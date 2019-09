Prevodi koji nemaju cijenu

Jedna lijepa priča o pomaganju u spasavanju tuđih života već pet godina ujedinjuje region. Sve je počelo u Novom Sadu, a danas prevodioci, ljekari, studenti okupljeni u grupi Prevodilačko srce iz gotovo svih bivših jugoslovenskih zemalja pomažu u prevođenju medicinske dokumentacije za liječenje osoba u zemlji ili inostranstvu. Rade to potpuno besplatno.

"Novi upit - osam fizičkih strana na njemački. Rok - najkraći mogući - tako je navedeno. Da li bi neko nešto mogao od tog materijala da uzme?", jedna je od najnovijih objava na Facebook stranici Grupe Prevodilačko srce, a ispod u komentarima se javljaju ljudi, koji žele dobrovoljno besplatno da prevedu tekst.

Neko se nudi za stranicu, neko za dvije. Važno je da svaki medicinski dokument bude preveden, kako bi se što prije pomoglo pacijentima.

I u Bosni i Hercegovini ima ljudi koji pomažu drugima u nevolji kroz grupu Prevodilačko srce. Ima ih u Banjaluci, Sarajevu, Tuzli i Doboju.

'Svaki pacijent je bitan'

"Imamo veliki broj prevodilaca. Od njih nekih 500, 70 je redovno aktivno. Ima prevodioca iz cijele bivše Jugoslavije. Ima ih čak i iz dijaspore. Uglavnom sve to funkcioniše online putem. Slučajno sam saznala, na Facebook-u sam vidjela ovo Udruženje i kad god sam u prilici i ako treba, prevodim potrebnu dokumentaciju. I puno mi znači, moram ovako reći, to je jedno neprocjenjivo iskustvo", priča za Radio Slobodna Evropa (RSE) profesorka njemačkog jezika Sabira Mehinović iz Doboj Istoka.

Sabira je u radu grupe od aprila 2017. godine.

U Doboj Istoku posljednjih godinu dana besplatnim prevođenjem medicinske dokumentacije za liječenje u inostranstvu bavi se i Armin Suvalić. Ovaj magistar engleskog jezika i književnosti kaže da mu je drago da može da spoji posao koji voli i sa tim da pomaže ugroženim ljudima.

"Kad god sam u prilici i kad mi moje lično vrijeme dozvoljava na raspolaganju sam. Naravno uvijek gledam kakav je period isporuke, odnosno, koliko je bitan taj prijevod. A što se tiče slučajeva, znači svaki slučaj je poseban. Pogotovo je to specifično kada se radi o maloj djeci, o bebama. Znači svaki pacijent je jako bitan, tako da drago mi je što mogu da lično doprinesem nekome ako može da se izliječi ili da barem, što kažu, olakšaju se te nedaće sa kojima se osoba bori. Drago mi je biti članom ove velike porodice naše ovog područja", priča Armin Suvalić.

Armin pojašnjava i da se osobe kojima je potreban prevod prvo obraćaju grupi, a ne direktno prevodiocima.

"Zatim članovi, administratori grupe prosljeđuju svima nama te upite. Naravno ko je u mogućnosti, to preuzima i nakon što se završi prijevod, onda lično dostavlja do pacijenta, odnosno u kopiji sa članovima Udruženja. Pacijenti su uglavnom vrlo, vrlo zahvalni na tim prijevodima", kaže Armin Suvalić.

Cijena koja se ne mjeri novcem

Pomoć u prevođenju mnogo znači, jer prosječna cijena prevođenja jedne stranice medicinskog dokumenta ponekada košta i više od 30 maraka (15 evra). Kako je nekad potrebno prevesti i desetine stranica teksta, lako je izračunati koliku to uštedu donese. Radi se o nimalo lakom poslu. Teško je i profesionalno, jer medicinski nalazi nisu nimalo laki za prevođenje. Teško je nekada i emotivno čitati materijal koji se prevodi, navodi Sabira.

"Svaka dijagnoza je teška. Uglavnom nisu to standardne dijagnoze, nisu to prehlade ili ne znam ni ja šta u pitanju, ali najviše me pogodi kada budu dječiji nalazi. To mi nekako najteže pada. Teško je i zahtjevno, jer evo ja prva nisam iz te branše, nisam iz medicinske struke. Profesor sam jezika. I onda zaista bude zahtjevnih stvari. To su sve ozbiljne dijagnoze i ne može se to tek tako olako ni uzeti. Ali uvijek ima članova grupe, među njima ima i medicinskih radnika i kolega kojima se možemo obratiti za pomoć", kaže Sabira.

Pokretač ove regionalne priče je profesorka italijanskog jezika i književnosti, stalni sudski prevodilac za italijanski i novinarka Olgica Andrić iz Novog Sada.

Na facebook stranici grupe Prevodilačko srce ispisane su i ove Olgicine riječi:

"U trenucima kada nam je zdravlje u opasnosti, spremni smo da uradimo sve da bismo ga povratili i ne pitamo za cenu. Znajući koliko nevolja već imaju ti ljudi, ne želim i nikada im neću naplatiti taj svoj rad. Neka to bude minimalna pomoć s moje strane. Njima je taj novac više nego potreban za druge stvari poput lekova, putovanja u inostranstvo itd. Zato i insistiram na direktnoj komunikaciji sa tim ljudima, bez posrednika. Da li ova ideja može da donese nešto nama? Zahvalnost ljudi kojima smo odradili prevode ili ćemo tek odraditi, svakako da. To je nešto što se ne meri novcem."

U Bosni i Hercegovini djeluje petnaestak prevodilaca u grupi Prevodilačko srce. U februaru iduće godine Grupa puni šest godina rada, a posljednje dvije godine je registrovano kao neprofitno udruženje građana.