Rama kaže da će Albanija nastaviti s realizacijom Kušnerovog projekta, uprkos protestima

Albanija će nastaviti realizaciju luksuznog turističkog projekta koji planira zet Donalda Trampa (Trump), Džared Kušner (Jared Kushner), na udaljenom delu balkanske obale, uprkos upornim protestima zbog njegovog uticaja na životnu sredinu, izjavio je premijer Edi Rama u ponedeljak za Rojters.

Hiljade ljudi izašle su na ulice glavnog grada Tirane, kao i na južnu obalu gde je planiran rizort, zahtevajući da se projekat obustavi zbog uticaja na zaštićeno močvarno područje koje je stanište flamingosa, foka i mesta za gnežđenje morskih kornjača.

Flamingo je postao simbol pokreta: demonstranti nose ružičaste naduvane ptice i transparente sa natpisom "Flamingo revolucija".

Rama ostaje pri svom stavu i rekao je za Rojters da će investitori u narednim mesecima "zadiviti" javnost svojim planovima, kao i da bi delovi rizorta mogli biti otvoreni za posetioce pre kraja decenije.

"Kažem vam, to će biti prelep projekat i mi ćemo ga realizovati i bićemo ponosni da tome doprinosimo u Evropi", rekao je Rama tokom intervjua u svojoj kancelariji, nekoliko metara od mesta gde se svake večeri održavaju protesti protiv projekta.

"Izabran sam da ovakve stvari ostvarim. Nisam izabran da me vode ljudi koji imaju drugačiju viziju razvoja zemlje", dodao je.

Hiljade ljudi izašlo je u ponedeljak uveče na ulice Tirane zahtevajući obustavu projekta, ali su istovremeno izražavali i niz nezadovoljstava zbog Ramine trinaestogodišnje vlasti, za koju tvrde da nije uspela da suzbije korupciju niti unapredi osnovne javne usluge.

Rama (61), bivši košarkaš i umetnik koji je na vlasti od 2013. i teži da uvede Albaniju u EU, ponosan je na proces modernizacije zemlje koja je decenijama stagnirala pod posebno rigidnom komunističkom diktaturom do 1990-ih.

Projekat rizorta koji podržava osmislili su Kušner i njegova supruga Ivanka Tramp, koji su, kako su rekli, pre nekoliko godina tokom putovanja brodom zavoleli Albaniju. Rama ih je tada upoznao i ocenio kao "veoma prijatne, skromne… dobre ljude".

Danas je Kušnerova investiciona firma Affinity Partners uključena u projekat vredan 1,4 milijarde evra u blizini zaštićenog područja Vjosa–Narta, kao i u još jedan projekat na obližnjem ostrvu Sazan.

Protesti su počeli krajem maja kada je lokacija u blizini Vjosa–Narte ograđena bodljikavom žicom tokom radova na pristupnom putu i drugim pripremnim aktivnostima. U sukobima sa privatnim obezbeđenjem povređeno je nekoliko demonstranata, a nezadovoljstvo se potom proširilo i na Tiranu.

U međuvremenu je ograda uklonjena. Rama je priznao da je njeno postavljanje bila "sramotna ideja".

Ipak, umanjio je zabrinutost za životnu sredinu, navodeći da procena uticaja na okolinu još nije završena i da će biti sprovedena paralelno sa radovima.

Džared Kušner imao je planove i za još jedan projekat na Zapadnom Balkanu, u Srbiji.

Najavio je revitalizaciju kompleksa Generalštaba, porušenog u NATO bombardovanju 1999. godine.

Tome su se, međutim, žestoko usprotivili predstavnici stručne javnosti, opozicije, kao i studenti u blokadi.

Nakon što je u decembru 2025. Tužilaštvo za organizovani kriminal Srbije podiglo optužni predlog protiv ministra kulture Nikole Selakovića, Kušnerova firma je saopštila da se povlači iz projekta.

Sudski proces protiv ministra Selakovića još uvek je u toku.

*Uz izveštavanje Rojtersa





