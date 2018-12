Druga prvostepena presuda Darku Šariću i članovima njegove grupe optuženima za šverc gotovo šest tona kokaina iz Latinske Amerike u Evropu trebalo bi da bude izrečena u ponedeljak pred Posebnim odeljenjem Višeg suda u Beogradu.

Prvu prvostepenu presudu, kojom je Šarić bio osuđen na 20 godina zatvora a ostali na višegodišnje zatvorske kazne, ukinuo je Apelacioni sud i naložio ponavljanje suđenja. Ponovljeno suđenje obeležila su česta odlaganja ročišta i promena članova sudskog veća.

Pre mesec dana, u završnoj reči na suđenju za međunarodni šverc 5,7 tona kokaina, Darko Šarić je rekao da protiv njega nema dokaza, a da su svedoci saradnici lagali.

„Nemam od čega da se branim jer me ništa nije pitao. Pitam ga: ’Čoveče, za šta me optužuješ?’ On ne zna“, rekao je Šarić govoreći o tužiocu.

Tužilaštvo za organizovani kriminal zatražilo je od suda za Šarića kao organizatora kriminalne grupe maksimalnu zakonom predviđenu kaznu zatvora. Za trojicu svedoka saradnika tužilaštvo je predložilo kazne manje od godinu dana, dok je za ostalog 21 optuženog predložilo maksimalne kazne za krivična dela "udruživanje radi vršenja krivičnih dela" i "neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga".

Šariću kao organizatoru grupe preti kazna zatvora od 30 do 40 godina, a njegovim saradnicima od 10 do 20 godina.

Tužilac Saša Ivanić je u završnoj reči rekao da je tokom postupka dokazano da je kriminalna grupa organizovana 2006. godine i da je za cilj imala zaradu od šverca droge, kao i ubacivanje tako zarađenog novca u legalne finansijske tokove.

"Smatramo da je tokom suđenja dokazano da su organizatori kriminalne grupe bili Darko Šarić, Goran Soković, Željko Vujanović i pokojni Dragan Dudić Fric. Oni nisu imali kontakt sa kokainom, već su organizovali ostale pripadnike koji su imali zadatak da nabavljaju, transportuju i skladište kokain", naveo je Ivanić.

Na drugoj strani, advokati Darka Šarića trvde da nema dokaza da je on organizovao kriminalnu grupu koja je krijumčarila kokain prekookeanskim brodovima iz Urugavaja, Brazila i Argentine u zapadnu Evropu tokom 2008. i 2009. godine.

Zahtev sudu da oslobodi Šarića, njegov branilac, advokat Dejan Lazarević obrazložio je tvrdnjom da "tužilaštvo nema ni milimetar dokaza protiv Šarića".

Ponovljeno suđenje Darku Šariću i saradnicima počelo je u septembru 2016. godine, nakon što je Apelacioni sud poništio prvostepenu presudu Specijalnog suda zbog "bitne povrede odredaba krivičnog postupka". Tom presudom, iz jula 2015. godine, Šarić je bio osuđen na 20 godina zatvora, a članovi njegove grupe na različite zatvorske kazne, od višemesečnih do višegodišnjih. Trojica optuženih su postali svedoci saradnici, a devetorica su potpisali sporazum o priznanju krivice.

„Na ponovljenom suđenju nismo čuli ništa novo u odnosu na ono pre prve presude“, kaže za RSE Bojana Jovanović, novinarka Mreže za istraživanje kriminala i korupcije (KRIK).

„Tužilac je ostao pri svim svojim dokazima. Ključni su tu prisluškivani telefonski razgovori i izjave svedoka saradnika. Sa druge strane, odbrana je tvrdila da ne postoji to krivično delo, navodili su da prisluškivani telefonski razgovori nisu zakonito snimani i pokušali su da diskredituju najbitnijeg svedoka saradnika Nebojšu Joksovića zbog toga što je on jedini koji je otvoreno govorio o tome da je Darko Šarić bio organizator i da je bio uključen u međunarodni šverc kokaina. Nisam sigurna da su u tome uspeli do kraja s obzirom da je Joksović ostao pri svom iskazu“, navodi Jovanović.

Ponovljeno suđenje Šarićevoj grupi najviše su obeležila odlaganja ročišta.

„Tako da smo mi tokom 2017. godine primetili da je bilo više odloženih suđenja nego onih koja su se održala“, kaže Jovanović.

Ona objašanjava da su najčešći razlozi za odlaganje suđenja bili nedolazak advokata ili izostanak zbog bolesti ili drugih razloga.

„Ali u nekim situacijama smo primetili da predsednik sudskog veća nije možda reagovao najbolje i da je dozvoljavao da se suđenja odlože kako bi mogla da se održi parnica, koja je mnogo manje značajna u odnosu na jedan ovakakv krivični postupak. I to parnica u kojoj je prvooptuženi Darko Šarić tužio svedoka saradnika. Imali smo i situacije u kojima su advokati imali punomoćja za zastupanje određenih ljudi, ali su odbijali da ih zastupaju, pa je dolazilo do odlaganja“, kaže Jovanović.

Tužilaštvo je navodilo da je reč o namernim opstrukcijama kako bi Šarić bio pušten iz pritvora, a advokati odbrane da je kriv tužilac koji podnosi, kako su navodili, besmislene dokazne predloge koje sud usvaja.

Interesantno je i to što je došlo do promene celog sudskog veća, napominje novinarka Bojana Jovanović.

„U odnosu na veće koje je donelo osuđujuću presudu 2015. godine sada je ostao samo predsednik sudskog veća Siniša Petrović dok je drugo dvoje sudija promenjeno. Tako da deluje poprilično neozbiljno da u jednom tako komplikovanom postupku, gde ima 36 optuženih, da se sudije menjaju, jer je novim sudijama potrebno i vreme da se upoznaju sa svim dokazima, sa celim postupkom“, ocenjuje Jovanović.

Darko Šarić se nalazi u pritvoru od kada se predao srpskim vlastima 18. marta 2014. godine, pre čega je četiri godine bio u bekstvu.

„Naši operativci locirali su njegovo kretanje na teritoriji nekoliko zemalja Latinske Amerike, i kada je akcija hapšenja postala izvesna i kada je toga postao svestan i sam begunac, Ministarstvo pravde i državne uprave dobilo je zahtev za kontaktom od strane branioca Darka Šarića. Na osnovu tih kontakata da bi se izbegle žrtve ponuđena je njegova bezuslovna predaja organima Republike Srbije“, rekao je tadašnji ministar pravde Nikola Selaković.



Sam Šarić je na suđenju izjavio da se predao zbog promene političke klime u Srbiji osećajući da može da ima pošteno suđenje. „Ovo je fer suđenje sada, nije Darko neprijatelj više“, rekao je navodeći da se pre predaje krio u Dominikanskoj Republici i da je bilo više pokušaja iz Srbije da se pregovara s njim, ali da je sve ponude odbio.

„Nudili su mi da svedočim protiv (funkcionera) Crne Gore, kasnije je bilo ponuda za (Ivicu) Dačića, a na kraju da potpišem deset godina“, rekao je Šarić i naveo da mu „nije palo na pamet da prihvati“, piše KRIK.

U aprilu 2016. godine, u intervjuu za KRIK, tadašnji premijer Srbije Aleksandar Vučić negirao je da je sa Šarićem bilo pregovora o visini kazne.

„A kako mislite da je to moguće, to je druga šuplja priča koju sam slušao. Kako mislite – ti dođi, pa ćeš da imaš 5, 8 i 10 godina? Kako mislite da vi kažete sudijama, imate troje sudija i tužioce, da pet ili deset ljudi kaže - namestite da to bude. Pa, to je nemoguće“, rekao je tada Vučić.

Javnost i dalje ne zna zbog čega se Darko Šarić predao 2014. godine, podseća novinarka KRIK-a Bojana Jovanović navodeći da nisu poznati detalji tih pregovora, kako su oni tekli, ko je sve učestvovao u njima.

„Mogli smo samo da čujemo ono što je Šarić pričao na suđenju gde je rekao da je bio ucenjivan, da je bilo više pregovora, da su hteli da ga nagovore da optuži Crnu Goru, verovatno misleći na neke predstavnike vlasti dole, ali nije pominjao nikakva imena. Ali nemamo objašnjenje kako je došlo do njegove predaje, da li je napravljen neki dogovor ili nije. Da, Aleksandar Vučić je to negirao u intervjuu za KRIK, ali opet nije obrazložio niti izneo bilo kakve detalje“, kaže Jovanović.

U Specijalnom sudu u Beogradu Šariću se u posebnom postupku sudi zbog optužbi za pranje para u Srbiji ubacivanjem novca stečenog krijumčarenjem kokaina u legalne tokove. U tom procesu se Šarić i još 17 okrivljenih terete za pranje oko 22 miliona evra.