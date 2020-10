Politički apetiti protiv interesa građana Crne Gore

Podjela resora i personalna rješenja na čelu budućih ministarstava Vlade Crne Gore i dalje su kamen spoticanja dogovoru tri koalicije sa mandatarom Zdravkom Krivokapićem. Dva mjeseca nakon izbora se ne zna ni da li će buduća Vlada biti ekspertska ili će ministri biti politički profilisane ličnosti.

Najnoviji tweet mandatara za sastav nove crnogorske Vlade Zdravka Krivokapića, objavljen nakon više od 20 dana pregovora sa koalicionim partnerima o podjeli ministarskih mjesta i personalnim rješenjima glasi: “Vrijeme je da političari počnu da razmišljaju o interesima naroda, a ne o ličnim i partijskim interesima”, pri čemu je dodao konstataciju da političari uvijek ganjaju svoje partijske interese, te da sada nije trenutak za takav pristup.

Dan ranije Krivokapić je za srpski “Nedeljnik” ocijenio je da bi Vlada imala "niži nivo reputacije" ako bi u njoj bili politički lideri - Andrija Mandić, Milan Knežević i Nebojša Medojević.

"To bi bila vlada koja ne bi bila svesrdno prihvaćena od relevantnih međunarodnih institucija. A zašto je priča o liderima toliko bitna? Svi u Crnoj Gori znaju da me Andrija Mandić sigurno nije postavio za nosioca liste. Ja nemam nikakvu obavezu ni prema jednom političkom lideru, niti prema bilo kome", rekao je Krivokapić.

Reagovali su lideri Demokratskog fronta Nebojša Medojević i Andrija Mandić.

“Ovo može da izjavi samo neko ko je napravio dil sa Đukanovićem. Protiv njega nije rekao nijednu rijec. Smeta DF, ne smeta DPS”, objavio je Nebojša Medojević na svom fejsbuk profilu.

Andrija Mandić je u saopštenju za javnost optužio mandatara Krivokapića da pravi otklon od Demokratskog fronta:

“Udaljavajući se od nas, očigledno po nečijem nalogu sa strane, ne znam čijem, možda tajkuna, CIA-e ili ambasada, približava se onima koji kontrolišu drugu listu”.

Tri nivoa neslaganja

Posljednje poruke mandatara, došle su nakon niza informacija o neslaganju u tročlanoj koalicionoj parlamentarnoj većini. Naime koalicija na čelu sa Demokratskim frontom zahtjeva da se mjesta u Vladi podijele proporcionalno osvojenim mandatima i da u Vladi budu političari, dok Građanski pokret URA zahtjeva formiranje ekspertske Vlade.

Linija spora je i resor Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), koji je mandatar Krivokapić ponudio Demokratskom frontu. Lider Građanskog pokreta URA Dritan Abazović, koji je ranije najavio da želi kontrolu nad bezbjednosnim sektorom, je upozorio da “oko sektora bezbjednosti nema diskusije, a to podrazumijeva i MUP”.

Na pitanje kuda vode dosadašnji pregovori, nakon što dio partnera insistira na podjeli resora po političkom ključu i broju osvojenih mandata, poslanica Građanskog pokreta URA, najmanje koalicije u vladajućoj većini, Božena Jelušić slikovito predstavlja sadašnju situaciju:

“U ovom trenutku bi bili potrebni Djeda Mraz, zlatna ribica i duh iz lampe, kako bi se ispunila sva očekivanja brojnih političkih subjekata i pojedinaca, koje bi oni mogli da zamisle. To znači da smo izgubili niz i da se treba vratiti na početak. Ako su nam sada poslanici jedini ili vodeći stručnjaci koje partije nude (za resore u Vladi) onda to za mene nije ekspertska Vlada. Za mene bi rješenje bilo da 41 poslanik, osim mandatara, ostanu u parlamentu a da se ministri izaberu iz redova uglednih stručnjaka”, kaže Jelušić za Radio Slobodna Evropa.

Na drugoj strani Vladimir Joković, predsjednik Socijalističke narodne partije (SNP) koja je u političkom savezu sa Demokratskim frontom, je decidan u stavu da su građani određenim partijama dali legitimitet, i da, kako kaže, nema te snage koja tim partijama može osporiti učešće u vlasti.

Joković se protivi uvođenju eksperata u Vladu:

“Nisu građani glasali ni za kakve eksperte nego su glasali za svoje partije. I da sad neko drugi ko nikada nije učestvovao u izbornom procesu, koji nikada nije iznio svoje ideje i stavove i politička opredjeljenja o putu Crne Gore u budućnosti, da dođe i zauzme poziciju onih koji su tu poziciju osvojili. Mislim da nije dobro opstruirati ili uslovljavati da neki od lidera političkih partija mogu ili ne mogu da učestvuju u dijelu vlasti. Jer se onda postavlja pitanje da li se išta pitaju građani Crne Gore”.

Vučić na strani Demokratskog fronta

Podsjetimo Demokratski front, koji se zalaže za proporcionalnu podjelu mjesta u Vladi shodno osvojenim brojem glasova i mandata u Skupštini, dobio je otvorenu podršku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića koji je, 28.oktobra, saopštio da je zabrinut zbog tendencije da vlast u Crnoj Gori preuzmu, kako je rekao tajkuni:

“Zabrinule su me izjave nekih koji su ili tajkuni ili političari i što je to prošlo bez ikakve reakcije, uvođenje nove paradigme u politički život regiona, Evrope a rekao bih i šire. Jedan od njih je rekao ‘mi se zalažemo za to da ne bude Vlada sastavljena proporcionalno dobijenim glasovima, nego ćemo da vladamo mi koji smo elita, mi koji imamo novine televizije i koji imamo pare”.

Odgovarajući na pitanje da li je njegova partija predala mandataru imena budućih ministara, predsjednik SNP-a Vladimir Joković kaže da će o tome partija tek odlučiti:

“Prioritet je formiranje Vlade bez uslovljavanja. Mi želimo da o učešću u vlasti razgovaramo isključivo sa premijerom i da SNP dobije onoliko ministarstava shodno osvojenim mandatima. Međutim gospodin Krivokapić je odredio to što pripada koaliciji. Mi do sada nismo dali kandidate za ministarska mjesta, tu odluku o učešću u vlasti donose partijski organi”.

Božena Jelušić iz URE kaže da bi trebalo napraviti dovoljno kredibilnu Vladu jer su očekivanja građana visoka a strpljenje sve manje:

“Podsjećam da je naš zajednički cilj bio demontaža sistema koji je zarobio institucije, onemogućio fer i poštene izbore, a osnažio korupciju i organizovani kriminal. Ako je to bio samo deklarativan cilj onda to objašnjava zašto je javnost dobijala, u nizu slučajeva, uvredljive, i za laičku i za stručnu javnost, predloge za sastav Vlade. Čini mi se da su očekivanja građana velika a strpljenja sve manje i to je potpuno opravdano”.

Građani sumnjaju u borbu za interese

Građani Podgorice aktuelne sukobe unutar nove parlamentarne većine uglavnom vide kao borbu za interese, partijske i lične.

„Teško će to ići jer su prilično različiti. Ja bih voljela da se nova vlada formira što prije ali čini mi se da će to ipak potrajati“ kaže za RSE penzionerka Milenka Tomašević iz Podgorice koja plaši da će buduća vlast , ko god da je bude činio, prvenstveno voditi brigu o svom političkom i ličnom interesu:

„Svi vjerovatno razmišljaju negdje da nešto za sebe zakuče i prigrabe dio kolača. Ipak vjerujem da bi svima u srcu trebalo da bude Crna Gora , da se sačuva građanska država i da imamo bolji život, koji nikako da dođe do nas“.

Studentkinja Nina Perović kaže da natezanja u pregovorima o vladi pokazuju da je nova većina „više destruktivna nego konstruktivna“.

"Oni su toliko različiti da me ovakav razvoj događaja i problemi u pregovorima ne čude. Koalicije koje pregovaraju kao „rogovi u vreći“", navodi Nina.

Privatnik Milutin Ivanović vjeruje da će se stranke koje pregovaraju o novoj vladi dogovoriti iako , kako kaže, pokazuju da im je „partijsko važnije od opšteg“.

„Kod nas je to tako da svi pokušavaju da ugrabe neke pozicije iako ne bi trebalo. Niko nema pravo da prekraja narodnu volju samo da bi se domogao nekih funkcija“, ocjenjuje Milutin, upozoravajući novu većinu da hoda po „tankoj crvenoj liniji“.

„Izbori su pokazali da mi nijesmo tako demokratski zaostalo društvo jer smo staru vlast smijenili olovkom pa bi se isto moglo dogoditi i ovima, ako ne budu radili za interes naroda i boljitka svih“.

Mandatar Zdravko Krivokapić je ranije najavio da će nova vlada biti formirana do 11. novembra.

Trojna koalicija koja je osvojila većinu na izborima 30. avgusta, od 8. oktobra, zvanično pregovara o podjeli resora u novoj Vladi i personalnim rješenjima.

Dan nakon izbora, 31. avgusta, lideri tri koalicije Zdravko Krivokapić, Aleksa Bečić i Dritan Abazović objavili su principe na kojima će počivati buduća vlast, među kojima je bio princip “da će vlast biti ekspertska, konstituisana od kadrova koji su stručnjaci iz konkretnih oblasti bez obzira na njihovu političku, vjersku, nacionalnu ili bilo koju drugu osobenost“.

Međutim, u postizbornom periodu, ideja ekspertske Vlade je naišla je na snažan otpor Demokratskog fronta koji insistira da njegovi prvaci zauzmu resore u Vladi.