čatam hausu, u nedavnoj analizi vežbi.

Ove godine je zabeleženo redovno puštanje političkih zatvorenika, uključujući 52 osobe različitih nacionalnosti uoči vežbi, kao i javnog zalaganja za zbližavanje sa Zapadom.

U avgustu je Lukašenko telefonom razgovarao s američkim predsednikom Donaldom Trampom (Trump), koji ga je u objavi na društvenim mrežama nazvao "veoma uvaženim predsednikom".

"Ako se ove vežbe odvijaju na dosadan i transparentan način, verovatno će otvoriti put daljem dijalogu", rekao je Astapenija.