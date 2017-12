Odakle Radončiću bogatstvo u Crnoj Gori

Politički lider i medijski magnat iz Sarajeva Fahrudin Radončić je za dvije godine u Crnoj Gori stekao nekretnine i udjele u preduzećima vrijedne više od 11 miliona KM (5,5 miliona eura), piše Centar za istraživačko novinarstvo (CIN).

Toliko su koštala četiri luksuzna apartmana u marini „Porto Montenegro“ u Tivtu, te udjel u Crnogorskom Telekomu. No, kako pišu novinari CIN-a, novac od prodaje firme „Avaz-roto press“ bivšoj supruzi, nije stizao na račune Fahrudina Radončića u toj mjeri da bi on mogao investirati u Crnoj Gori i to u milionskim iznosima.

Dvije i po godine prije investiranja u Crnoj Gori, Fahrudin Radončić, političar i medijski magnat formalno je svoje medijsko carstvo prepustio supruzi Azri od koje se razveo nakon skoro dvije decenije braka. Imovina je podjeljene između bračnih partnera, nakon čega Radončić prodaje „Avaz-roto press“ bivšoj supruzi za 200 miliona KM (100 miliona eura).

„Postoji niz ekonomskih pokazatelja koji govore da je taj ugovor neodrživ. Kroz istraživanje smo uspjeli pokazati da se radi o ugovoru koji nije realiziran u onom predviđenom roku od tri godine, dakle gospodin Radončić nije uspio dobiti ni pet posto ugovorene cijene. Međutim, uspio je izvući novac koji je njemu bio potreban za ulaganje u Crnu Goru“, kaže za RSE novinar Centra za istraživačko novinarstvo Azhar Kalamujić, koji je radio ovu istraživačku priču.

Nakon izbora 2014. godine u BiH Fahrudin Radončić počinje kupovati luksuzne nekretnine u marini „Porto Montenegro“ u Tivtu, te dionice Crnogorskog Telekoma. Nekretnine su koštale više miliona KM, dok u tom mondenskom mjestu samo mjesečno održavanje jednog od apartmana košta 3.000 KM (1.500 eura).

Prvu apartman Radončić je kupio u rezidenciji „Teuta“, jednoj od najluksuznijih stambenih zgrada u „Portu Montenegru“, u kojoj nekretnine imaju neki od svjetskih bogataša, poput kanadskog milijardera Petera Munka ili Britanca Simona Murraya.

Apartman od 96 kvadratnih metara sa garažom od 13 kvadrata Radončić je platio 1,33 miliona KM, piše Centar za istraživačko novinarstvo (CIN).

Krajem februara naredne godine ovu je nekretninu poklonio sinu Irhadu, da bi već nekoliko dana kasnije, početkom marta, kupio novi apartman u susjednoj rezidencijalnoj vili „Kseniji“, za koju je Radončić izdvojio gotovo 2,1 milion KM. (1,05 miliona eura)

Kako je Fahrudin Radončić uspio izvući od Avaza tek oko 8, 5 miliona KM (4,25 miliona eura), novac za kupovinu nekretnina nabavljao je zadužujući se kod banaka.

„Dio novca je obezbjedio zadužujući se u crnogorskim bankama. Ostalo mi je nepoznato odakle je plaćao kredite u crnogorskoj banki. Radi se o 4,2 miliona KM ( 2,1 milion eura). Toliko ga je koštala jedna nekretnina. Radi se o izuzetno luksuznom apartmanu od 351 kvadratni metar. To je jedan od najvećih apartmana u luci Porto Montengro, u kojoj apartmane imaju svjetski milijarderi poput Petera Munka i Nathaniel Rotschilda. Rotschild je prodao apartman gospodinu Radončiću, pritom je bio žirant za kredit koji je podigao u crnogorskoj banci“, objašnjava Kalamujić.

Vlasnik Nathaniel Rotschild, istaknuti član najpoznatije bankarske porodice u svijetu garantovao je kredit koji je Radončić podigao u Hipotekarnoj banci u Podgorici. Međutim, banka je hipoteku povukla više od godinu dana nakon isteka roka za povrat kredita, uz obrazloženje da je Radončić namirio sve prispjele obaveze. Nejasno je iz kojih izvora je otplaćivao ovaj kredit.

Detalje kako je skinuta hipoteka sa tog luksuznog apartmana te mnoge druge informacije, novinar CIN-a Azhar Kalamujić htio je saznati od Fahrudina Radončića, ali on nije želio govoriti za ovu medijsku kuću.

Radončić je nastavio kupovati nekretnine, a kupio je i firmu, za jedan euro „PM 1.25“ koja se do tada nalazila u vlasništvu kompanije „Adriatic Marinas“ koja upravlja lukom „Porto Montenegro“.

Fahrudina Radončića mnogi smatraju najmoćnijim bosanskohercegovačkim medijskim tajkunom. Osnovao je i političku stranku - Savez za bolju budućnost, a za sebe je još 2010. godine rekao da je napravio najvišu zgradu u BIH.

U BiH je iz rodne Crne Gore stigao još 1991. godine, a za njegov poslovni uspjeh može se reći da je imao tipični put balkanskog tajkuna.

Ivana Korajlić iz Transparency Internationala kaže da BiH ima tajkune koji se bave politikom, i koji direktno utiču na političke procese, tako da primjer Fahrudina Radončića nije jedini.

„Raspadom bivše države i u periodu rata, ratnog profiterstva i nakon rata, iskoristili su potpuni raspad sistema, nedostatak institucija da se nelegalno obogate, a da pritome ne moraju uopšte odgovarati niti pokazivati porijeklo imovine i plaćati poreze. Imamo veliki broj slučajeva da smo od tajkuna dobili političare. U drugim zemljama priča je o uticaju tajkuna na politiku, a kod nas su tajkuni u politici. Samim tim svaki pokušaj da se tome stane u kraj pada odmah na početku, zbog uticaja tajkuna na donošenje odluka“, kaže Korajlić.

Centar za istraživačko novinarstvo istražujući ovu priču došao je do informacija da Fahrudin Radončić, iako formalno nije više bio vlasnik medija, već njegova bivša supruga, suštinski je i dalje, u svojstvu savjetnika, uticao na rad medija, Avaza i drugih medijskih kuća. Tada je već obavljao funkcije ministra, a potom i delegata u državnom Parlamentu, a pritom je izbjegao da bude u sukobu interesa.