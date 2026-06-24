Rubio na turneji u Perzijskom zalivu u cilju jačanja saveza nakon primirja SAD i Irana

Američki državni sekretar Marco Rubio stigao je u Abu Dhabi 23. juna, otvarajući turneju po Perzijskom zalivu s visokim ulozima s ciljem umirivanja najbližih arapskih saveznika Washingtona nakon što je krhki okvir prekida vatre između Sjedinjenih Država i Irana pokrenuo nova pitanja o regionalnoj sigurnosti i budućim ambicijama Teherana.

Rubio je sletio u na aerodrom Al Bateen prije sastanaka s liderima Ujedinjenih Arapskih Emirata, Kuvajta i Bahreina tokom sljedeća dva dana, dok glavni gradovi Perzijskog zaljeva vagaju implikacije sporazuma o deeskalaciji koji su posredovale SAD s Teheranom.

Posjeta dolazi u osjetljivom trenutku za regiju. Iako su se izvoz nafte i brodski saobraćaj kroz Ormuski moreuz počeli oporavljati nakon višednevnih prekida, napetosti ostaju povišene. Iranski dužnosnici optužili su nekoliko država Zaliva da su tiho olakšavale američke vojne operacije tokom nedavnih neprijateljstava, istovremeno signalizirajući da će nastaviti vršiti pritisak za smanjenje američkog vojnog prisustva u regiji.

Za monarhije u Zalivu koje su dugo bile oprezne prema iranskom regionalnom uticaju, Rubiova misija je i diplomatska i strateška: uvjeriti saveznike da sigurnosne obaveze Washingtona ostaju netaknute, čak i dok se počinju nazirati obrisi potencijalnog dugoročnijeg razumijevanja s Teheranom.

'Želimo da ih čujemo'

Obraćajući se novinarima po dolasku, Rubio je naglasio da je Washingtonov neposredni fokus bio na konsultacijama, a ne na uvjeravanju.

"Imamo dugogodišnje odnose i partnerstva s tri zemlje koje posjećujem", rekao je Rubio, izdvajajući UAE kao jednog od najjačih partnera Washingtona u posljednjih nekoliko mjeseci.

"Ovdje smo zapravo više da bismo ih čuli nego da bismo razgovarali. Želimo čuti njihova mišljenja i osigurati da se njihova stajališta uzmu u obzir u svakoj odluci koju donesemo", rekao je dopisniku Radija Slobodna Evropa (RSE).

Čini se da su primjedbe imale za cilj ublažiti zabrinutost među saveznicima u Perzijskom zalivu koji se boje da bi okvir prekida vatre između SAD i Irana u konačnici mogao ohrabriti Teheran ili ostaviti neriješena ključna pitanja poput programa balističkih raketa, posredničkih milicija i pomorske sigurnosti.

Rubio je priznao da iako diplomatski "okvir" sada postoji, on ostaje nepotpun.

"Ovo je pitanje koje traje već 47 godina", rekao je. "Ideja da će se nekako riješiti za dan i po, nije realna".

Dodao je da iako su posljednjih dana postavljeni "dobri temelji", "još uvijek ima puno posla".

Pritisak na Iran zbog usklađivanja

Rubio se takođe usprotivio iranskim izjavama kojima se dovode u pitanje obaveze navodno preuzete tokom razgovora u Švajcarskoj, rekavši da je Washington bio jasan u vezi s onim što je Teheran prihvatio.

"Znamo šta su pristali učiniti", rekao je Rubio. "Sada će to ili učiniti ili neće. A ako to ne učine, predsjednik će morati donijeti neke odluke".

To upozorenje naglasilo je dugotrajnu neizvjesnost oko jednog od najspornijih aspekata okvira prekida vatre: mehanizama inspekcije i verifikacije.

Iranski dužnosnici rekli su 22. juna da nije postignut konačni dogovor o međunarodnim protokolima inspekcije, što je očito u suprotnosti s ranijim izjavama američkog potpredsjednika JD Vancea.

Rubio je odbio detaljnije objasniti mogućnosti provedbe, ali je sugerirao da će poštovanje odrediti hoće li diplomatija moći krenuti naprijed.

Posrednici, projektili i regionalna žarišta

Glavna briga za saveznike u Perzijskom zalivu ostaje hoće li se iranska regionalna mreža posrednika - uključujući Hezbollah i Hamas - rješavati u okviru memoranduma o razumijevanju.

Rubio je rekao da će ta pitanja neizbježno postati dio pregovora.

"Ne možete imati kraj neprijateljstava i sukoba u regiji sve dok iranski posrednici lansiraju projektile i dronove iz Iraka i učestvuju u terorizmu", rekao je.

Tvrdi da iako su neka od tih pitanja izvan okvira neposrednog prekida vatre, ona su neodvojiva od bilo kakvog šireg mirovnog napora.

Rubio je takođe potvrdio da će se politička budućnost Libanona tretirati odvojeno od pregovora s Iranom, naglašavajući direktnu američku saradnju s vladom u Bejrutu.

"Budućnost Libanona pripada libanonskom narodu putem njihove suverene izabrane vlade", rekao je za RSE.

Njegovi komentari došli su dok su libanonski i izraelski zvaničnici vodili paralelne razgovore u Washingtonu, znak šire regionalne diplomatije koja se kreće uz iranski put.

Fokus se vraća na sigurnost Ormuza

Očekuje se da će se Rubiovo putovanje u Zaliv takođe uveliko fokusiratii na pomorsku sigurnost nakon nedavnih prijetnji iranskih tvrdolinijaša da će poremetiti saobraćaj kroz Ormuski moreuz - najkritičniju naftnu tačku na svijetu.

Na pitanje RSE mogu li SAD i njihovi saveznici garantovati slobodu plovidbe, Rubio je problem uokvirio kao pitanje međunarodnog prava.

"Ovo je međunarodni plovni put", rekao je. "Nijedna zemlja ne smije naplaćivati cestarine ili pristojbe na međunarodnom plovnom putu. To je postojeće međunarodno pravo i tako očekujemo da će biti i ovdje".

Izjava će vjerovatno umiriti proizvođače u Zalivu, čija ekonomija zavisi od neprekinutih protoka za brodove.

Ali analitičari kažu da šire pitanje ostaje neriješeno: može li se okvir prekida vatre razviti u trajni regionalni sigurnosni aranžman ili samo zaustavlja dublji sukob.

Zasad se čini da je Rubiovo putovanje u Zaliv osmišljeno kako bi se arapski saveznici Washingtona održali blisko povezanima dok je neizvjesnost i dalje prisutna.