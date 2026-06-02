Rama kaže da je telo za borbu protiv korupcije blokiralo transakciju u vezi sa spornim turističkim kompleksom

Albanski premijer Edi Rama izjavio je u utorak da su tužioci za borbu protiv korupcije blokirali transakciju nekretnina u vezi s turističkim projektom na obali na jugozapadu Albanije, blizu Valone, ali je naglasio da investicija neće biti zaustavljena.

Rama je rekao da pozdravlja istragu koju je pokrenula Specijalna struktura za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala (SPAK) u vezi s poreklom imovine na kojoj je planiran projekat. On je, međutim, rekao da je blokada transakcije investitora za kupovinu zemljišta "arbitrarna i negativna".

On je na konferenciji za novinare sa predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom (Costa) rekao da ovaj problem treba podeliti na dva dela: istragu o poreklu imovine i blokadu transakcije investitora.

"Pozitivan deo je istraga o poreklu imovine, s obzirom na to da je reč o pitanju koje je pokrenuto, s pravom ili ne, i o kome se mnogo priča", rekao je Rama.

Prema njegovim rečima, "ružan" deo se odnosi na, kako je rekao, "samozvane portparole", koji šire "poluistine".

"Investitori koji su danas vlasnici imovine prema albanskom zakonodavstvu su investitori s neupitnom reputacijom. Finansijska sredstva za prenos uplate vlasnicima imovine pokazala su se kao potpuno legalni", rekao je Rama.

On je dodao da je blokiranje prenosa novca osobi oko koje postoje sumnje stvar koja pripada istražnom organu, ali je rekao da investitori "imaju svoja prava".

Blokiranje transakcije s njihove strane je potpuno arbitrarno i negativno. Blokiranje prenosa novca vlasniku, oko koga postoje sumnje, stvar je na koju istražni organ ima pravo", rekao je Rama.

SPAK nije izdao saopštenje o istrazi, niti je potvrdio da li je blokirao transakciju povezanu s imovinom na kojoj se očekuje realizacija projekta u Zvernecu.

Pres služba SPAK-a je za Radio Slobodna Evropa navela da nema komentar na Raminu izjavu.

Rama je rekao da istragu smatra pozitivnom jer, prema njegovim rečima, investicija može da se nastavi s novim zakonskim vlasnicima, dok svako za koga se eventualno dokaže da polaže prava na imovinu može da dobije novac.

"Smatram to pozitivnim jer se investicija nastavlja s novim i zakonskim vlasnicima, a u slučaju da se utvrdi drugo poreklo imovine, oni koji imaju pravo na tu imovinu mogu da dobiju novac", rekao je Rama.

Stanovnici sela Zvernec rekli su za RSE da su uključeni u sudski spor s biznismenom iz Valone u vezi s vlasništvom nad zemljištem, za koje tvrde da im je nepravedno oduzeto.

Ko su kupci?

Prema zvaničnim podacima, kao vlasnik područja okruženog metalnom ogradom u Zvernecu je kompanija "Albania Land Development", koja je registrovana u albanskoj Državnoj katastarskoj agenciji 27. maja 2025.

Podaci Nacionalnog biznis centra pokazuju da su vlasnici ove kompanije braća iz Katara, Mohamadmoataz Mhd Ruslan Alhajat i Ramez Mhd Ruslan Alhajat.

Nacionalni savet za teritoriju je 29. maja izdao dozvolu za "izvođenje radova na ograđivanju i pripremnih radova u funkciji izgradnje pristupnih puteva unutar imanja, koje se nalazi u Zvernecu".

Dozvola je izdata kompaniji "Zvërnec South Adriatic Development", u svojstvu investitora pripremnih radova za pristupne puteve.

Meštani Zverneca, građani i predstavnici civilnog društva u Albaniji protive se projektu, navodeći da postoje nejasnoće u vezi s imovinom, investicijom i uključenim licima.

Poslednjih dana održano je nekoliko protesta na kojima je traženo otkazivanje projekta i Ramina ostavka.

Premijer Albanije je branio projekat i rekao da neće biti otkazan dok je on na čelu Vlade. Organizacije za zaštitu životne sredine su počele da prikupljaju potpise za otkazivanje projekta putem onlajn peticije.

Područje na kojem su počeli radovi deo je zaštićenog pejzaža od nacionalnog i međunarodnog značaja. Ekološke organizacije smatraju ga jednim od najvažnijih staništa u Albaniji za ptice močvarice i selice, uključujući flamingose.

Projekat je takođe privukao pažnju zbog prethodnih izjava Džareda Kušnera (Jared Kushner), zeta američkog predsednika Donalda Trampa (Trump). Kušner je u martu 2024. rekao da namerava da izgradi hotele i stotine vila u oblasti Zverneca.

U to vreme, Rama je rekao da je Vlada dobila zahtev za investicije samo na ostrvu Sazan, a ne i u Zvernecu. Međutim, ove nedelje je rekao da je zahtev za Zvernec podnet još 2023.

Kušnerova kompanija je u decembru 2024. dobila status strateškog investitora za izgradnju luksuznog rizorta na ostrvu Sazan. Tu odluku je doneo Strateški investicioni komitet, kojim predsedava Rama.

Prema izveštaju Njujork tajmsa (The New York Times), Kušnerovo učešće u projektu išlo bi preko njegove investicione firme Afiniti partners (Affinity Partners), koja ima dve milijarde dolara finansijske podrške Javnog investicionog fonda Saudijske Arabije, kao i od drugih stranih investitora.

Što se tiče Zverneca, Rama je u utorak rekao da Kušner "nije podneo zahtev da bude strateški investitor".

"To nije strateška investicija. Još nije podneo zahtev za stratešku investiciju, ali bi mogao to da uradi. Nije podneo nikakav zahtev za stratešku investiciju. Znate li zašto? Zato što im možda uopšte nisu potrebni ovi naši podsticaji, pošto će u Albaniju doneti četiri milijarde evra", rekao je Rama.