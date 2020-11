'Apostolska' vlada mandatara Krivokapića

Predlozi mandatara Zdravka Krivokapića za pojedina ministarstva u budućoj Vladi Crne Gore vodiće radikalizaciji, dodatnom produbljivanju podjela i štitiće interese isključivo Srpske pravoslavne crkve (SPC), ocjenjuje politički analitičar Zlatko Vujović za Radio Slobodna Evropa (RSE).



Krivokapić je u četvrtak 5. novembra predstavio kadrovska rješenja za sastav nove Vlade u kojoj je 12, relativno nepoznatih kandidata za ministre. Na osnovu njihovih kraćih biografija dostavljenih medijima, riječ uglavnom o mlađim, visokoobrazovanim osobama, pravoslavne vjeroispovijesti.



Osim samog mandatara koji je na čelo pobjedničke koalicije Za budućnost Crne Gore došao na predlog Mitropolije SPC, što su više puta saopštili predstavnici Demokratskog fronta (DF), vodeće patije te koalicije, među kandidatima za ministre je više imena bliskih SPC, što je izazvalo brojne reakcije i u drugi plan bacilo program buduće vlade.

Naime, za ministarku zdravlja predložena je načelnica Pulmološke klinike Kliničkog centra Crne Gore Jelena Borovinić, koja je liječila mitropolita Amfilohija i čijoj je sahrani prisustvovala, ne poštujući epidemiološke mjere.

Na listi je i Vladimir Leposavić, član pravnog tima Mitropolije koji je predložen za ministra pravde i manjinskih ljudskih prava, dok je za Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma predložen Ratko Mitrović, profesor Arhitektonskog fakulteta i jedan od graditelja Hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici. Njegov lik je oslikan na jednoj od fresaka Hrama.



Protiv rješenja mandatara Krivokapića za spajanje resora nauke, prosvjete, kulture i sporta, kao i zbog predloga da to mjesto pokriva Vesna Bratić pokrenuta je peticija koju je za manje od 24 sata potpisalo više od 2.500 građana.



Analitičar Zlatko Vujović ocjenjuje da su za neka ministarstva predložena imena „vojnika“ SPC i kao primjer navodi predloženu profesoricu Vesnu Bratić.



„To je osoba koja, na bazi prethodnih izjava ukazuje gdje će sve ići a to je, kao prvo, uvođenje predmeta vjeronauka. Nakon toga i kampanja za identitetsku promjenu crnogorske većine. Dakle, to je nešto što je jasno postavila SPC“, navodi Vujović.



Bratićka je povodom smrti mitropolita Amfilohija izjavila za Radio Svetigoru da smo njegovom „smrću svi postali siročići“, uporedivši ga sa Mojsijem. Slične orijentacije je i kandidat za Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Milojko Spajić koji je kroz crkvene litije, kako je izjavio „vidio svjetlost i nadu koja se vraća u narod“.



Demokratska partija socijalista (DPS), koja je nakon 30 godina vladavine prešla u opoziciju na izborima 30. avgusta, saopštila je da su predloženi kandidati očekivani epilog tokom kojeg je Srpska pravoslavna crkva, sastavljala liste, predlagala nosioce, formirala ideologiju i bila najuticajniji subjekt u opozicionim redovima.



„Apostolska” vlada, u kojoj nema predstavnika nacionalnih manjima ali ni Crnogoraca, u kojoj je zastupljena samo jedna konfesija – srpsko-pravoslavna, u kojoj je krštenica važniji dokument od lične karte i pasoša, biće svojevrstan eksperiment koji svakako neće dugo trajati”, kažu iz DPS-a, aludirajući na raniju izjavu Krivokapića u kojoj je objasnio simboliku 12 ministarstava.



“Vlada će imati 12 ministarstava i to za mene ima simboliku 12 apostola o kojima nas je stalno podučavao naš mitropolit (Amfilohije)", kazao je Krivokapić 3. novembra.



I u opozicionoj Socijaldemokratskoj partiji smatraju da je glavni zadatak predložene Vlade da u punom kapacitetu slijedi agendu SPC, kao i da će preoblikovanje građanske suštine države i njenog sekularnog karaktera, kao i pokušaj sprovođenja identitetskog inženjeringa, biti glavna linija djelovanja.



I za analitičara Zlatka Vujovića je sporna struktura buduće vlade koju će činiti pravoslavci što su, smatra, opasne poruke koje su poslate crnogorskoj i međunarodnoj javnosti.



„Polazi se od premise da su u vladi sve eksperti. Da li to znači da u Crnoj Gori nema nijednog stručnjaka koji nije pravoslavac? Mislim da je mandatar napravio previše faulova a još nije postao premijer“, kaže Vujović.



Predsjednica Centra za istraživačko novinarstvo Milka Tadić Mijović, koja je podržala platformu jedne od tri pobjedničke koalicije „Crno na bijelo“, smatra spornim što u predlogu vlade nema predstavnika manjinskih naroda, kao i to što dominiraju aktivni vjernici SPC.



„To nije dobro jer vlada, bila ekspertska ili ne, treba da reprezentuje sve ključne elemente društva. Osim toga, sporno je što su u vladi samo tri žene, kojih inače nakon ovih izbora ima mnogo manje na značajnim mjestima“, kaže Tadić Mijović za RSE.

Partije vladajućih koalicija narednih dana će se izjasniti o predlogu mandatara.



Podjela resora i personalna rješenja u Vladi postala su problem dogovoru tri koalicije sa mandatarom Zdravkom Krivokapićem, ubrzo nakon izbora. Najviše osporavanja koncepta ekspertske vlade stizala su iz Demokratskog fronta (DF), vodećeg člana koalicije čiji je Krivokapić bio nosilac liste 30. avgusta.



Nakon sastanka 5. novembra na kojem im je predočio koncept nove vlade lideri DF-a izrazili su nezadovoljstvo zbog činjenice da nije ispoštovana volja građana na izborima ali su kazali da će konačni stav o tome dati stranački organi.



Jedino je lider Ujedinjene reformske akcije Dritan Abazović nakon sastanka saopštio da je predloženi koncept blizak principima za koje se URA zalaže. Abazović je potvrdio da mu je mandatar na sastanku ponudio mjesto ministra odbrane, izrazivši skepsu da će se to i realizovati.



Vujović smatra da je teško očekivati uspjeh ove vlade ali da su kandidati koje je on predložio ipak bolji od onih koje su predložili predstavnici koalicija oko DF-a i Demokrata, ali da su daleko od najave da ćemo imati čisto ekspertsku vladu.



I Tadić Mijović smatra da će budućoj vladi biti teško.



„Ne samo zbog dramatičnog momenta u kom preuzimaju upravljanje državom već i jer će im opozicija biti ne samo one partije koje su izgubile izbore već i neki predstavnici vladajuće koalicije a tu mislim prije svega na DF. Oni će imati opoziciju unutar same sebe što je neobično za funkcionisanje parlamentarnog života“, zaključila je Tadić Mijović.



Prema najavi mandatara Krivokapića, buduća vlada počivaće na sedam stubova. Pet se odnosi na rad na polju evropskih integracija –tu je prvi stub zelena ekonomija, drugi digitalna transformacija, treći je regionalna saradnja i povezanost, četvrti unaprjeđenje konkurentnosti. On je, predstavljajući Vladu 5. novembra, rekao da je model pripremljen po uzoru na Holandiju i Finsku, kao primjere dobre prakse.

Crna Gora je Ustavom definisana kao građanska, demokratska, ekološka i država socijalne pravde, zasnovana na vladavini prava.