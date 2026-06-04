Predstavnički dom SAD-a odobrio mjeru za okončanje rata u Iranu

Predstavnički dom Sjedinjenih Američkih Država usvojio je rezoluciju o ratnim ovlaštenjima s ciljem ograničavanja vojne kampanje predsjednika Donalda Trumpa protiv Irana, upućujući dvostranačku kritiku administraciji, čak i dok je državni sekretar Marco Rubio insistirao da su američke operacije protiv Teherana završene.

Glasanje 3. juna završilo je sa 215 prema 208 u korist mjere, pri čemu su se četiri republikanca pridružila demokratama sa glasovima.

Rezolucija, koju je predstavio predstavnik Gregory Meeks iz New Yorka, nalaže Trumpu da povuče američke oružane snage iz neprijateljstava s Iranom osim ako Kongres formalno ne objavi rat ili odobri upotrebu vojne sile.

Mjera sada ide u Senat, gdje zastupnici razmatraju zasebnu rezoluciju o ratnim ovlaštenjima. Čak i ako je odobre oba doma, očekuje se da će Trump osporiti napore da se ograniči njegova ovlast, a sama mjera Predstavničkog doma se u velikoj mjeri smatra simboličnom jer nema pravnu snagu.

Rastuće protivljenje Kongresa

Glasanje je označilo najsnažniji dosadašnji ukor Kongresa prema sukobu koji traje više od tri mjeseca i izazvao je zabrinutost zbog njegovih ekonomskih i geopolitičkih posljedica.

Meeks je nakon glasanja tvrdio da vojna kampanja nije uspjela ostvariti svoje deklarisane ciljeve i da je umjesto toga nanijela štetu diplomatskim naporima usmjerenim na rješavanje sporova oko iranskog nuklearnog programa.

"Ako ništa drugo, udaljila je diplomatsko rješenje iranskog nuklearnog programa", rekao je.

Demokrata iz New Yorka također je ukazao na rast cijena goriva i finansijski trošak sukoba, rekavši da Amerikanci plaćaju znatno više za benzin dok snose troškove rata kojem se mnogi protive.

Lideri demokrata u Predstavničkom domu ponovili su te zabrinutosti, tvrdeći da je sukob u suprotnosti s Trumpovim predizbornim obećanjima da će izbjeći strane ratove i smanjiti troškove za američka domaćinstva.

Republikanski lideri, međutim, kažu da vojna kampanja ne predstavlja rat koji zahtijeva odobrenje Kongresa, te su upozorili da bi ograničavanje predsjedničkih ovlasti moglo koristiti iranskom rukovodstvu.

Ipak, protivljenje unutar republikanskih redova je poraslo. Predstavnici Thomas Massie iz Kentuckyja, Brian Fitzpatrick iz Pennsylvanije, Tom Barrett iz Michigana i Warren Davidson iz Ohija suprotstavili su se većini svoje stranke i podržali mjeru.

Rubio brani strategiju administracije

Uoči glasanja u Predstavničkom domu, američki državni sekretar Marco Rubio branio je postupke administracije u vezi sa sukobom tokom svjedočenja pred Odborom za vanjske poslove Predstavničkog doma.

"Više ne provodimo kontinuirane udare unutar Irana kako bismo oslabili njihovu vojsku, jer je ‘Epski bijes’ završen", rekao je Rubio, misleći na američku vojnu kampanju. Dodao je da je Washington postigao svoje ciljeve.

Rubio je također tvrdio da cilj administracije nikada nije bio promjena režima u Teheranu.

"Voljeli bismo vidjeti promjenu u Iranu i da njome upravljaju ljudi, ali to nije bio cilj naše misije", rekao je zastupnicima.

Državni sekretar SAD-a je rekao da su Sjedinjene Države nastojale eliminirati sposobnost Irana da prijeti regionu velikim raketnim i napadima dronovima, što bi, kako je naveo, smanjilo međunarodni pritisak u vezi s nuklearnim ambicijama Teherana.

Rubio je također rekao da će svako ublažavanje američkih sankcija Iranu zavisiti od ustupaka oko nuklearnog programa.

"Neće dobiti nikakvo ublažavanje sankcija bilo koje vrste osim ako se ne riješe obogaćivanja i visoko obogaćenog uranija", rekao je zastupnicima.

Prema Rubiju, razgovori između Washingtona i Teherana i dalje su fokusirani na okvir za buduće pregovore. Rekao je da je Iran pokazao veću spremnost da razgovara o obogaćivanju uranija nego u prethodnim pregovorima, ali da se još nisu obvezali na način da zadovljava američke zahtjeve.

"Prije nekoliko mjeseci odbijali su razgovarati o pitanjima obogaćivanja i visoko obogaćenog uranija", rekao je Rubio. "Mislim da se sada, u nekim dokumentima koji su razmijenjeni, to jasno adresira, ali još uvijek nemamo konačnu potvrdu iz njihovog sistema, zaključno s jutros (3. juna)."

Rubio je dodao da bi Sjedinjene Države razmotrile ukidanje pomorske blokade samo ako Iran obnovi slobodu plovidbe kroz Hormuški moreuz.

Administracija tvrdi da je sukob efektivno završen nakon što je Trump početkom aprila naredio prekid vatre. Bijela kuća je također odbacila rezoluciju Predstavničkog doma kao neustavan pokušaj ograničavanja izvršne vlasti, navodeći da trenutno nema aktivnih neprijateljstava iz kojih bi američke snage morale biti povučene.

Senat još nije zakazao konačno glasanje o mjeri o ratnim ovlaštenjima.