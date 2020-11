Profesor Spitzer: Nema dokaza koji bi podržali tvrdnje o izbornoj krađi u SAD

Četiri dana od kada su Amerikanci izašli na predsjedničke izbore, pobjednik još nije poznat. Da li će to biti aktuelni predsjednik Donald Trump, republikanski kandidat ili bivši potpredsjednik, demokratski kandidat Joe Biden zavisi od par ključnih država u kojima još uvijek nisu objavljeni preliminarni rezultati.

Dok se brojanje glasačkih listića nastavilo prijeteći samoproglašenoj pobjedi Donalda Trumpa u žestokoj i podijeljenoj utrci, sadašnji predsjednik je, ne pružajući dokaze, u govoru 5. novembra izjavio da mu je pobjedu ukrala "prevara američkog naroda" koju je osmislila "korumpirana demokratska mašina" potpomognuta onim što je nazvao "miješanjem u istorijske izbora od strane velikog novca, velikih medija i velikih tehnoloških kompanija."

“U posljednjih 100 godina ne postoji presedan za takve vrste optužbi koje iznosi predsjednik Donald Trump” kaže za Radio Slobodna Evropa (RSE) Robert Spitzer, profesor političkih nauka na državnom američkom Univerzitetu New York, za servis RSE na engleskom jeziku.

“I kao što su mnogi ljudi istakli, jednostavno nema dokaza koji bi podržali tvrdnje predsjednika Trumpa o prevari, o krađi izbora, o tome da je on pobijedio na izborima u izbornoj noći i da je to nekako mu oduzeto”, kaže Spitzer.

On također dodaje da ne vjeruje da bi Donald Trump, ukoliko izgubi, odbio da ode iz Bijele kuće, no da za njega ni to ne bi predstavljao veliki problem koliko tranzicija moći između stare i nove administracije.

Spitzer, autor 15 knjiga koje se bave pitanjem predsjedništva, politike i konstitucionalizma, kontrole naoružanja također pojašnjava koji su to glasači na ovim izborima glasali za Trumpa, a koji za Bidena.

‘Ključne izborne jedinice glasale za Bidena’

RSE: Da li ste iznenađeni koliko su uski ovi predsjednički izbori?

Spitzer: Da i ne. U suštini nisam iznenađen, jer se, naročito u sedmici prije izbornog dana, mnogo raspravljalo o vjerovatnoći da rezultati izbora neće biti poznati u izbornoj noći, da će to potrajati nekoliko dana. I jedan vrlo važan razlog za to je veliki broj glasačkih listića koje su Amerikanci poslali uglavnom zbog pandemije COVID-19, ali i zato što je mnogima prikladnije glasati poštom - ne moraju ići na lično biračko mjesto, a u ovoj izbornoj godini 60 posto svih glasova u cijeloj zemlji poslano je poštom i to je ubjedljivo najveći broj koji je ikada na nacionalnim izborima.

Dakle, samo iz tog razloga izborni odbori i dalje pokušavaju da se pripreme za rukovanje masovnim protokom glasova koji su stigli putem pošte, i bilo je očekivano da će potrajati nekoliko dana. Takođe se očekivalo da će to biti izbori malih razlika.

Druga strana medalje jeste da su nacionalni izbori ispali malo bliži no što su ankete predviđale, tako da pomaže da se objasni zašto traje duže i zbog čega su lokalni izborni odbori posebno pažljivi sa brojanjem.

Stvarno su imali mnogo obzira oko ovog procesa.

Dakle, u suštini nije veliko iznenađenje. Do vikenda (7.-8. novembra) trebalo bi biti poznato ko je, ko će imati potreban broj elektorskih glasova da bude izabran, ali tada će krenuti postupak ovjere i provjere te mogući izazovi, pa će to trajati barem nekoliko sedmica.

RSE: Nekoliko sedmica? Znači, mislite do kraja novembra?

Spitzer: Da, do kraja novembra, u smislu zvaničnog potvrđivanja rezultata u državama.

Joe Biden izgleda da ima malu prednost Ako on postane predviđeni pobjednik izbora, recite nam o glasačima koji su ga podržali - da li su to žene, Afroamerikanci, urbani glasači - ko je glasao za Bidena i zašto?

Spitzer: Nekoliko ključnih izbornih jedinica glasalo je za Bidena. Pored onih koji su glasali za demokratu 2016. godine, centralna snaga Demokratske stranke danas je u većim gradovima, oni imaju više etničkih glasača, mladih ljudi, visokoobrazovanih, ljudi različitog etničkog porijekla, i to se pokazalo tačnim i ovog puta.

Pored toga, Biden je napravio značajan prodor u prigradska područja među ženskim glasačima, generalno naročito među prigradskim glasačima. Jedno područje u kojem mislim da je pretrpio štetu jeste među mladim studentima, djelimično zbog toga što koledži i univerziteti širom zemlje rade u uslovima pandemije i ograničenja, tako da tipična mobilizacija studenata da glasaju koja se dešava na kampusima širom nacije ove godine, donekle, nije obavljena na način, na koji je to rađeno ranijih izbora.

Mislim da je to malo naštetilo u gradovima u kojima se nalaze koledži, ali uglavnom, to je bila tradicionalna demokratska izborna jedinica koja je donekle porasla, naročito u predgrađima i područjima u kojima je predsjednik Trump bolje prošao prije četiri godine.

Trump osvojio više glasova nego 2016.

RSE: Slično sa predsjednikom Trumpom, uprkos kritikama sa kojima se suočio zbog toga kako je rukovodio pandemijom COVID-19, izgleda da je njegova podrška prilično čvrsta, čak i porasla u nekim dijelovima poput Floride?

Spitzer: Ako pogledate ukupne glasove, Donald Trump je osvojio više glasova ove godine nego prije četiri godine, ali naravno, ukupna izlaznost je bila također veća, i Biden ima više direktnih glasova, ali postoje mjesta u kojima je Trump bolje prošao. Rekao bih da je najvažnije to što je bolje prošao, u odnosu na prošle izbore, sa latinoameričkom populacijom, naročito na Floridi.

Postoji jedan veliki okrug u Majamiju, na Floridi, koji se zove Miami Dade okrug, ogromno stambeno područje, i mislim da je Trump osvojio 200.000 glasova samo u tom okrugu, u odnosu na 2016, i veliki broj tih glasova došao je od Latino populacije, naročito kubanskog porijekla. Jer ljudi kubanskog porijekla koji žive u SAD imaju sklonost da budu više konzervativni politički, i mislim da je ta snaga uvećana za Trumpa.

Sa druge strane, ako pogledate državu kao što je Arizona, koja također ima značajnu Latino populaciju, ali više meksičko-američku i iz drugih država Južne Amerike, oni su mnogo snažnije podržali Joe Bidena.

Tako da među Latino populacijom u Sjedinjenim Državama postoji značajna podijeljenost. Ali za Trumpa, to je bilo jedno od ključnih područja u kojem je dobio prednost, i prošao je malo bolje u područjima u kojima je jači, naročito među više ruralnim područjima i starijim bijelcima.

RSE: U nastojanju da razumijemo Trumpove pristalice, jednu stvar koju smo čuli jste da uprkos svim nemirima na međunarodnoj sceni, ima Amerikanaca kojima se sviđa ideja da ne budu upleteni u sukobe koji se dešavaju u inostranstvu i da budu sve više zapetljani u saveze i obaveze. Koliko je to osnova motivacije za Trumpovog glasača?

Spitzer: Mislim da je pitanje manje uključenosti Amerike u svijet ima veliki odjek kod mnogih u Sjedinjenim Državama. Amerika je tradicionalno veoma izolacionistička zemlja. Zaista jesmo, barem izvan vlastite hemisfere i kroz američku historiju, skloni tome da ne želimo previše da se uključujemo u svjetska pitanja.

I to je bila istina sve do Drugog svjetskog rata. Predsjednik Franklin Roosevelt želio je da se Sjedinjene Države uključe u Drugi svjetski rat, ali američka javnost nije zaista bila za to, i mnogi su se u Kongresu opirali toj ideji. I tek je napad na Pearl Harbor u decembru 1941. odveo Ameriku u rat, trebao je napad na Sjedinjene Države.

I to je jedan pokazatelj koliko su snažni izolacionistički osjećaji bili u SAD-u za vrijeme Drugog svjetskog rata. Zasigurno smo svjetski igrač, ali mislim da su Amerikanci umorni od međunarodnih zapleta i ovo je donekle dvostranačko pitanje. I sigurno ima neko u Demokratskoj stranci ko ne želi vidjeti američku vojsku toliko uključenu u druge nacije. I to je jedno pitanje ovdje gdje mislim da je Trump funkcionirao na način sa kojim se slažu mnogi Amerikanci.

Bez dokaza za tvrdnje o krađi

RSE: Čuli smo u četvrtak predsjednika Trumpa kako tvrdi da su izbori ukradeni. Koji je historijski presedan za takav komentar? Da li je u prošlosti bilo drugih predsjednika ili predsjedničkih kandidata koji su tvrdili da se dešava prevara na američkim izborima?

Spitzer: Ako se vratite u 19. stoljeće, to je bilo vrijeme kada je Amerika još uvijek bila nacija u razvoju, gdje smo u mnogim područjima bili polu-nezakonska nacija, i kao nacija u razvoju, bilo je slučajeva, zapravo vodile su se bitke između frakcija suparničkih stranaka i sigurno je bilo navoda o prevarama i krađi glasova i drugim stvarima u nekim ključnim izborima u 19. stoljeću. Ponajviše, ja bih rekao na izborima 1876. godine.

Ali u 20. stoljeću, naročito u posljednjih 100 godina, ne postoji presedan za takve vrste optužbi koje iznosi predsjednik Trump. I kao što su mnogi ljudi istakli, jednostavno nema dokaza koji bi podržali tvrdnje predsjednika Trumpa o prevari, o krađi izbora, o tome da je on pobijedio na izborima u izbornoj noći i da je to nekako mu oduzeto.

Naknadno brojanje glasova koje se dešava širom zemlje bilo je mirno, pošteno i naravno podložno dvostranačkom promatranju, jer obje političke stranke imaju pravo na predstavnike tokom brojanja glasova.

Zapravo, ako pogledate kako su održani izbori u utorak u ovoj zemlji, to je bio jedan od najobzirnijih, mirnih procesa koje smo vidjeli na nacionalnom nivou zadnjih godina. Naknadno brojanje glasova koje se dešava širom zemlje je također bilo obzirno, mirno, pošteno i naravno podložno je dvostranačko promatranju, jer obje političke stranke imaju pravo na predstavnike tokom brojanja glasova. Prema tome, za mene, postupak prebrojavanja glasova je bilo apsolutno obziran.

I konačno, spomenuo sam da je 60 posto svih glasova poslano poštom, i takvo glasanje je veoma, veoma sigurno. Ne možete hakirati glasački listić koji ste poslali američkom poštom, i imate papirne dokaze o listiću u slučaju da se morate vratiti i ponovo ih brojati. Mislim da smo imali zaista sjajan proces, rekao bih, i komentari predsjednika Trumpa se uopće ne podudaraju sa onim što se dogodilo.

RSE: Čak i ako Trump nema dokaze o prevari ili ne predstavi dokaze o prevari, koliko će parnični postupak ometati proces koji je pred nama?

Spitzer: Bilo koji predsjednik Sjedinjenih Država ima veliko moralno uvjerenje i sposobnost da privuče pažnju miliona, da potakne ljude na razmišljanje, čak i nepopularni predsjednik. I predsjednik Trump zasigurno je i dalje popularan među svojom bazom.



Dakle, kada iznosi divlje neutemeljene tvrdnje, te tvrdnje ozbiljno shvate milioni ljudi. I baš kao što smo vidjeli - srećom nije bilo stvarnih slučajeva nasilja - ali postoji pregršt slučajeva ljudi koji su uhvaćeni sa oružjem, sa oružjem koje je bilo dio nasilja na određenim lokacijama, uključujući u Philadelphiji gdje je muškarac uhapšen dok je tamo išao sa oružjem.

RSE: Koja je vjerovatnoća da će tim predsjednika Trumpa voditi sporove i pravne izazove sve do Vrhovnog suda?

Spitzer: Bilo je otprilike 200 pravnih izazova koje su širom zemlje pokrenuli razni ljudi povezani sa predsjednikom Trumpom. Ja mislim da su ove tužbe neozbiljne. Najbolje što je ponuđeno kao dokaz nepravilnosti su incidenti koji su toliko sićušni i nejasni da je mala vjerovatnoća da su vrijedni procesa. Ako ljudi žele da ih dovedu do suda, onda neka pokušaju.

Sudije su već odbacile neke od ovih slučajeva, ali ovo je primjer Trumpove taktike i tehnike na djelu, jer tokom cijele njegove karijere kao poduzetnik, decenijama prije no što je postao predsjednik, Trump se u svojim parnicama plodno oslanjao na parnice.

Tužio bi ljude, raskidao bi ugovore čija obećanja nije ispunio, plaćanja ili druge stvari, a onda bi se odlučio na tužbu. Ili bi ljudi njega tužili, a on bi onda njih tužio, i to bi ponavljao da bi iscrpio ljude i onda bi ili postigao kompromis ili na kraju imao odbačen slučaj.

I on je usvojio istu taktiku, kao što je jasno naznačio da će to učiniti prije izbornog dana.

Dakle, to je dio njegovih trikova, ako želite, koje je on koristio u prošlosti, a moguće je da u ovoj cijeloj grupi čudnih bizarnih i uglavnom neutemeljenih tužbi negdje postoji slučaj koji bi mogao stići do saveznih sudova, jer imajte na umu da je prema našem zakonu država upravlja ovim federalnim izborima.

Dakle, u suštini oni se dešavaju u skladu sa državnim zakonima, dakle državnim sudovima, i slučaj bi mogao preći na savezne sudove i mogao bi doći do Vrhovnog suda.

Ali iskreno, stvarno mislim da sudije ne žele biti u položaju da se odjednom suočavaju sa pitanjem koje bi moglo rezultirati petljanjem u ishod trke i ishodom volje naroda. Tako da mislim da je vjerovatnoća za to prilično mala, ali ne bih rekao da je nula.

RSE: Predsjednik Trump je nagovijestio da nema namjeru da prizna poraz. Šta se događa ako predsjednik jednostavno odbija da odstupi. Da li postoji ikakav presedan za to i šta bi se dogodilo?

Spitzer: Ne postoji presedan za predsjednika koji odbija da odstupi. Pretpostavka je da će, ako se izbori i rezultati saberu i budu potvrđeni od strane država, biti izazova, ali postoje i neki rokovi.

Jedan je početkom decembra, kada će države i zakonodavni organi države ratificirati glasove elektorskog koledža i oni će biti poslani u glavni grad države u Washingtonu, gdje će početkom januara biti prebrojani ispred oba doma Kongresa, pod pretpostavkom da se taj proces dogodi - a Ustav nalaže da se to dogodi do 20. januara u podne, novi predsjednik, pretpostavlja se Joe Biden, položit će polaganje zakletve pred glavnim sudijom Vrhovnog suda. Mislim, ne vjerujem da Donald Trump nekako ostaje u Bijeloj kući. To bi bilo previše neugodno i zastrašujuće, čak i za njega.

Ali ako bude postojala takva vrsta tehničkog zastoja, moguće je da bi savezne policijske snage mogle igrati ulogu. Ili da je vjerovatnije da će policija Distrikta Kolumbia biti pozvana kako bi osigurala da su prostorije Bijele kuće ispražnjene kako bi bile dostupne novom stanaru.

Glavno pitanje je tranzicija između stare i nove administracije. Posljednjih decenija ti prelazi su bili prilično glatki. Moja glavna briga nije da Donald Trump neće napustiti Bijelu kuću ili odustati od predsjedništva, već da neće biti odgovarajuće tranzicije, što znači da će nova administracija morati popraviti političku, administrativnu ili bilo koju štetu koja je načinjena u tranziciji ka novoj administraciji.



RSE: Čini se da je nacija toliko podijeljena, kakav je vaš osjećaj i koliko ste zabrinuti zbog mogućeg nasilja ili nemira u narednim sedmicama ili mjesecima?

Spitzer: Postoji teoretska mogućnost za nasilje, za nemir. Naravno, ovisi na kojoj osnovi će se to dogoditi. Ako su to ljudi koji su Trumpove pristalice, jednostavno vam se ne sviđa činjenica da je Trump izgubio izbore i Trump insistira da nije izgubio, vjerojatno će biti nekakvih demonstracija. Ali iskreno mislim da to nije stvar koja bi se desila na bilo koji način u cijeloj zemlji.

I mislim da su Amerikanci u osnovi, uprkos svim pričama i unatoč velikom broju Amerikanaca koji posjeduju oružje, mislim da su Amerikanci zaista mirni ljudi i da su navikli na miran prijenos moći čak i na kontroverznim ili uskim izborima kao što je to bilo 2000. godine i zaista mislim da je mogućnost za bilo kakvo stvarno nasilje izuzetno mala.

Nije bez mogućnosti, sve zavisi o pojedinostima koje će se dogoditi u narednim sedmicama. Ali prilično sam uvjeren da će u narednih nekoliko mjeseci stvari funkcionisati na pravilan način.