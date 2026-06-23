Rubio u posjeti zemljama Zaliva u nastojanju da se učvrsti sporazum s Iranom i ublaže sigurnosni strahovi

Američki državni sekretar Marco Rubio ove sedmice putuje u Ujedinjene Arapske Emirate, Kuvajt i Bahrein u svoju prvu službenu posjetu Zalivu od izbijanja iranskog rata, i to samo nekoliko dana nakon što su Washington i Teheran potpisali okvirni sporazum s ciljem uspostavljanja mira u regiji.

Diplomatska misija s ciljem uvjeravanja regionalnih saveznika u stratešku putanju Trumpove administracije s Teheranom takođe će nastojati da ojača sigurnosne protokole oko nestabilnog Ormuskog moreuza.

Turneja od 23. do 25. juna događa se u ključnom trenutku za američku inostranu politiku: slijedi nakon intenzivnih pregovora u Švajcarskoj tokom vikenda koje je potpredsjednik JD Vance 22. juna opisao kao one koji su uspostavili "dobar temelj za uspješan konačni dogovor" o okončanju sukoba na Bliskom istoku.

Glasnogovornik State Departmenta Tommy Pigott potvrdio je da će Rubio razgovarati o "regionalnim prioritetima, uključujući memorandum o razumijevanju s Iranom, napore za osiguranje potpunog i slobodnog sigurnog tranzita kroz Ormuski moreuz te važnost mira i stabilnosti u regiji".

Putovanje s visokim ulozima naglašava šire napore Trumpove administracije da prevede nesigurne diplomatske prodore u trajne sigurnosne garancije za partnere u Perzijskom zalivu, od kojih mnogi ostaju duboko skeptični prema dugoročnom poštovanju sporazuma uprkos nedavnoj deeskalaciji.

Balansiranje diplomatije i odvraćanja

Agenda Rubiove posjete Zalivu osmišljena je za unapređenje paralelnih ciljeva: konsolidacije diplomatskog zamaha stvorenog u Švajcarskoj uz očuvanje regionalne sigurnosne arhitekture.

Tokom vikend razgovora, potpredsjednik Vance naznačio je da Washington istražuje mjere izgradnje povjerenja kako bi održao zamah. Posebno je važno napomenuti da bi Sjedinjene Države mogle razmotriti odmrzavanje selektovane iranske imovine isključivo za kupovinu američkih poljoprivrednih proizvoda, posebno soje, kukuruza i pšenice, što je potez koji bi bio usmjeren na humanitarnu pomoć uz zadržavanje ključne ekonomske poluge. Istovremeno, Teheran je pristao da ponovo primi nuklearne inspektore Ujedinjenih nacija, signalizirajući obostranu namjeru vraćanja osnovnih mehanizama provjere nakon mjeseci direktne konfrontacije.

Međutim, Vance je upozorio da je sveobuhvatno rješenje još uvijek daleko. "Konačni dogovor je kuća", rekao je Vance novinarima. "Postavili smo temelje. Nismo izgradili kuću, ali smo postavili uspješne temelje za postizanje dobrog mjesta za američki narod."

Za države Zaliva strukturna garancija prevazilazi retorički napredak.

Landon Derentz, bivši direktor energetike Bijele kuće tokom prve Trumpove administracije i sadašnji potpredsjednik za energetiku i infrastrukturu u Atlantskom savjetu, naglasio je da će Rubiov primarni izazov biti demonstracija institucionalnog kontinuiteta. "Putovanje sekretara Rubia odnosi se na trajnost", rekao je Derentz za Radio Slobodna Evropa.

"Neposredni izazov otvaranja Ormuskog moreuza uglavnom je prošao; veći izazov je uvjeriti američke partnere u Perzijskom zalivu da sporazum između SAD i Irana može pružiti stabilnost potrebnu za dugoročna ulaganja, ekonomski rast i regionalnu sigurnost".

Derentz je dodao da su ekonomski ulozi neraskidivo povezani s geopolitičkom predvidljivošću.

"Energetska tržišta funkcionišu na temelju povjerenja koliko i na opskrbi. Energetski sektor Perzijskog zaliva posluje na investicijskim horizontima koji se mjere decenijama, a ne kvartalima", rekao je. "Ako ovaj sporazum želi opstati, mora zaslužiti povjerenje američkih regionalnih partnera, čija će podrška u konačnici odrediti hoće li današnja deeskalacija postati trajna stabilnost."

Ormuski morezu kao strateško sidro

Izričito uključivanje Ormuskog moreuza na Rubiov dnevni red naglašava trajnu ranjivost uskog pomorskog prolaza odgovornog za tranzit otprilike jedne petine globalne opskrbe naftom. Iako su se rizici od akutnih poremećaja normalizirali, plovni put ostaje vrlo osjetljiv na lokaliziranu eskalaciju od strane Irana ili njegovih posrednika.

Luke Coffey, viši saradnik Hudson Instituta specijaliziran za nacionalnu sigurnost, primijetio je da putovanje služi kao mehanizam i za uvjeravanje i za konkretno odbrambeno usklađivanje.

"Rubiova posjeta dolazi u važnom trenutku iz dva razloga", rekao je Coffey za RSE.

"Prvo, s obzirom na svu neizvjesnost oko mirovnih pregovora u Švajcarskoj, htjeće uvjeriti američke saveznike u Zalivu da je Amerika i dalje predana stabilnosti i sigurnosti u regiji. Drugo, htjeće se fokusirati na praktičnija pitanja, poput ponovnog otvaranja Ormuskog moreuza, gdje su mnoge države Zaliva važni američki partneri i vitalne za svaki takav poduhvat."

Coffey je istaknuo Bahrein, domaćina Pete flote američke mornarice, kao operativno sidro ove posjete, gdje bi Rubio trebao informisati američke pomorske zapovjednike. Upozorio je da se proboj u pregovorima u Švacarskoj ne smije tumačiti kao konačan zaokret prema miru.

"Događaji u posljednjih 24 do 48 sati, bilo u Švajcarskoj ili sada u Zalivu, podsjetnik su da ova situacija s Iranom nije ni blizu kraja", dodao je Coffey.

Uz bilateralne državne sastanke, Rubio će se sastati s Vijećem za saradnju Zalivskih zemalja u Bahreinu. Multilateralna sjednica vjerovatno će se usredotočiti na usklađivanje regionalnih odbrambenih okvira s promjenjivim diplomatskim stavom Washingtona.

Za lidere u Zalivu, posjet predstavlja rani lakmus test može li dvosmjerni pristup administracije strukturiranog angažmana i aktivnog odvraćanja doista spriječiti povratak sukoba.