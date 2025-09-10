Poljska oborila ruske dronove u svom zračnom prostoru

Poljska je oborila ruske dronove koji su narušili njen zračni prostor, nazivajući to "činom agresije".

Dronovi su prešli u Poljsku tokom ruskih napada u blizini ukrajinske granice; nije bilo prijavljenih žrtava.

Poljska je zatvorila četiri aerodroma, uključujući glavni aerodrom u Varšavi, usred pojačanih tenzija s Rusijom.

Poljska je saopštila da je podigla borbene avione i oborila neodređen broj ruskih dronova koji su ušli u njen vazdušni prostor, nazivajući to "činom agresije".

Ovo je prvi put da je neka članica NATO-a djelovala direktno protiv ruskih dronova u svom zračnom prostoru otkako je počeo rat u Ukrajini 2022. godine, što je izazvalo zabrinutost da Kremlj pojačava napore da testira odlučnost Zapada.

"Sinoć je poljski zračni prostor narušen od strane velikog broja ruskih dronova. Oni koji su predstavljali direktnu prijetnju su oboreni", rekao je poljski premijer Donald Tusk na vanrednom sastanku vlade 10. septembra.

Dok su evropski lideri redom osuđivali Rusiju, premijer Donald Tusk kasnije je izjavio da je tokom noći zabilježeno 19 upada u poljski zračni prostor, pri čemu su neki dronovi došli iz pravca Bjelorusije, a četiri su vjerovatno oborena.

"Činjenica da su ti dronovi, koji su predstavljali sigurnosnu prijetnju, oboreni mijenja političku situaciju. Zbog toga su savezničke konsultacije dobile oblik formalnog zahtjeva za aktivaciju Člana 4 NATO sporazuma", rekao je Tusk pred parlamentom.

Član 4 predviđa da će se članice NATO-a međusobno konsultovati kad god, prema mišljenju bilo koje od njih, bude ugrožena teritorijalna cjelovitost, politička nezavisnost ili sigurnost neke od članica.

Portparol NATO-a izjavio je da je ovo prvi put da su NATO avioni reagovali na potencijalne prijetnje u savezničkom zračnom prostoru.

"Ovo je čin agresije koji je predstavljao stvarnu prijetnju sigurnosti naših građana", saopštila je operativna komanda vojske na mreži X. Tusk je dodao da u ovom incidentu nije bilo žrtava, koji se dogodio usred masovnog ruskog napada na Ukrajinu.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je Rusija napala 15 regija, ispalivši najmanje 415 dronova i više od 40 raketa. Prema njegovim riječima, najmanje jedna osoba je poginula, a tri su ranjene.

Ponovio je svoj gotovo svakodnevni apel Zapadu da odgovori snažnije na ovaj val napada.

"Moskva stalno pomjera granice onoga što je moguće, i ako ne naiđe na snažnu reakciju, ostaje na novom nivou eskalacije", rekao je Zelenski.

"Putinov osjećaj nekažnjivosti sve više raste", upozorio je i ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sybiha na platformi X.

Nije bilo odmah dostupnih komentara od strane Putina, Kremlja ili ruskog Ministarstva odbrane. Međutim, ruski otpravnik poslova u Poljskoj, Andrei Ordash, izjavio je za rusku državnu novinsku agenciju RIA Novosti da Moskva smatra "optužbe neosnovanim. Nije dostavljen nijedan dokaz da su ti dronovi ruskog porijekla."

Dok se raspravlja o dodatnim sankcijama protiv Rusije, zapadni saveznici Kijeva također pokušavaju dogovoriti planove za poslijeratne sigurnosne garancije, poznate kao "snage uvjeravanja".

Međutim, ovaj incident bez presedana dolazi u trenutku kada su mirovni pregovori u zastoju, a ruski predsjednik Vladimir Putin odbija sastanak sa Zelenskim i poručuje da će, ako bude potrebno, ciljeve ostvariti silom, dok ruske trupe nastavljaju ofanzivu, posebno u istočnoj regiji Donjecka.

"Sinoć smo u Poljskoj svjedočili najozbiljnijem narušavanju evropskog zračnog prostora od strane Rusije od početka rata, a indikacije ukazuju da je to bilo namjerno, a ne slučajno", napisala je šefica vanjske politike EU Kaja Kallas na platformi X. "EU u potpunosti izražava solidarnost s Poljskom. Ruski rat se eskalira, ne završava."

"Upad ruskih dronova u poljski zračni prostor tokom napada koji je Rusija izvela na Ukrajinu jednostavno je neprihvatljiv. Najstrože ga osuđujem. Pozivam Rusiju da prekine s ovom nepromišljenom eskalacijom", izjavio je francuski predsjednik Emmanuel Macron. Dodao je: "Nećemo praviti kompromise kada je u pitanju sigurnost naših saveznika."

"Jedna stvar je jasna: ruski plan da uništi Ukrajinu je tek početak njegovih ambicija u Evropi", rekao je češki premijer Jan Lipavsky.

"Mislim da su današnji događaji u Poljskoj samo još jedna potvrda toga, i bojim se da možemo očekivati još sličnih incidenata. Dakle, bez obzira gdje se postigne mir u Ukrajini, Putinizam će ostati glavna prijetnja evropskoj sigurnosti."

Poljska je saopštila da je zatvorila četiri aerodroma, uključujući glavni aerodrom u Varšavi. Američka regulatorna agencija za avijaciju, Federalna uprava za avijaciju (FAA), izdala je upozorenje da je zatvoren i aerodrom Rzeszow–Jasionka na jugoistoku zemlje. Taj aerodrom je važan centar za putnički i vojni transport prema Ukrajini.

Veći dio Ukrajine, uključujući zapadne regije Volinj i Lavov koje graniče s Poljskom, bio je pod uzbunom zbog zračnih napada u ranim jutarnjim satima 10. septembra, prema podacima ukrajinskih zračnih snaga. Rusija često ispaljuje stotine dronova i raketa na Ukrajinu, pri čemu ubija i ranjava civile širom zemlje.

Uz izvještavanje Reutersa, AP-a i AFP-a