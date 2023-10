Roth: Izrael ima pravo na odgovor, ali ne i da radi šta hoće

I Hamas i Izrael čine ratne zločine u trenutnom sukobu, rekao je za Radio Slobodna Evropa Kenneth Roth, bivši izvršni direktor Human Rights Watcha.

Prema njegovim riječima, nijedna strana u borbama ne poštuje principe međunarodnog humanitarnog prava.

Roth kaže da Izrael ima pravo da odgovori na Hamasove "užasne zločine", ali mu to "ne daje slobodu da radi šta god želi".

On kritikuje opsadu Gaze i uskraćivanje humanitarne pomoći ljudima kojima je potrebna, dok osuđuje napade obje strane na civilna područja.

"Dužnost poštovanja međunarodnog humanitarnog prava, a ne činjenja ratnih zločina, apsolutna je dužnost", kaže Roth, koji je skoro tri decenije služio u jednoj od vodećih svjetskih međunarodnih organizacija za ljudska prava.

Radio Slobodna Evropa: Postoje izvještaji o više od 500 ljudi ubijenih u eksploziji u bolnici u Gazi. Vaš prvi komentar?

Kenneth Roth: U početku se vjerovalo da je to izraelski zračni napad. Izraelci to sada poriču i kažu da je to palestinska raketa. Još uvijek sa sigurnošću ne znamo ko je odgovoran. Ako je to bila palestinska raketa, očito je bila greška. Ako je to bio izraelski zračni napad, stvarno se nadam da nije bio usmjeren na bolnicu.

Ali ono što možemo reći u ovoj fazi je da je to tragičan gubitak života i da se mora istražiti ko je odgovoran.

Radio Slobodna Evropa: I Hamas i Izrael optuženi su za nezakonite radnje u trenutnom sukobu. Kako ocjenjujete njihovo dosadašnje ponašanje?

Kenneth Roth: Jasno je da obje strane čine ratne zločine. Hamas je počinio užasne zločine, ubivši stotine izraelskih civila i uzevši gotovo 200 Izraelaca za taoce. To su ratni zločini, kao i njegovi periodični raketni napadi na područja naseljena izraelskim civilima.

Izraelska vlada je također počinila ratne zločine, pucajući neselektivno na palestinska naselja, zapravo pogađajući čitava naselja u svojim naporima da targetira Hamas. Ali, u tim napadima, pogođene su i velike stambene zgrade i stotine porodica je izgubilo svoje domove.

Izrael je također stavio [Gazu] pod opsadu, prekinuvši dotok hrane, vode, goriva i struja. Ovo je oblik kolektivnog kažnjavanja cjelokupnog palestinskog stanovništva Gaze.

Dakle, jasno je da postoje ratni zločini na obje strane. Važno je napomenuti da međunarodno humanitarno pravo ne apsolvira jednu stranu, samo da ga druga strana ne poštuje. Dužnost poštovanja međunarodnog humanitarnog prava, nečinjenja ratnih zločina je apsolutna dužnost, koja nije uslovljena recipročnim ponašanjem protivnika.

Radio Slobodna Evropa: Dakle, koji su to osnovni principi za koje se očekuje da ih sobje strane slijede, prema međunarodnom pravu?

Kenneth Roth: Oni se nalaze u protokolima Ženevske konvencije i međunarodnog prava. Suština je da tokom rata možete otvoriti vatru na borce na drugoj strani, ali ne možete gađati civile, ne možete neselektivno pucati na civilna područja, a ne možete ni gađati vojnu metu ako će uticaj na civile biti nesrazmjeran. Također, ne možete blokirati isporuku humanitarne pomoći ljudima kojima je potrebna.

Dakle, ovo su osnovna pravila. Oni su razrađeni veoma detaljno, ali ovo je njihova suština. I, nažalost, obje strane ignorišu ova pravila.

Radio Slobodna Evropa: Mogu li strane biti smatrane odgovornim?

Kenneth Roth: Da. U principu, svaka strana treba da svoje ratne zločince poziva na odgovornost. Jasno je da Hamas to neće učiniti. Čak i izraelska vojska ima lošu historiju u tom pogledu. Dakle, ovo je situacija u kojoj je Međunarodni krivični sud (ICC) zaista potreban.

Međunarodni krivični sud ima jurisdikciju nad bilo kojim zločinom koji je počinio Palestinac ili počinjen na palestinskoj teritoriji. To je zato što je Palestina priznata kao članica Generalne skupštine [UN], što joj je dalo pravo da potpiše Rimski statut Međunarodnog krivičnog suda – što je i učinila. Dakle, Međunarodni krivični sud ima nadležnost tamo.

Radio Slobodna Evropa: Postoje li posebna pravila koja se primjenjuju u pogledu humanitarnih i zdravstvenih potreba?

Kenneth Roth: Glavno pravilo je da zaraćene strane ne mogu blokirati humanitarnu pomoć ljudima kojima je potrebna. Ujedinjene nacije u blizini imaju dosta humanitarne pomoći, spremne za prebacivanje iz Egipta, preko graničnog prelaza Rafah, u Gazu. Ali to nije dozvoljeno.

Čini se da Izrael i Egipat to blokiraju. Nije sasvim jasno šta se dešava. Ali nikakva pomoć nije ušla [u Gazu]. Izrael je ovdje, očigledno, glavni krivac. Egipat je bio partner u održavanju blokade Gaze posljednjih 16 godina. Dakle, nije pitanje ima li pomoći u blizini. Postoji pomoć. Pitanje je da li ta pomoć može doći do ljudi kojima je potrebna u Gazi.

Radio Slobodna Evropa: Napadi na civilna područja?

Kenneth Roth: Čak i ako pretpostavimo da je humanitarna pomoć dozvoljena, pitanje je – kao što sugerišete – kako se može sigurno dostaviti kada je bombardovanje. To je problem.

Iako je izraelska vlada naredila da se preko milion palestinskih civila evakuišu sa sjevera Gaze i odu na jug, bilo je brojnih slučajeva u kojima su ljudi, bilo da su otišli u južnu Gazu ili bili tamo stacionirani, bombardovani i ubijeni.

Mislim da je važna dimenzija ovoga da izraelska vojska mora pružiti garancije da se humanitarna pomoć može sigurnodostaviti civilnom stanovništvu.

Mnogi ljudi Hamasove napade vide kao užasne i kažu da Izrael ima pravo na odgovor. Istina je. Ali pravo na vojni odgovor ne daje vam slobodu da radite šta god želite.

Radio Slobodna Evropa: A koja ovlašćenja druge zemlje imaju da intervenišu?

Kenneth Roth: U ovom trenutku, ne vidim da bi bilo koja druga vlada dobrovoljno intervenisala u sukobu – osim možda američke vlade koja prijeti Hezbollahu u južnom Libanu ako Hezbollah počne granatirati Izrael. Ali, pitanje da li je vladi dozvoljeno da uđe u rat zaista je politička procjena.

Razlog zašto vidimo toliko smrtnih slučajeva civila je taj što se obje strane bore ne poštujući pravilno principe međunarodnog humanitarnog prava.