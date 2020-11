Američki predsednički izbori od Georgea Washingtona do Donalda Trumpa

Istoričar Rej Rafael (Ray Raphael), autor knjige: “Gospodine predsedniče: Kako i zašto su osnivači (SAD) stvorili šefa izvršne vlasti” (Mr. President: How and Why the Founders Created a Chief Executive), kazao je za “Vošington post” (The Washington Post) da su se Džejms Medison (James Madison), jedan od autora “Povelje o pravima” (the Bill of Rights) odnosno prvih deset ustavnih amandmana, zatim Bendžamin Frenklin (Benjamin Franklin), i Džordž Mejson (George Mason) – zalagali za formiranje izvršnog saveta sa možda tri člana.