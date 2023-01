U Novom Pazaru pronađeno telo muškarca nestalog u poplavama

Telo jednog od dvojice muškaraca koji su 19. januara upali u reku Trnavicu pronađeno je 20. januara ujutru u prigradskom naselju Postenje, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa (RSE) u Štabu za vanredne situacije Novog Pazara.

Prema nezvaničnim informacijama telo je u reci Raški pronašao meštanin ovog naselja, dok se za drugom osobom još uvek traga.

Oni su upali u nabujalu reku tokom postavljanja džakova sa peskom, ispred svojih kuća.



Za njima je skočio sin jednog od dvojice muškaraca, koji je uz pomoć komšija spasen iz vode.

Rukovodilac Odeljenja za vanredne situacije i poslove odbrane Grada Novog Pazara Ismail Dupljak rekao je za RSE da je nivo reka opao i da su se Raška, Trnavica i Jošanica povukle u korita.

On je naveo da je voda za piće u ovom gradu ispravna i da je ima dovoljno.



"Formirali smo komisije koje će da utvrde šta treba da se radi na rečnim koritima, a narednih 10-tak dana će se pristupiti čišćenju i ojačavanju obala, razmuljavanju antierozivnih brana i ostale komunalne infrastruktire", rekao je Dupljak.



Iz Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalaizacija" ranije je najavljeno da će tokom dana građanima u visinskim zonama Novog Pazara biti na raspolaganju cisterne sa pijaćom vodom.

Evakuisane 84 osoba

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Srbije saopštilo je da su pripadnici Sektora za vanredne situacije do sada evakuisali 84 osoba iz poplavljenih područja u Novom Pazaru, Sjenici, Prijepolju, Priboju i Brusu.



Najviše osoba evakuisano je u Priboju – 30, a zatim u Sjenici 24, Brusu 16, Sjenici 9 i Novom Pazaru 5, navodi se u saopštenju MUP Srbije.

U Priboju su zatvorena oba viseća mosta. I u Prijepolju je zatvoren viseći most.



Zbog izlivanja reka, izazvanih obilnim padavinama vanredna situacija proglašena je u Prijepolju, Sjenici, Novom Pazaru, Tutinu, Brusu, Prokuplju i Kuršumliji.



Prema najnovijim izveštajima sa terena vodostaji reka u najugroženijim područjima Prijepolju, Sjenici i Novom Pazaru opadaju, a voda se povlači u rečna korita.



Predsednik opštine Prijepolje Vladimir Babić rekao je Radiju Slobodna Evropa da je vodostaj Lima u opadanju i da se trenutno nalazi na koti od 365 centimetara.



On je rekao da tokom noći nije bilo novih evakuacija, ali da su pripadnici Sektora za vanredne situacije u gumenim čamcima obilazili ljude koji su ostali u svojim kućama iako su im prizemlja poplavljena.



"Nije bilo ugroženih, nije bilo povređenih, a to je u ovakvim situacijama najvažnije", rekao je Babić.



On je dodao da su ljudi iz JP Srbija vode i Sektora za vanredne situacije uspeli da spreče veći protok vode u Brodarevo i spasili sve kuće u tum mestu.



"Kuće u Zalugu i Ivanju su poplavljene, ali ta naselja jednostavno nije bio moguće odbraniti", rekao je Babić.



Babić je rekao da je u tom delu Srbije počeo da pada sneg i da će zahlađenje zadržati deo vode na brdima i planinama.



Sneg je počeo da pada i u Sjenici gde se temperature sa plus 4 od prethodnog dana, spustila na minus dva.



Predsednik te opštne Munib Mujagić, rekao je Radiju Slobodna Evropa da je to dobro jer će se smanjiti dotok vode u reke i potoke, ali da će niske temperature otežati ispumpavanje vode iz popavljenih kuća i sušenje prostorija u njima.



"Ovakva meteorološka oscilacija u januaru nikada nije zabeležena, ali je u Sjenici i to moguće", rekao je Mujadić.



On je rekao da je nivo reke Grabovica, koja je 19. januara poplavila centar Sjenice i čitava naselja pored nje, danas znato manji i da se voda povukla u korito reke.



"Sada nam prestoji veliki i težak posao sanacije štete koja je izuzetno velika", najavio je Mujagić.

Vrh vodenog talasa na Ibru prošao je noćas pored Raške u kojoj je poplavljena autobuska stanica i deo industrijske zone, ali se voda od 20 januara ujutru polako povlači.



U međuvremenu taj talas stiže u Kraljevo, ali se pema rečima Radojice Kočovića, gradskog većnika zaduženog za vanredne situacije ne očekuju veći problem.



"Ibar je jutros zapretio na jednoj tački u Mataruškoj banji, ali su naše ekipe brzo intervenisale i podigle zid od džakova sa peskom, tako da je sada situacija pod kontrolom", rekao je Kočović za RSE.



Dodao je da se stanje na Ibru, Zapadnoj Moravi i Ribnici pomno prati, ali da za sada nema nagoveštaja o nekoj većoj opasnosti.

Ministar policije obišao Novi Pazar

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Bratislav Gašić je 19. januara uveče u Novom Pazaru tokom obilaska poplavljenih naselja u ovom gradu, rekao da je u prethodna 24 sata na tom području bilo daleko više padavina od najavljenih.

"Zato i imamo ovoliku količinu vode. Na sreću ovog dela Novog Pazara reka Raška je sada u koritu, međutim danas je sa tih manjih bujičnih vodotokova stigla je ogromna količina vode", rekao je Gašić.

Na pitanje RFE zašto se ranije nije reagovalo, jer se danima znalo da će biti kiše i zašto vreće sa peskom nisu još tada postavljene, on je ponovio da se nije očekivala tolika količina vode.



"Znate i sami da ih postavljamo, a da nemamo količinu vode u tom trenutku, već samo najavu da će doći i to smo imali najavu da će doći daleko manja količina vode nego što se stvarno sručila na Novi Pazar, Priboj, Prijepolje i Sjenicu. Vi znate da mi u Tutinu imamo objekte bespravne gradnje koji su sagrađeni preko reka, a vi me pitate za odgovornost, a neko je to dozvolio u određenom trenutku da se to sagradi”, rekao je Gašić.



Ministar tvrdi da su pripadnici Sektora za vanredne situacije od 16. januara na terenu u svim opštinama koje su proglasile 18. i 19. januara vanrednu situaciju, te da su razgovarali sa svim lokalnim samoupravama, građanima, obišli svako domaćinstvo za koje su smatrali da može da bude ugroženo i upozorili ih.

"Naravno da osećamo odgovornost, zato smo od tada na terenu. Za razliku od prošlog puta sada smo pripremili dovoljne količine vreća, dovoljno peska i projekte koji su trebali da budu sprovedeni. To je proces koji u narednom periodu mora da se nastavi", rekao je Gašić.

Dodao je da je trenutno u Novom Pazaru 94 pripadnika vatrogasno-spasilačke jedinice, koji će ovde ostati sve dok to bude potrebno.

Najavljene snežne padavine

Republički hidrometeorološki zavod Srbije izdao je upozorenje na snežne padavine za brdsko-planinske predele od 20. do 24. januara.

Navedeno je da se u tom periodu očekuje sneg formiranje i povećanje visine snežnog pokrivača za 15 do 40 centimetara, naročito na planinama.