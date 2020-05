Ponovo na kafi: Jednokratno posuđe i konobar na fizičkoj distanci

Banjalučanin Adnan Rešić nakon skoro dva mjeseca popio je svoju prvu kafu u bašti jednog od kafića u Banjaluci.

"Ma joj, bilo je do guše! Dobro je da krenulo ovo malo, da nas opusti. Stvarno bili smo u krizi poslije pedeset, šezdeset dana ove karantine. Sam osjećaj da ne možeš izaći, da ti je nešto zabranjeno, te pogodi. Sad je dobro, samo da ne dođe taj drugi talas da nas ponovo ne vrate", priča za Radio Slobodna Evropa (RSE) Adnan.

Za drugim stolom, udaljenim više od metar i po, u skladu sa pravilima o socijalnoj distanci, svoju kafu popila je sa koleginicom i Željka. Drago joj je, iako, kako kaže, ima pomalo straha.

"Možda malo ima straha, ali moram živjeti, popiti tu kafu. Drago mi je što se ide ka normalizaciji i što sam popila i prvu kafu", navodi Željka.

Uslovi rada

U Republici Srpskoj (RS) u ponedjeljak (11. maja) počeli su ponovo raditi ugostiteljski objekti, restorani, kafići, roštiljnice, frizerski i kozmetički saloni, fitnes centri, privatne stomatološke ambulante i druge uslužne djelatnosti.

Ovu odluku je donio Štab za vanredne situacije Republike Srpske, a prema kojoj je ograničen rad uslužnih objekata do 25. maja, jer je u tom bh.entitetu na snazi zabrana kretanja do 22 sata.

Ugostiteljski objekti moći će raditi od 8 do 19 sati.

Ograničen je broj osoba u objektima, uz održavanje rastojanja i obavezno nošenje zaštitne opreme.

Rad kafića i restorana u Republici Srpskoj ograničen je 13. marta, a potom 18. marta potpuno zabranjen.

Da li je mjere moguće provesti?

Nemanja, vlasnik jednog od kafića u centru Banjaluke, kaže za RSE kako se poštuje većina mjera, no neke je nemoguće provesti, poput toga da konobar goste uslužuje na fizičkoj distanci.

"To je nemoguće. Imamo jednog momka u šanku koji vrši naplatu, s tim da je i tu napravljen neki kompromis da bi mogao konobar naplaćivati, ali uz obaveznu dezinfekciju i prije i poslije. Morali su tu izaći u susret, jer mnogo ljudi nema zaposlenih više konobara", ističe Nemanja.

Nemoguće je, navodi Nemanja, provesti i preporuku da se gosti poslužuju pićem u jednokratnoj ambalaži.

"To je preporuka, ali naravno da je to nemoguće izvesti. Znači samo jednokratno suđe bi povećalo troškove i cijenu napitaka, tako da vjerujem da je to neizvodivo", kaže Nemanja.

Priča kako su ugostitelji bili u konfuziji.

"Sinoć (10.maja) su objavljene te zvanične mjere i malo je nešto i ublaženo. Socijalna distanca smanjena je sa dva metra na neko odstojanje od metar i po, a sve ovo ostalo je, naravno i do samih gostiju. Mi smo obezbijedili sva potrebna hemijska sredstva za higijenu ruku i površina, a sad je to sve do ljudi, da li će oni to koristiti. Konobari se pridržavaju tih mjera, poslije svakoga čiste", ističe ovaj vlasnik kafića.

Rukavice i maske

Prvog dana rada u banjalučkim restoranima nije primjetna gužva. U kuhinji se koriste stroge mjere higijene, a gosti ne mogu ući bez rukavica i maske, priča za RSE Dragana, konobarica u jednom banjalučkom restoranu brze hrane.

"Malo je nezgodnije, malo opreznije, nismo opušteni kao ranije. Gledamo da se i mi od ljudi malo odmaknemo. Ljudi drže rastojanje, moraju imati rukavice i maske, sami traže sredstvo da dezinfikuju ruke. Što se nas tiče, jedna naplaćuje, a jedna radi sa hranom, mi se trudimo da dezinfikujemo svaki sto poslije gosta kad izađe. Ko nema rukavice, upozorimo ga da ne može ući", ističe Dragana.

U Uputstvu na stranici Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske se navodi da se mora obezbijediti fizička udaljenost od jedan i po do dva metra između osoba koje sjede za različitim stolovima. Za jednim stolom mogu da sjede maksimalno tri osobe, uz razmak od jednog metra. Zаbrаnjеnо је dа sе gоsti zаdržаvајu zа šаnkоm. Pićе i hrаnu trеbа plаtiti nа mјеstu kоје је оdvојеnо оd mјеstа zа izdаvаnjе i prеuzimаnjа nаrudžbе. Jеdnа оsоbа prеuzimа nаrudžbu i nаplаćuје, а drugа izdаје nаručеnо.

Radno vrijeme je, i pored negodovanja pojedinih udruženja ugostitelja, za sada od 8 do 19 časova.

Načelnik platio prvih deset kafa i prvo šišanje

Načelnik Opštine Istočno Novo Sarajevo (u Republici Srpskoj) Ljubiša Ćosić, platio je 11. maja prvih deset kafa i prvo šišanje sugrađanima u svim ugostiteljskim objektima i frizerskim salonima u toj opštini.

Razlog je, kako kaže za RSE, da da podršku zaposlenima u ugostiteljskim objektima, koji su pretrpjeli gubitke ne radeći 55 dana zbog pandemije COVID-19.

"Radi se o mojim ličnim sredstvima koja ću poslije kompenzirati iz ličnih primanja. Jutros sam za naših 123 ugostiteljska objekta poslao po 20 maraka (deset eura) za deset kafa i za 48 frizerskih salona, po 20 maraka, računajući na razlike u cijeni između muškog i ženskog šišanja. Mogu vam reći da ljudi zovu, zahvaljuju se i u svakom slučaju cijene gest, kaže načelnik.

"Htio sam", dodaje, "simbolično time da ukažem da opet možemo svi popiti kafu u nekom od ugostiteljskih objekata, da ljudi opet mogu tu provesti vrijeme, popiti piće sa svojim prijateljima, rodbinom, s kim se već nalaze".

"Ja sam jutros popio dva pića u dva kafića u Istočnom Novom Sarajevu i čini mi se da je to u redu. Ljudi se prije svega pridržavaju ovih mjera koje se odnose na odgovarajuću socijalnu distancu. I sami ugostitelji, vidim da su jako ozbiljno shvatili mjere dezinfekcije", rekao je Ćosić za Radio Slobodna Evropa.

U Republici Srpskoj i dalje je zabranjen hotelima, hostelima, kinima, pozorištima i dječijim igraonicama.

Prema podacima Ministarstva civilnih poslova od 11. maja, u Bosni i Hercegovini je korona virusom ukupno zaraženo 2.117 osoba, a 107 njih je preminulo.