Iran i SAD pozitivno gledaju na napredak mirovnog sporazuma, ali se razlikuju u detaljima

Iran i Sjedinjene Države istaknuli su napredak u pregovorima o postizanju konačnog mirovnog sporazuma, iako su komentari s obje strane istaknuli krhko stanje pregovora.

Nekoliko sati nakon što je američki potpredsjednik JD Vance 22. juna napustio Švajcarsku nakon kruga razgovora tokom vikenda u kojima je, kako je rekao, postignut "dobar napredak", predsjednik Donald Trump upozorio je Teheran da "ću učiniti šta moram učiniti" ako se ne bude pridržavao sporazuma s Washingtonom.

"Ako se Iran ne pridržava svog sporazuma ili ako se ne ponašaju dobro, učiniću šta moram učiniti", rekao je Trump novinarima u Washingtonu. Nije davao detaljnije informacije.

Vance je istaknuo napredak u pogledu okvira za postizanje konačnog mirovnog sporazuma u roku od 60 dana, uključujući garancij za siguran prolazak kroz Ormuski moreuz, prekid borbi u Libanonu i Teheranovo prihvatanje dolaska međunarodnih nuklearnih inspektora.

"Postavili smo vrlo dobre temelje za uspješan konačni dogovor", rekao je Vance novinarima 22. juna u odmaralištu Burgenstock u entralnoj Švajcarskoj nakon što su razgovori između strana trajali cijelu noć.

"Konačni dogovor je kuća. Postavili smo temelje; nismo izgradili kuću, ali smo postavili uspješne temelje za dobar položaj američkog naroda".

Taj se temelj činio dovoljno čvrstim da je Washington objavio da je dopustio Iranu da proizvodi, isporučuje i prodaje svoju naftu na međunarodnim tržištima kao dio okvirnog sporazuma za mirovne pregovore postignutog prošle sedmice.

"U skladu s tekućim produktivnim razgovorima u Švajcarskoj, Iran se obvezao na slobodan i otvoren tranzit u Ormuskom moreuzu i dopuštanje inspektorima Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) ulaska u njihovu zemlju", rekao je američki ministar finansija Scott Bessent u objavi na platformi X 22. juna.

"Kao dio okvira, Ministarstvo finansija izdalo je privremenu 60-dnevnu opštu dozvolu kojom se odobrava proizvodnja, isporuka i prodaja iranske nafte".

U međuvremenu, američki državni sekretar Marco Rubio putuje u Ujedinjene Arapske Emirate, Kuvajt i Bahrein u prvoj službenoj posjeti Zalevu od izbijanja iranskog rata 28. februara.

Diplomatska misija takođe će nastojati uvjeriti regionalne saveznike u stratešku putanju Trumpove administracije s Teheranom.

Iran je takođe pozitivno ocijenio razgovore, a njegov glavni pregovarač, predsjednik parlamenta Mohammad Baqer Qalibaf, izjavio je za iransku državnu televiziju da je Teheran pristao na komunikacijsku liniju u vezi s prolaskom brodova kroz Ormuski moreuz.

Dodao je da je tokom razgovora finalizirano i potpisivanje sporazuma o oslobađanju 12 milijardi dolara zamrznute iranske imovine. Nije dao nikakve detalje o oslobađanju sredstava.

Objavljeno je malo konkretnih detalja, ali čini se da sporazum odražava ambiciozne ciljeve najavljene u memorandumu o razumijevanju koji su prošle sedmice potpisali američki i iranski predsjednik.

Memorandum ostavio je mnoge uslove sporazuma od 14 tačaka otvorenima za tumačenje.

Vance je rekao da je Teheran pristao dopustiti inspektorima Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) povratak u zemlju te da strane rade na uspostavljanju "mehanizma koordinacije" za održavanje Ormuskog moreuza otvorenim za isporuke energije i razminiranje područja kako bi se izbjegli poremećaji u globalnom protoku nafte i plina.

U ranijoj izjavi katarskih i pakistanskih medijatora u pregovorima navodi se da su, iako su formalni pregovori za otvaranje završeni, delegacije će u narednoj sedmici održati daljnje tehničke rasprave.

Navodi se da će se osnovati "radna grupa" za rješavanje "nuklearnog pitanja, sankcija, te grupa za praćenje i rješavanje sporova kako bi se osigurala učinkovita provedba Memoranduma o razumijevanju i o drugim pitanjima".

Podignuta blokada

Iransko ministarstvo inostranih poslova, u izjavama koje su prenijeli iranski državni mediji, izjavilo je da je američka blokada luka ukinuta, da je "otpušten dio zamrznute imovine" i da je pokrenut "veliki plan obnove i razvoja za Iran".

Glasnogovornik ministarstva rekao je da je, u vezi sa sigurnim prolazom brodova kroz Ormuski moreuz, "dogovoreno da se uspostavi mehanizam", bez navođenja detalja.

Vance, specijalni izaslanik Steve Witkoff i Jared Kushner, zet američkog predsjednika Donalda Trumpa, predvodili su američki pregovarački tim. Teheransku delegaciju predvodili su predsjednik parlamenta Mohammad Baqer Qalibaf i ministar inostranih poslova Abbas Araqchi.

U izjavi medijatora navodi se da su se, nadovezujući se na prethodno dogovoreni Memorandum o razumijevanju između Washingtona i Teherana, "stranke složile oko osnivanja Odbora na visokom nivou koji će pružati politički nadzor nad posredovanjem.

Navodi se da je stvorena "komunikaciona linija" za period od 60 dana "kako bi se izbjegli incidenti i nesporazumi s ciljem sigurnog prolaska komercijalnih brodova kroz Ormuski moreuz".

U izjavi se dodaje da će se stvoriti "ćelija za deeskalaciju konflikta" u kojoj će učestvovati SAD, Iran i Libanon, a koju će "posrednici olakšati", kako bi se osigurao prekid vojnih operacija u Libanonu kako je navedeno u Memorandumu o razumijevanju.

Washington se obvezao olakšati isplatu fonda za obnovu od 300 milijardi dolara koji podržavaju regionalne zemlje nakon što se postigne širi konačni sporazum o iranskom nuklearnom programu.

Sporazum, a posebno sporazum o osnivanju fonda za obnovu i nedostatak jasnoće o iranskom nuklearnom programu, naišao je na gnjev američkih demokrata i mnogih republikanaca.

Vance je odgovorio na te zabrinutosti rekavši da "ako" se iranska sredstva ikada odmrznu, SAD će "osigurati da iranski novac ide za pomoć iranskom narodu, a ne za finansiranje terorizma".

Dodao je da će novac ići američkim kompanijama koje će Irancima osiguravati hranu i druge robe.

Međutim, guverna iranske centralne banke, Abdula Nassera Hemmatija, citirala je novinska agencija Tasnim, rekavši da Teheran neće biti obvezan kupovati poljoprivrednu robu od Sjedinjenih Država i da se bilo koja odmrznuta sredstva neće nužno koristiti isključivo za kupovinu osnovnih dobara.

Mnogi izraelski lideri takođe su izrazili sumnju u neke aspekte pregovora, napominjući da njihova zemlja nije strana u sporazumu i obećali su da će nastaviti napade na lokacije Hezbollaha u Libanonu.

Hezbollah, militantna grupa i politička stranka koju podržava Iran i koja kontrolira veći dio južnog Libanona, SAD smatra terorističkom organizacijom, dok je EU stavila na crnu listu njegovo vojno krilo, ali ne i politički ogranak.

Izvještaji takođe sugerišu da je otpor nekih tvrdokornih frakcija unutar Irana, uključujući Korpus islamske revolucionarne garde, izvršio dodatni pritisak na teheranske pregovaračke timove.