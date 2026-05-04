Građani sa severa Kosova o visokim računima za struju: 'Ovo je harač'

Netransparentnost i nerealna potrošnja neki su od razloga zbog kojih pojedini pripadnici srpske zajednice na severu Kosova ne žele da plaćaju utrošenu električnu energiju, uz tvrdnje da su računi "prenaduvani".

Takođe, tvrde da je infrastruktura loša, te da stanje na brojilima nije realno jer ona nisu zamenjena niti baždarena.

Vesna Premović i Goran Milenković iz Leposavića za Radio Slobodna Evropa (RSE) navode i da se predstavnici Elektrosevera ponašaju "neprofesionalno, neodgovorno i bahato", kao i da niko ne odgovara na njihove prigovore.

"Nismo mi protiv plaćanja računa, struja mora da se plaća, ali ja ovo nisam potrošila. Ovo je harač", kaže Premović. Njoj je u novembru prošle godine isključena struja uz asistenciju Policije Kosova, nakon čega je dug delimično izmirila.

Trenutno duguje 1.830 evra i očekuje da joj struju ponovo isključe jer, kako kaže, nema mogućnosti da plati nešto što nije potrošila.

I šestočlanoj porodici Milenković je sredinom aprila isključena struja zbog duga, koji su potom morali da izmire. Goran Milenković ipak tvrdi da se ne meri realna potrošnja.

"Ljudi podižu kredite da bi platili račune za struju", kaže on.

"Niko nije protiv plaćanja struje, ali brojila na kućama su stara i zapuštena. Meni su brojilo promenili tek 15. aprila ove godine, kada su mi isključili struju zbog duga. Neki red i transparentnost moraju da postoje", kaže Milenković.

Greške na električnim brojilima na Kosovu Ministarstvo industrije, poduzetništva, trgovine i inovacija (MINTI) je početkom aprila povuklo iz upotrebe pojedina električna brojila, koja su imala pogrešno podešene tarife na satovima. Prema navodima nadležnih institucija, dopušteni standard za odstupanje iznosi plus ili minus 0,5 sekundi dnevno, u zavisnosti od temperature i starosti brojila, dok su pojedini građani tvrdili da netačnost doseže i nekoliko sati. Tačnost vremena na brojilima je važna jer cena električne energije na Kosovu zavisi od vremena u kojem se ona troši, odnosno postoji viša i niža tarifa. Iz Regulatornog ureda za energetiku je potom saopšteno da će svi oštećeni potrošači zbog mogućih netačnosti u tarifama prilikom obračuna električne energije, biti obeštećeni. Pored potrošača kod kojih je utvrđeno da brojila imaju nepravilnosti, pravo na žalbu imaju i drugi potrošači koji sumnjaju da su pogođeni tim netačnostima.

Snabdevanje električnom energijom i naplatu računa na severu Kosova vrši Elektrosever, koji je licencu za rad dobio u junu 2023. godine. Kompanija je u vlasništvu Elektroprivrede Srbije i rezultat je energetskih sporazuma Kosova i Srbije postignutih u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa.

Elektrosever je sa Kosovskom kompanijom za distribuciju električne energije (KEDS) potpisao komercijalni ugovor, na osnovu kojeg obavlja delatnosti snabdevanja električnom energijom na severu Kosova. Kao podizvođač KEDS-a, dužan je da ispunjava obaveze distribucije i snabdevanja u skladu sa dobijenom licencom.

Na sajtu kompanije navodi se da ima pravo na kupoprodaju električne energije, preprodaju viškova, kao i uvoz i izvoz električne energije.

Meštani Severne Mitrovice, Leposavića, Zvečana i Zubinog Potoka struju nisu plaćali od 1999. do 2024. godine, kada je Elektrosever počeo da izdaje prve račune. Tada je započeta i zamena starih brojila, kao i ugradnja novih u objektima koji ih ranije nisu imali, ali meštani tvrde da taj proces još nije završen.

Naplata računa bez ugovora

Premović i Milenković tvrde da nisu imali potpisan ugovor sa Elektroseverom, ali da ih ova kompanija svakako „primorava“ na plaćanje dugova.

Milenković navodi da ugovor još nije potpisao, iako je izmirio dug nakon isključenja struje, dok je Premović ugovor potpisala tek nakon što joj je struja bila isključena krajem prošle godine.

Iz Elektrosevera su za RSE ranije naveli da korisnici koji ne plate prvi predračun i ne potpišu ugovor automatski postaju korisnici KESCO (Kosovska kompanija za snabdevanje električnom energijom). Kasnije su, međutim, saopštili da imaju zakonsko pravo da obustave isporuku struje onima bez ugovora ili onima koji ne omoguće pristup brojilima.

Iz KESCO-a nisu odgovorili na upit RSE da li imaju potrošače u opštinama na severu Kosova.

Vesna Premović iz Leposavića navodi da je u obrazloženju za isključenje struje Elektrosever upravo naveo da nije mogao da pristupi brojilu, što ona oštro demantuje.

'Mislili smo da će Srbija plaćati'

Goran Milenković kaže i da se ranije nije insistiralo na redovnom plaćanju računa za električnu energiju, zbog čega su građani stekli utisak da će troškove pokrivati država Srbija.

"Narod je imao utisak da država Srbija refundira naše troškove. Imali smo informacije da su računi pokriveni do kraja 2025.", navodi on.

Fiktivne kompanije Elektroprivrede na Kosovu Tri preduzeća u vlasništvu državne Elektroprivrede Srbije (EPS) - Termoelektrana Kosovo, Površinski kopovi Kosovo i Elektrokosmet - čije je sedište upisano na Kosovu, dužna su više od pola milijarde evra, pokazalo je istraživanje Radija Slobodna Evropa iz decembra prošle godine. Ove firme, sa fiktivnim adresama na Kosovu, nastavljaju sa radom i 25 godina nakon što je Srbija izgubila kontrolu nad imovinom i poslovanjem kosovskog elektroenergetskog sistema. Proizvodnja struje je u rukama kosovskih kompanija, a ove tri srpske firme, sa više od 3.100 zaposlenih, posluju iz Beograda. Prema podacima Agencije za privredne registre Srbije (APR), ukupni minus ova tri javna preduzeća veći je od 580 miliona evra.

Milenković dodaje i da u radu Elektrosevera vidi brojne nepravilnosti.

"Bili su u obavezi da zamene brojila i naprave ugovore, a počeli su sa naglim isključenjima i doveli građane u dužničko ropstvo. Dugovanja su sada po nekoliko hiljada evra", podvlači on.

Ističe da je spreman i na sudski postupak, jer ne želi da plaća struju koju nije potrošio.

"Račun za februar bio je 150 evra, a ne grejemo se na struju", kaže on.

Premović tvrdi i da su računi za uplatu drugačiji od potrošača do potrošača, te da "niko ne zna gde novac ide". Njen račun za mart iznosi oko 160 evra, što, kako kaže, nije realno.

Vesna Premović pak tvrdi kako građani severa novac za struju uplaćuju na različite žiro račune i da "niko ne zna kome novac ide".

Račun za mart mesec joj je oko 160 evra, te napominje da to nikako ne može biti realno stanje imajući u vidu da se greje na drva i koristi monofaznu struju.

Šta kažu iz Elektrosevera?

Radio Slobodna Evropa se obratio Elektroseveru sa upitom da prokomentariše ove optužbe građana sa severa Kosova, ali odgovor nije stigao.

Ni iz Regulatornog ureda za energetiku nisu odgovorili na upit RSE koliko potrošača ima Elektrosever i koliko tačno građana ne plaća račune u opštinama sa srpskom većinom na severu Kosova.

Inače, Kosovski operator za prenos i tržište električne energije – KOSTT, je na osnovu Mape puta za sprovođenje energetskih sporazuma između Prištine i Beograda ranije obezbedio pristup trafostanici Valač, koja obezbeđuje veći deo električne energije za građane na severu Kosova. Iz nje se strujom snabdeva i hidroelektrana na jezeru Gazivode.

Uloga Valača je da obezbedi pouzdano snabdevanje električnom energijom strana koje su povezane sa ovom trafostanicom u okviru prenosnog sistema Kosova.