Bolest oca, povreda sina: Saobraćajna nesreća dodatno zamutila budućnost Čečenije

Evo šta znamo i zašto je to važno.

Šta se dogodilo?

Smrtonosna saobraćajna nesreća u glavnom gradu Čečenije dodatno je pojačala neizvjesnost u vezi s budućnošću ove južne ruske regije, koja je od raspada Sovjetskog Saveza bila poprište dva rata i islamističke pobune.

Dok traju višegodišnje špekulacije o zdravstvenom stanju regionalnog lidera Ramzana Kadirova, izvori navode da je u nesreći povrijeđen njegov 18‑godišnji sin Adam Kadirov, kojeg neki vide kao mogućeg nasljednika, uprkos njegovoj mladosti. Nesreća se dogodila 16. januara u Groznom, nakon čega je Adam Kadirov prebačen u bolnicu u Moskvi.

U Čečeniji, kao i u ostatku Rusije, vlasti i državni mediji o incidentu nisu davali nikakve informacije.

Prema navodima više izvora koji su govorili za Servis Radija Slobodna Evropa za Sjeverni Kavkaz, kao i Telegram kanala, uključujući kanal čečenskog opozicionog pokreta NIYSO, te medija poput Novaje Gazete Evropa — ruskog nezavisnog lista koji djeluje iz egzila i pomno prati dešavanja u Čečeniji — najmanje jedno vozilo iz kolone udarilo je u automobil koji nije bio dio pratnje.

Prema pisanju Novaje Gazete Evropa, do nesreće je došlo kada je vozač vozila koje je predvodilo kolonu prošao kroz crveno svjetlo na semaforu.

Izvještaji se razlikuju u tome da li je Adam Kadirov upravljao nekim od vozila u koloni, moguće i prednjim vozilom, ili se nalazio na mjestu suvozača.

U trenutku nesreće, Adam Kadirov i članovi njegove pratnje slavili su 29. rođendan Hamzata Kadirova, rođaka Ramzana Kadirova. Kolona vozila kretala se velikom brzinom jednom od glavnih gradskih saobraćajnica, kada je došlo do prvog sudara.

"Kao posljedica toga, vozila su počela udarati jedno u drugo, zbog čega primamo informacije o velikom broju povrijeđenih", saopštio je tada pokret NIYSO putem Telegrama.

Prema pojedinim izvještajima, u nesreći je poginula jedna osoba — najvjerovatnije vozač automobila u koji je udarila kolona.

Adam Kadirov i tri njegova tjelohranitelja najprije su prevezeni u bolnicu u Groznom, a potom avionom prebačeni u Moskvu, navode izvori. Oko 18 do 20 drugih osoba, uglavnom iz kolone vozila, hospitalizirano je u Groznom i kasnije pušteno na kućno liječenje.

Više izvora navodi da je zdravstveno stanje Adama Kadirova bilo ozbiljno, ali je pokret NIYSO 17. januara saopštio da mu život nije ugrožen. Jedan izvor Radija Slobodna Evropa naveo je da je Adam Kadirov nakon nesreće bio bez svijesti i smješten na odjel intenzivne njege, dok je drugi potvrdio da je do trenutka transporta u Moskvu povratio svijest.

Šta kažu zvaničnici?

Ništa.

Visoki zvaničnici u Moskvi i Groznom nisu se javno oglašavali povodom incidenta, dok državni mediji — i regionalni i nacionalni — uopšte nisu izvještavali o nesreći.

Štaviše, u onome što se tumači kao pokušaj zataškavanja, Telegram kanal Ramzana Kadirova i nekoliko medija povezanih s državom objavili su snimke na kojima se vidi Adam Kadirov kako se sastaje s komandantima policije i sigurnosnih službi te dodjeljuje državna priznanja dobitnicima medalja.

Međutim, dostupni dokazi ukazuju na to da su snimci nastali 15. januara — dan prije nesreće. Iako nije jasno koliko je ova praksa česta u Čečeniji, prikazivanje starijih snimaka kao da su novi uobičajena je praksa Kremlja kada je riječ o predsjedniku Vladimiru Putinu, pokazala je istraga Systeme, istraživačke jedinice Radija Slobodna Evropa.

Istovremeno, čečenske vlasti su, prema navodima izvora, pokrenule mjere protiv osoba za koje se sumnja da su odale informacije o nesreći. Dana 17. januara, pripadnici sigurnosnih snaga provjeravali su mobilne telefone ljekara i drugog osoblja — kao i pojedinih pacijenata — u bolnici u Groznom, gdje je Adam Kadirov prvobitno zbrinut zajedno s ostalim povrijeđenima.

Izvor blizak Ministarstvu zdravstva regije naveo je da je viši ljekar upozorio osoblje bolnice da će se oni i članovi njihovih porodica suočiti s posljedicama ukoliko se utvrdi da su povezani s curenjem osjetljivih informacija.

Ko je Adam Kadirov?

Ramzan Kadirov navodno ima najmanje 12 djece, od kojih su neka rođena u vezama s drugim ženama osim njegove supruge Medni, s kojom je u braku već 30 godina. Adam je najmlađi među šestoro djece Ramzana Kadirova koja su najčešće u javnosti, a često se opisuje kao njegov miljenik.

Još prije nego što je u novembru napunio 18 godina, njegov otac počeo mu je povjeravati istaknute funkcije u regiji. Od novembra 2023. godine, Adam Kadirov je na čelu lične sigurnosne službe svog oca, a u aprilu prošle godine imenovan je za sekretara Vijeća sigurnosti Čečenije, s nadležnošću nad sigurnosnim i policijskim strukturama, humanitarnim fondovima i prikupljanjem poreza.

Kao maloljetnik, dobio je i više odlikovanja, uključujući titulu Heroja Republike Čečenije — najviše priznanje u toj regiji.

Adam Kadirov je medalju i druga priznanja dobio nakon incidenta koji je dodatno povećao njegovu vidljivost i ukazao na nasilje i bezvlašće koje, prema kritikama, obilježava vladavinu njegovog oca, kojem Kremlj daje široku autonomiju u zamjenu za održavanje kontrole nad regijom.

Na društvenim mrežama je ranije kružio snimak na kojem se vidi Adam Kadirov, tada petnaestogodišnjak, kako fizički napada zatvorenika koji je bio uhapšen zbog navodnog paljenja primjerka Kur'ana.

Dodjela nagrada, javna pažnja i funkcije koje su mu povjerene poklopile su se s rastućim naznakama da bi Ramzan Kadirov mogao biti ozbiljno bolestan, što je dodatno podstaklo nagađanja da bi tinejdžer mogao biti njegov prvi izbor za nasljednika — eventualno putem privremenog namjesnika, budući da ustav Čečenije propisuje da predsjednik mora imati najmanje 30 godina.

Kako bi ovo moglo uticati na eventualno nasljeđivanje?

Za sada nije jasno, jer to zavisi od niza faktora, uključujući da li će nesreća imati dugoročne posljedice po zdravlje Adama Kadirova. U ovom trenutku, još važniji faktor predstavljaju zdravstveno stanje i namjere njegovog oca.

Trenutni događaji dodatno povećavaju neizvjesnost u pogledu toga ko bi mogao preuzeti vlast u Čečeniji u bliskoj ili daljoj budućnosti. Ovo je pitanje od velikog interesa u Groznom, ali i u Moskvi, s obzirom na to da se predsjednik Vladimir Putin u velikoj mjeri oslanja na Kadirova.

Putin je imenovao Ramzana Kadirova za predsjednika Čečenije 2007. godine, kada je navršio zakonom propisanu minimalnu dob za tu funkciju. Kadirov, koji danas ima 49 godina, često je optuživan od strane ruskih i međunarodnih organizacija za ljudska prava da nadgleda teška kršenja ljudskih prava, uključujući otmice, mučenja, vansudska pogubljenja i progon LGBT zajednice.

Istovremeno, otvoreno je podržavao Putina i slao čečenske borce da se bore uz snage Kremlja u ratu protiv Ukrajine.

Kritičari navode da Kremlj zatvara oči pred kršenjima ljudskih prava i Ustava Rusije od strane Kadirova i njegovih struktura, jer se Putin oslanja na bivšeg pobunjeničkog komandanta kako bi se spriječilo ponovno jačanje separatizma i nasilja u Čečeniji, koju su razorila dva postsovjetska rata u kojima se Moskva suprotstavljala pobunjenicima i islamistička pobuna koja se proširila na druge uglavnom muslimanske regije na Sjevernom Kavkazu.

Što se tiče Kadirovih planova, iako je velika pažnja usmjerena na Adama Kadirova, on je visoke funkcije i priznanja dodijelio i drugoj svojoj djeci. Ranije ovog mjeseca imenovao je svog 20‑godišnjeg sina Ahmata Kadirova za zamjenika premijera.

Neka od svoje djece postavio je i na uticajne funkcije u finansijskom i privrednom sektoru, a analitičari smatraju da mu je važnije osigurati da njegova porodica zadrži kontrolu nad regijom nakon njegove smrti ili povlačenja nego imenovati jednog jasnog nasljednika.

Šta se dešava sa Ramzanom Kadirovim?

Nagađanja o zdravstvenom stanju Ramzana Kadirova kruže već godinama. Novaja Gazeta Evropa izvijestila je 2024. godine da boluje od nekroze pankreasa, a njegov nadut izgled i nerazgovijetan govor bili su uočljivi na videozapisima na društvenim mrežama.

U maju prošle godine isti medij je naveo da se njegovo zdravstveno stanje pogoršalo, a krajem decembra izvijestio je da je hitno hospitaliziran u Moskvi, uoči važnog sastanka pod nadzorom Vladimira Putina. Na brojnim video snimcima koji su kružili internetom 2025. godine, djelovao je vidno bolesno ili nelagodno.

Na jednom sumornom snimku objavljenom u maju, vidi se Kadirov u tamnoj odjeći kako polako hoda naprijed, dok glas koji mu se pripisuje ne negira direktno ono što naziva "glasinama o mojoj bolesti".

U poruci se ističe da su "bolest i smrt put svakog čovjeka" i da "niko ko je živio nikada nije izbjegao taj put".

Priredila Elvisa Tatlić