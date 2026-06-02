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Investiciona firma obećava poštovanje javnih procesa posle protesta zbog turističkog projekta na albanskoj obali

Zvernec na jugozapadu Albanije.
Zvernec na jugozapadu Albanije.

Kompanija povezana s planiranim investicijama Džareda Kušnera (Jared Kushner), zeta američkog predsednika Donalda Trampa (Trump), u Albaniji, navela je za Radio Slobodna Evropa da poštuje "javne i institucionalne procese koji su u toku" i da je "spremna da krene napred" kako se situacija bude razvijala.

Zvernec na obali Albanije (arhivska fotografija).
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RSE je kontaktirao Kušnerovu kompaniju Affinity Partners posle višednevnih protesta u Albaniji zbog turističkog projekta u Zvernecu, blizu Valone.

"Naš fokus ostaje na odgovornom upravljanju, unapređenju životne sredine, otvaranju radnih mesta i stvaranju dugoročne vrednosti za lokalne zajednice", rekao je za RSE Ašer Abegera (Asher), predsednik Sazan Real Estate Development LLC.

"Uzbuđeni smo zbog mogućnosti da napravimo destinaciju svetske klase i realizujemo jednu od najvećih privatnih investicija u istoriji regiona", dodao je on.

Protesti u Zvernecu zbog građevinskih radova na turističkom projektu u oblasti Piše Poro-Narte, na jugozapadu Albanije, počeli su prošle nedelje. Ova oblast je deo zaštićenog pejzaža od nacionalnog i međunarodnog značaja.

Protesti su nastavljeni u utorak u glavnom gradu Tirani, uz pozive na otkazivanje projekta i ostavku premijera Edija Rame.

Veliki broj ljudi okupio se ispred zgrade Vlade u Tirani 2. juna na protestu zbog izgradnje rizorta u Zvernecu, na jugozapadu Albanije.
Veliki broj ljudi okupio se ispred zgrade Vlade u Tirani 2. juna na protestu zbog izgradnje rizorta u Zvernecu, na jugozapadu Albanije.

Stanovnici tog područja, građani i predstavnici civilnog društva izrazili su zabrinutost zbog uticaja na životnu sredinu, vlasništva nad zemljištem i transparentnosti investicije.

Ekološke organizacije su takođe počele da prikupljaju potpise putem onlajn peticije.

Međutim, Rama je branio projekat i rekao da neće biti zaustavljen dok je on premijer.

Rama je takođe rekao da je Specijalna struktura za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala (SPAK) blokirala transakciju imovine povezane s projekatom. SPAK nije javno potvrdio blokiranje neke transakcije.

SPAK je 1. juna potvrdio da je pokrenuo istragu u vezi sa Zvernecom, ali nije izneo detalje o tome šta se tačno istražuje.

Projekat je privukao pažnju i zbog ranijih izjava Kušnera. On je u martu 2024. rekao da namerava da izgradi hotele i stotine vila u oblasti Zverneca.

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Kušnerova kompanija je dobila status strateškog investitora u decembru 2024. za izgradnju luksuznog rizorta na ostrvu Sazan. Odluku je doneo Strateški investicioni komitet, kojim predsedava Rama.

Što se tiče Zverneca, Rama je u utorak rekao da Kušner "nije podneo zahtev da bude strateški investitor".

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