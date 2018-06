Jedna dobra vijest za radnike

Obespravljeni radnici u Federaciji BiH konačno mogu biti zadovoljni jer je od prošlog tjedna na snazi novi izmijenjeni Zakon o stečaju, prilagođen presudi Ustavnog suda Federacije BiH. Za radnike to sada znači da će u stečajnom postupku oni biti prioritet u isplatnom redu za doprinose i plaće, a ne na zadnjem kako je to do sada bilo.

Dosadašnji zakon o stečaju, naime, bio je diskriminirajući prema radnicima, jer kada bi firma došla pod stečaj prvo su se dugovanja isplaćivala institucijama, a radnici godinama čekali da im se poveže radni staž. Mnogi to nikada nisu ni dočekali iako su i više od 40 godina radili u svojim tvornicama. Također, prema starom zakonu o stečaju poslodavci su radnicima bili dužni isplatiti samo osam plaća, mada su u nekim firmama dugovanja prema radnicima bila i do 50 plaća. Radnici okupljeni oko Sindikata solidarnosti u Tuzli tri godine su se borili pred pravosudnim institucijama za izmjene ovakvog zakona. Stoga danas kažu da je donošenje novog izmijenjenog zakona ostečaju povijesna pobjeda radnika.

„Da je u startu bio ovakav zakon, sada bi radnici Tvornice transportnih uređaja, radnici Tvornice obuće 'Aida' dobili sva svoja potraživanja. Radnici 'Dita-e' kojima je poslodavac dugovao pedeset plaća, dobili bi svih pedeset plaća, a ne samo osam. Protiv izmjena Zakona o stečaju bunili su se poslodavci. Njima izmjene zakona ne odgovaraju“, rekao je Sakib Kopić, predsjednik Sindikata solidarnosti Tuzla.

Obespravljena radnica gračaničke tvornice obuće „Fortuna“ Rabija Hodžić, kojoj nije uvezano 19 godina staža, nada se da će se novi Zakon o stečaju poštovati:

„Ove izmjene zakona su nam došle kao poticaj da se malo više borimo i da se počnemo makar nadati. Znamo kakvo nam je sudstvo i tužilaštvo – znači borbe će biti. Jeste ovo odskočna daska, ali mi se susrećemo sa sudovima i tužilaštvima, znamo kako rade.“

I radnici Tvornice namještaja „Konjuh“ su još uvijek skeptični prema izmjenama zakona o stečaju. Radnik Mujo Gavranović ističe da institucije do sada nisu bile naklonjene ostvarivanjima prava radnika:

„Konjuh je još prije dvije godine otišao u stečaj pa se nadam da ovaj novi zakon važi za nas. To bi nama mnogo značilo jer bismo bili u višem isplatnom redu.“

S obzirom da su ostali isti povjerioci, Gavranović zaključuje: „Ako su ostali povjerioci isti, za nas to ipak znači nekakvo poboljšanje, ali ne baš nešto posebno.“

Profesor Ustavnog prava na Pravnom fakultetu u Tuzli Zlatan Begić pojasnio je da se već više od deset godina stečajni postupci u Federaciji BiH vode neustavno, što je potvrđeno i presudom Ustavnog suda FBiH:

„To svakako otvara određene mogućnosti da se u određenim pravnim procedurama otvori i pitanje naknade štete. To sada otvara i pitanje odgovornosti, ne samo političke nego i pravne odgovornosti za takvo stanje. To otvara i pitanje porijekla imovine, jer radnički novac nije nestao. Ne može novac ispariti. Taj novac se prelio na nečije račune. Ovo je način da se počne govoriti o pravim pitanjima. Pravo pitanje je porijeklo imovine odnosno gdje su pare?!“

Opstrukcije vezane za presudu Ustavnog suda FBiH trajale su pune dvije godine i u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH i u federalnom Domu naroda.

„Opstrukcije su napravljene u dva velika krupna koraka. Prvi korak je bio upućivanje u parlamentarnu proceduru novog Zakona o stečaju koji je, skoro doslovce, prepisao dva neustavna člana. Samo su umjesto osam plata, naveli da se isplaćuje 12 plata. Druga opstrukcija je bila ta što je Parlament poslao zahtjev za preispitivanje Odluke Ustavnog suda, s tim da je taj zahtjev potpisalo samo dvoje ljudi – Lidija Bradara, predsjedavajuća Doma naroda iz HDZ BiH i Edin Mušić, predsjedavajući Predstavničkog doma iz SDA. Ustavni sud ih je odbio na takav način da to za njih treba da bude ponižavajuće. Jer je Ustavni sud rekao: 'Iznijeli ste paušalne tvrdnje bez ijednog dokaza'“, kaže Milan Dunović, dopredsjednik Federacije BiH.

Zbog neustavnosti donedavnog zakona o stečaju u Federaciji BiH, radnici su pretrpjeli ogromnu štetu, ali i nepravdu. Ljudska i radnička prava bila su ozbiljno narušena, a posldavci su to, jer nisu snosili odgovornost, itekako koristili. Profesor Zatan Begić očekuje sada od institucija, da oni poslodavci koji su uništili tvornice, odgovaraju, jer za to postoji jasan pravni okvir.

„I pored toga što znamo u kakvoj zemlji živimo i da je vladavina prava na vrlo niskom nivou, to ne znači da se ne trebamo boriti. Ja sam istrage protiv određenih ljudi očekivao i bez ove presude Ustavnog suda. Svakako da u budućnosti treba biti jedna od prvih stvari: istražiti, dokumentovati i vidjeti šta se to radilo u posljednjih dvadesetak godina. Evo, vidimo da je čak i zakonodavna vlast u to sve bila uključena, koja je svojim zakonima stvarala osnov za tajkunizaciju društva.“

Iako je Ustavni sud Federacije BiH još prije dvije godine Zakon o stečaju proglasio neustavnim, brojne pravosudne institucije, među kojima i ove u Tuzli, donosili su presude zanemarujući odluku Ustavnog suda. Takve presude uglavnom su išle u korist poslodavaca, ali ne i radnika. Radnici kažu da se zato i dalje boje za ostvarenje svojih prava.